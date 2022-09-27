Похоже, «Спартак» вступает в корпоративную битву с «Зенитом». Сигнал Петербургу отправлен

Новый председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын слишком красиво описывал планы на будущее. Хочется только слушать, не вникая в детали. Там и новые люди в управлении, и европеец в должности спортивного директора, и возрождение «Спартака-2», и помощь ветеранам. Казалось, идилия и мечта для каждого болельщика после сложных лет с Федуном. Но не особо замеченным в потоке мыслей осталась важная цитата про финансирование клуба. А этот пункт – один из ключевых в будущей стратегии.

Александр Матыцын председатель совета директоров «Спартака» «Унаследованный бюджет на 2022-2023 годы не позволяет клубу решить главные стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличено. С приходом нового спортивного директора мы надеемся максимально быстро получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды. В рамках этого плана уже в октябре будет утверждён новый бюджет, что позволит клубу и тренерскому штабу обеспечить качественную зимнюю трансферную кампанию».

Если кратко – это призыв начать работу на перспективу зимнего трансферного окна уже сейчас. А по информации Metaratings, на покупки игроков клуб выделит от € 15 до 20 млн. Для сравнения: летом в РПЛ больше всех потратил «Локомотив» – € 13,2 млн, на втором месте – ЦСКА с € 12 млн. Хотя зимнее ТО традиционно не такое популярное с точки зрения расходов. Обычно клубы раскошеливаются именно летом, когда в некоторых чемпионатах есть паузы, у кого-то есть сборы, чтобы было время адаптировать футболистов.

По моим ощущениям, Матыцын этим заявлением не только заигрывает с болельщиками, но и отправляет сигнал в сторону Петербурга. Думаете, только «Зениту» с «Газпромом» позволено тратить большие суммы? А вот и нет. «Лукойл», пусть и не такая большая, но тоже очень мощная корпорация. И как у всех экономических гигантов у них наверняка существует внутренняя конкуренция. А её вполне можно перенести на футбол. И сил для победы в Москве не пожалеют.

Леонид Федун Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При этом у «Спартака» были деньги, и когда «Лукойл» не оказывал такое влияние на клуб. А часть акций была у Леонида Федуна. И здесь Матыцын нашёл что ответить. По его мнению, в последнее трансферное окно приглашённые игроки не соответствовали уровню клуба. Кампания же оказалась неподготовленной. И это ещё при нулевом трансферном бюджете – непозволительная история для топ-клуба. А как избежать этого при новой власти? Похоже, весь упор на корпоративность. «Спартак» будет внедрять управленческие решения «Лукойла». По футбольной же части советоваться со специалистами, со слов нового босса, «с авторитетными футбольными людьми».

Просто сценарий мечты для болельщиков. Может, и правда в этом случае корпоративная конкуренция поможет сделать клуб сильнее. Если это не получилось у Леонида Федуна как конкретной личности.