Кошмарный дебют чемпиона Европы из России. Тот самый Педриньо забил ему четыре!

Болельщики «Локо» не дождались смены тренерского штаба или руководства. Наоборот – к Йозефу Циннбауэру выписали дополнительного ассистента, с которым они вместе творили в Южной Африке. И, похоже, мы видим первый результат – разгром «Химок» в Кубке. Таких крупных побед у «Локо» не было очень давно.

Хотя для «Химок» всё начиналось очень неплохо. Спартак Гогниев наконец-то получил небольшую паузу, чтобы лучше познакомиться с командой и обучить своим идеям. Нововведение – выход в основе Антона Митрюшкина. Клуб подписал чемпиона Европы до 17 лет в летнее трансферное окно. Но меняющиеся тренеры не предоставляли ему шанса. А Гогниев решился, выпустив парня в Кубке. Удивительно, но дебют получился одновременно кошмарным и очень неплохим.

В первой части тайма «Локо» особо не выделялся. Да, у москвичей имелось преимущество во владении, но оно с трудом трансформировалось в моменты. Казалось, матч получится не самым голевым. Но на 20-й минуте запустилось шоу самого обсуждаемого игрока РПЛ последних недель – Педро Габриэла. Или просто Педриньо. Сначала парень прославился громким интервью, где ему якобы запретили наносить на футболку то самое слово. Потом он оправдался, а сейчас руководство вроде бы даже само предложило ему сделать это. Но на игру бразилец вышел с футболкой Педро Габриэл.

А на 20-й минуте он закатил первый гол, получив дальнюю передачу от Антона Миранчука. Педриньо ускорился и пробил между ног Митрюшкину.

Второй гол – условная копия первого. Снова передача Миранчука из глубины, Педриньо получает на скорости мяч на углу штрафной, но на этот раз бьёт в дальний угол.

Если вы думаете, что третий гол глобально отличался, то нет. Те же герои, тот же сюжет.

Дальше бразильский гений взял небольшую паузу и позволил вкатить мяч Изидору. Но финальную точку поставил он. Снова контратака, только передача в этот раз от Марадишвили.

Удивительно даже, почему защита «Химок» выглядела настолько безнадёжно. При этом по каждому из голов очень сложно предъявить претензии Антону Митрюшкину. Если бы не он, счёт точно мог оказаться крупнее.



Педро Габриэл стал первым футболистом «Локомотива» с момента образования РПЛ, который забил четыре гола в одном матче. Странно, но до этого были максимум хет-трики. Так что парень уже вошёл в историю. И точно запомнился всем защитникам «Химок». Такого унижения от одного футболиста оборона не терпела давно.