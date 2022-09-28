Любопытные цифры РПЛ, которые вы не заметили. Наш чемпионат превратился в лигу разгромов

Последние полгода РПЛ стремительно деградирует. Чемпионат России покидают качественные легионеры, клубы забанены в еврокубках, конкуренция за чемпионство слабая («Зенит» взял четыре титула подряд и лидирует снова). Но есть и несколько других неочевидных доказательств, почему у Премьер-Лиги проблемы.

По некоторым параметрам 10 туров нынешнего сезона справедливо сравнивать с тем же отрезком прежних лет.

За последние пять сезонов «Зенит» только раз делил с кем-то первое место

Один из показателей уровня чемпионской гонки – положение победителя на разных этапах сезона + очковый отрыв конкурентов от первого места. К сожалению для интриги, последние пять сезонов (включая нынешний) к 10 туру «Зенит» ни разу не опускался ниже первого места. И только однажды – в сезоне-2020/2021 – питерцы делили первую строчку с кем-то другим: тогда по очкам в топе ещё находился «Спартак».

Также хоть какая-то интрига в 10-м туре сохранялась в сезоне-2019/2020 – тогда ЦСКА отставал от «Зенита» на одно очко, да и в целом первая пятёрка выглядела многообещающе. Что ещё важно заметить, так это темп набора очков, благодаря которому последние два чемпионата команда Семака возглавляет таблицу: 2,3 в прошлом (по итогам 10 туров) и 2,6 – в нынешнем, это рекорд для 5-летнего властвования Питера. Прирост почти в 15% – катастрофа для конкурентов. Как и 4-очковый отрыв от второго места (больше было только в сезоне-2018/2019 – «+6»).

В РПЛ перебор с пенальти. Так много не бьют ни в одной сильной лиге

Теперь про индивидуальную квалификацию игроков. Пенальти, как правило, нарушение, спровоцированное недостатком мастерства или дисциплины: неосторожный фол, выставленная рука, запоздалая реакция на обыгрыш, грубость. Увеличение 11-метровых – явный признак падения уровня обороны. В этом сезоне уровень особенно ужасающий. Пока РПЛ замыкает топ-10 лиг, есть время сравнить её с показателями тех, кто нас превосходит согласно коэффициентам УЕФА:

Россия: 48 пенальти в 80 матчах – 0,6 пенальти за игру

Англия: 14 в 67 – 0,21 за игру

Испания: 17 в 60 – 0,28 за игру

Германия: 18 в 63 – 0,29 за игру

Италия: 17 в 70 – 0,24 за игру

Франция: 32 в 80 – 0,4 за игру

Португалия: 32 в 80 – 0,4 за игру

Нидерланды: 12 в 63 – 0,19 за игру

Австрия: 15 в 53 – 0,28 за игру

Шотландия: 14 в 35 – 0,4 за игру.

Матч РПЛ Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

То есть в среднем в матчах РПЛ пенальти ставят вдвое чаще, а в сравнении с чемпионатами Франции, Португалии и Шотландии – в полтора раза. Вряд ли у нас какие-то особенные арбитры, а вот действия игроков в обороне вполне могут отличаться в худшую сторону. При этом важно заметить, что в конце сезона разрыв по этому показателю между российским футболом и топ-5 может возрасти: за счёт большего количества игр в ведущих лигах.

Чемпионат России = чемпионат разгромов. Цифры просто страшные

Количество крупных побед – прекрасный способ понять уровень сопротивления. Он косвенно отражает и баланс сил в лиге, и разность команд верхней и нижней частей таблицы, и даже уровень внутри отдельной зоны (топ-клубы, середняки, аутсайдеры). В РПЛ со всем этим плохо. У «Зенита» за 10 туров четыре матча закончились тотальными выносами (3+ мячей) – да ещё и «сухими». При этом чемпион встретился пока не со всеми новичками лиги (остался «Факел»).

«Зенит» Фото: fc-zenit.ru

Да и вообще, если проанализировать результаты, за 10 туров чемпионата России – а это 80 игр – случилось 18 крупных побед. Ещё раз: практически в 25% (а точнее в 22,5%) матчей фиксируется разгромный счёт. Это, мягко говоря, ужас. Но без сравнения с топ-лигами вы его не почувствуете.

РПЛ: 18 разгромов в 80 встречах – 22,5% игр

АПЛ: 12 в 67 – 17,9% игр

Ла Лига: 17 в 60 – 28,3% игр

Бундеслига: 10 в 63 – 15,8% игр

Серия А: 8 в 70 – 11,4% игр

Лига 1: 16 в 80 – 20% игр.

То есть по частоте разгромов РПЛ уступает только Ла Лиге, где большинство крупных побед у «Реала» и «Барселоны», а местный чемпионат никак не назовёшь ровным. Даже во Франции, где гегемонит «ПСЖ», процент выносов ниже. Да уж, взяли от Испании самое лучшее.

А знаете, что радует? Удалений в РПЛ (внезапно) не так много

Количество удалений – ещё один справедливый параметр для оценки. Ведь тут и грубость, и повторные наказания, и неспортивное поведение. Короче говоря, всё то, чего бы хотелось избежать. И, пожалуй, именно здесь чемпионат России можно похвалить. Всё не так плохо. Сравним его с топ-чемпионатами (удаления тренеров тоже считаются):

РПЛ: 20 удалений (7 прямых) в 80 матчах – 0,25 за игру

АПЛ: 7 (5) в 67 – 0,11 за игру

Ла Лига: 23 (15) в 60 – 0,38 за игру

Бундеслига: 13 (6) в 63 – 0,2 за игру

Серия А: 20 (13) в 70 – 0,28 за игру

Лига 1: 33 (20) в 80 – 0,4 за игру.

Судья Безбородов Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Поражают минимум удалений в Англии (из них три – у Марша, Тухеля и Конте) и зубодробительная статистика Испании и Франции. Зато Италия – лидер по красным для тренеров, их показали уже пяти специалистам (Аллегри, Моуриньо, Дзанетти, Спаллетти, Джампаоло)! Если не учитывать удаления коучей, процент красных в АПЛ будет ничтожно мал, а в Италии – упадет ниже российского.