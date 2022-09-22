Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Италия – Англия, Лига наций: вратарь Иван Проведель получил вызов в сборную, он мог играть за сборную России, кто такой

В сборной Италии появился талантливый вратарь. Ещё в феврале он думал об игре за Россию
Павел Прохоров
Италия – Англия, Лига наций
Комментарии
Проведель вряд ли вытеснит Доннарумму. Но почему бы не стать вторым вратарём команды?

На ближайшие матчи Лиги наций с Англией и Венгрией в заявку сборной Италии попал Иван Проведель. 28-летний вратарь «Лацио» с российскими корнями получил первый вызов в национальную команду. Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини взял Ивана третьим-четвёртым голкипером, а значит, его шансы сыграть в Лиге наций минимальны. Но для футболиста, который ещё зимой думал о сборной России и боролся за выживание в Серии А со «Специей», это уже большой успех.

Команда Манчини опозорилась в Германии. Даже с таким составом нельзя терять лицо! Команда Манчини опозорилась в Германии. Даже с таким составом нельзя терять лицо!

Как Проведель играл в этом сезоне

В сезоне-2018/2019 Проведель дебютировал в Серии А за «Эмполи», перейдя туда летом 2017-го из «Кьево» за € 1,2 млн. С тех пор вратарь получал всё больше практики и в прошлом году провёл рекордное количество времени на поле в составе «Специи» (2762 минуты). Иван начал сезон запасным, но после 7-го тура стал стартовым вратарём команды, пропустившей к тому моменту 19 мячей, и сыграл во всех оставшихся матчах (31). Проведель пропустил 52 гола и провёл семь игр «на ноль». «Специя» не вылетела, а Иван перешёл в августе в «Лацио» за € 2 млн.

Иван Проведель

Иван Проведель

Фото: Paolo Bruno/Getty Images

Этим летом итальянский клуб сменил всю вратарскую линию: ушли на правах свободных агентов два основных голкипера — Томаш Стракоша и Пепе Рейна, а также резервный — Марко Алия. На их место «Лацио» взял Ивана Проведеля, вернул из аренды Мариуса Адамониса и купил за € 10 млн Луиша Максимиану у «Гранады». Ожидалось, что именно португальский вратарь займёт место в старте «Лацио», но его дебют обернулся провалом. Максимиану получил прямую красную карточку в 1-м туре с «Болоньей» уже на шестой минуте, после этого Луиш все матчи проводит в запасе.

Проведель же играет неплохо, что позволяет «Лацио» идти на четвёртом месте после 7-го тура Серии А. Вратарь с российскими корнями пропустил пять голов и сделал «сухари» в матчах с «Торино», «Вероной» и «Кремонезе». В Лиге Европы Иван помог победить «Фейеноорд» и получил пятак от «Мидтьюлланна».

Чем Проведель заслужил вызов в сборную Италии

Вместе с Проведелем вызов в национальную команду получили Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Гульельмо Викарио («Эмполи») и Алекс Мерет («Наполи»). Если сравнивать всех четырёх вратарей по InStat, превосходство Ивана над конкурентами заключается в удачной игре на выходе – в этом компоненте он лучше Доннаруммы и Мерета. Кроме того, Проведель отлично играет ногами и имеет неплохой процент точных передач, о чём свидетельствуют его регулярные выходы к линии обороны. Но главный показатель – удары в створ. Здесь вратарь «Лацио» справляется лучше, чем Викарио, но проигрывает Доннарумме и Мерету, оборона у которых значительно лучше.

Сравнение четырёх вратарей

Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»)Гульельмо Викарио («Эмполи»)Алекс Мерет («Наполи»)Иван Проведель («Лацио»)
InStat Index249230247241В среднем за матч
Сыграно матчей10899Всего
Минут на поле956818881874Всего
«Сухие» матчи5243Всего
Удары в створ43,93,94,3В среднем за матч
Отбитые удары3,42,83,23В среднем за матч
Отбитые удары, %85%71%83%69%В среднем за матч
Точные передачи, %92%89%93%87%В среднем за матч

Сейчас у Проведеля самый важный этап в карьере. Попадание в сборную Италии перед ЧМ-2022 может сыграть ему на руку, но итальянцев там не будет, поэтому Иван должен забронировать место второго номера перед Евро-2024.

Главный герой Евро-2020 страдает. Доннарумму просто жалко Главный герой Евро-2020 страдает. Доннарумму просто жалко

Зимой Иван дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором рассказал о своей жизни в Италии, возможном вызове в сборную России и многом другом. Вот выдержка.

— Ты вызывался в молодёжную сборную Италии. Мечтаешь о вызове в основную команду?
— Наверное, это моя главная футбольная мечта, как и каждого футболиста с итальянским паспортом. Попасть в сборную Италии очень сложно. Ради этого я должен много и усердно работать. Сейчас Доннарумма – наш железный первый номер, он один из лучших вратарей мира. Джанлуиджи молод, но играет как самый опытный и повидавший жизнь вратарь, потому что уже сам через многое прошёл.

— Получается, ты не заигран за сборную Италии. С тобой связывался кто-нибудь из сборной России?
— Нет. Я даже никогда и не думал об этом! Если в один день случится так, что мне позвонят из сборной России, то однозначно подумаю над предложением. Получить такой вызов – это честь.

— Но сейчас у тебя нет российского паспорта?
— Пока у меня нет российского гражданства. Но допускаю, что могу его получить. У меня только итальянский паспорт, потому что нет особо времени возиться со всеми документами. Но если это потребуется — почему нет?

Это интервью вышло на «Чемпионате» 22 февраля 2022 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022