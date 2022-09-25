Взлёт «Зенита», спад чемпиона и конфликты в ЦСКА. Что происходит в женской Суперлиге

В этом сезоне женская футбольная Суперлига играется по новому формату — с марта по август все 10 команд сразились друг с другом в предварительном этапе по классической схеме, а с сентября стартовал этап плей-офф. Команды, занявшие первое-четвёртое места, дважды сыграют друг с другом и поборются за медали, а команды с пятого по 10-е места встретятся друг с другом по разу. Чемпион станет известен в конце октября.

Первые четыре места заняли «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Ростов», они же и борются за призовые места. Скорее всего, в этом году у Суперлиги будет новый чемпион, и, вероятнее всего, им впервые в своей истории станет команда из Санкт-Петербурга. В прошлом сезоне чемпионками стали футболистки «Локо», а годом ранее — ЦСКА.

В дивизионе 5-10 свои матчи проводят «Чертаново», «Краснодар», «Рязань-ВДВ», «Звезда», «Рубин» и «Енисей».

16 сентября стартовал финальный этап. Действующий чемпион и обладатель Кубка России «Локо» проиграл «Ростову» на выезде (0:1), а ЦСКА — уступил «Зениту» (1:2). Поражение армейцев сложно назвать сильно неожиданным, скорее, удивило то, что произошло после него.

Главный тренер ЖФК ЦСКА Александр Григорян Фото: t.me/wfc_cska

Конфликт Григоряна и Тодуа

Главный тренер женского ЦСКА Александр Григорян заменил вратаря Эльвиру Тодуа в концовке матча с «Зенитом», а потом публично её раскритиковал. На сайте вышла заметка с резкими высказываниями тренера: «У меня вопросы только к нашему вратарю – Эльвире Тодуа. Я вижу только одно: на своём уровне она сыграла лишь один матч – выездную игру первого круга с «Локомотивом» на «Сапсан-Арене». В остальных матчах с прямыми конкурентами она допускала ошибки, что, я считаю, неприемлемо для игрока её уровня».

А всего через пару дней 36-летняя Тодуа оказалась в стартовом составе молодёжной команды ЦСКА на матч с пермской «Звездой». Вместе с ней там оказалась 28-летняя полузащитница основы Марина Кисконен.

Источники утверждают, что Григорян подозревает игроков в намеренной плохой игре и «сливе». По регламенту молодёжка имеет право заявлять двух игроков взрослой команды на свои матчи, и, кажется, Тодуа отправилась туда в качестве наказания. Во 2-м туре на дерби с «Локомотивом» Эльвира не попала даже в заявку и смотрела матч с трибун. Вратарь узнала о непопадании в состав на разминке, а её место в воротах заняла Елизавета Щербакова. Позже в соцсетях Тодуа написала, что её отсутствие не связано со здоровьем. Впрочем, у ЦСКА огромные проблемы и с травмами тоже.

Эльвира Тодуа в стартовом составе молодёжной команды ЦСКА Фото: t.me/wfc_cska

Действующий чемпион вылетел из Кубка и идёт вторым в лиге

«Локомотив» вылетел из розыгрыша Кубка России, пропустив в финал «Зенит» (2:0). Там петербурженки встретятся с ЦСКА (дата и место финала пока неизвестны). Дела у женского «Локо» идут, конечно, намного лучше, чем у мужского, но трофеев в этом сезоне у команды, сделавшей требл в прошлом, может не быть. За два матча финального этапа команда Елены Фоминой набрала лишь одно очко — в 1-м туре уступила Ростову (0:1), а затем сыграла вничью с ЦСКА (1:1).

«Ростов» — «Локомотив» Фото: t.me/lokowomen

Гол «Ростова» выглядит ужасающе —железнодорожницы позволили Лиане Юхаевой обыграть всю линию защиты.

«Зенит» может взять первые трофеи

Явным фаворитом финального розыгрыша сейчас выступает «Зенит». Команда появилась лишь в 2020 году, но быстро вошла в топы, а в этом году может привезти в Петербург свой первый трофей. Мощный состав с Аной Диаш (12 голов в 18 матчах), Кики (перешедшей из «Рубина» в статусе главного бомбардира с семью забитыми мячами), Линой Якуповой (восемь голов в 18 матчах) и Вероникой Куропаткиной (два гола в двух матчах финального этапа) делают своё.

В первых турах финального этапа петербурженки обыграли ЦСКА (2:1) и «Ростов» (3:0). Через неделю «Зенит» может оформить чемпионство, если обыграет «Локо», а ЦСКА не победит ростовчанок.

Сейчас петербурженки лидируют в чемпионате с 29 очками в активе, отрыв от «Локо» — семь очков. Впереди ещё финал Кубка России.

«Ростов» навязывает борьбу

«Ростов», как и «Зенит», — молодая команда. Женская команда «Ростова» появились в 2020 году, а дебют в Суперлиге случился в прошлом сезоне. Южанки показали неплохой результат — пятое место из 10.

Сейчас ростовчанки могут попасть в топ-3, они уже обыграли «Локо», во 2-м туре уступили «Зениту», а дальше им предстоит встреча с ЦСКА.