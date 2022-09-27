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Игроки «Барселоны» получили травмы в сборных: Левандовски, Дембеле, Депай, де Йонг, Кунде, Араухо

«Барса» сильно страдает из-за сборных. Осталась уже без пяти футболистов!
Павел Прохоров
Игроки «Барселоны» получили травмы в сборных
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Травмированы сразу два центральных защитника.

«Барселона» теряет игроков одного за другим – пауза на игры сборных пошла во вред команде Хави. Из-за травм могут потерять сразу пятерых игроков! Подробно рассказываем о каждом случае.

Жюль Кунде, Франция

22 сентября Франция встречалась с Австрией, и защитник «Барселоны» получил травму по ходу матча. Кунде не смог продолжить встречу – на 23-й минуте Дидье Дешам заменил его на Вильяма Салиба. У защитника констатировали проблемы с ахилловым сухожилием, из-за которых он пропустит три-четыре недели. По данным AS, Кунде пообщался с Хави и заявил ему о намерении сделать всё ради скорейшего возвращения на поле. Защитник попросил оставить для него место в заявке на матч с «Реалом» (16 октября). Француз сыграл пять матчей за «Барселону» в этом сезоне и отметился двумя голевыми передачами в игре с «Севильей».

Жюль Кунде
Жюль Кунде
защитник «Барселоны»

«Я работаю над тем, чтобы вернуться как можно скорее».

Рональд Араухо, Уругвай

Рональд Араухо травмировался в матче с Ираном и был заменён уже на четвёртой минуте. Обследование выявило у защитника отрывной перелом в правом бедре – это отрыв частичек кости в месте прикрепления мышечного сухожилия. Как пишет AS, футболист ещё не решил, каким образом будет лечиться. Вариант с операцией не исключён. Рональд должен встретиться с врачами и тренерским штабом «Барселоны», чтобы выбрать методику восстановления.

Рональд Араухо

Рональд Араухо

Фото: Jay Barratt/Getty Images

Вне зависимости от того, как Араухо будет лечиться, он пропустит шесть-восемь недель. Сейчас игрок сомневается, что консервативное лечение позволит ему полностью восстановиться. Источники испанских СМИ в «Барсе» сообщают, что при принятии решения фактор чемпионата мира не будет решающим. Выбор Араухо будет зависеть от мнения врачей «Барселоны». Он не хочет повторить путь Самуэля Юмтити и Ансу Фати, которые проигнорировали совет докторов клуба и отказались от операций.

Как пишет Diario Sport, представители сборной Уругвая давят на Араухо и убеждают его отказаться от операции ради участия в чемпионате мира. Уругвайцы рассчитывают на защитника «Барсы» из-за проблем со здоровьем у Диего Година, который травмирован ещё с августа. «Барселона» же получит компенсацию от ФИФА за травму Араухо, которую он получил в матче за сборную Уругвая. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Мемфис Депай, Нидерланды

Нападающий получил травму в игре с Польшей в Лиге наций. Депай, сидя на газоне в ожидании медицинского штаба, держался за заднюю поверхность бедра. На 52-й минуте форвард был заменён на Винсента Янссена. Пока не ясно, сколько Депай пропустит из-за повреждения, но, в отличие от Кунде, он, скорее всего, сыграет с «Реалом».

Мемфис Депай

Мемфис Депай

Фото: ANP/Getty Images

Френки де Йонг, Нидерланды

Полузащитник не провёл полный матч с Польшей. Де Йонг ограничился первым таймом, покинул расположение сборной Нидерландов и не сыграл с Бельгией. По неофициальной информации, у голландца мышечные проблемы, из-за которых он пропустит не больше 10 дней. О его потере и травме Мемфиса Депая высказался экс-полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт. «Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что без Френки де Йонга и Мемфиса Депая мы не должны даже участвовать в чемпионате мира», — приводит его слова Мundo Deportivo.

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Усман Дембеле, Франция

Француз сыграл 11 минут в матче с Австрией, но на игру с Данией остался в запасе. Накануне, как сообщает L'Equipe, Дембеле пропустил командное занятие из-за травмы икроножной мышцы. Судя по сообщениям СМИ, «Барсу», похоже, пронесло, и форвард сыграет в ближайшем матче. Но это не точно, а окончательно всё станет известно после обследования в клубе.

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У «Барселоны» вызваны в сборные 20 игроков, и 13 из них предстоит провести ещё по одному матчу перед возвращением в клуб. В зоне риска и Роберт Левандовски, который, хоть и провёл все 90 минут игры с Уэльсом на поле, получал по ногам и лицу всё это время. Так что список травмированных может увеличиться, а Хави и без этого уже ломает голову, как заменить тех, кто уже выбыл.

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