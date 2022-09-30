Бывший тренер «Спартака» теперь работает с суперзвездой «Ливерпуля». Как дела у Витории?

Руй Витория покинул «Спартак» 15 декабря 2021 года. Ощущение, что прошла вечность. С того момента клуб сменил ещё одного тренера, а воспоминания о Витории остались в далёком прошлом. Последняя ассоциация с ним – уход без лишних сантиментов. После игры чемпионата в Сочи португалец собрал всех в ресторане и поблагодарил за первую часть сезона. Никаких дополнительных слов и даже намёка на увольнение. Хотя на тот момент тренер уже наверняка знал о своём будущем. Но по непонятным причинам не хотел сообщать о нём команде.

После этого прошло ещё несколько дней. И Руй официально покинул клуб, написал пост, где назвал работу в России самой сложной в карьере. А слова благодарности после игры ему успел сказать разве что Дмитрий Градиленко. Когда Витория шёл из сочинского ресторана к машине, загадочный футбольный агент неожиданно оказался рядом и произнёс: «Obrigado». Но Витория не отреагировал.

После ухода Руй в одном ответе объяснил причины провала в «Спартаке». И искал варианты работы

3 мая Витория дал первое большое интервью после ухода из «Спартака». Но журналисты Marca посвятили работе в Москве только один вопрос. Попросили расшифровать, что тренер подразумевал под словом «самая сложная работа в карьере».

Руй Витория экс-тренер «Спартака» «Это был горько-сладкий, странный опыт. Я пришёл с мыслью, что клуб снова будет побеждать, и мы вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Это было серьёзное испытание, потому что мы конкурировали с «Зенитом», ЦСКА, «Локомотивом», «Динамо». Однако начали возникать серьёзные проблемы: не было трансферов, и семь-восемь важных людей покинули организационную структуру – спортивный директор, директор по коммуникациям… Не похоже, что с такими решениями клуб высокого уровня может добиться успеха за один сезон. Очень жаль, ведь это фантастический клуб с замечательными болельщиками и футболистами».

К тому моменту мало кто понимал, почему Руй до сих пор без работы. В январе его закидали предложениями арабские страны. Говорили, что «Аль-Ахли» давал ему € 7 млн и контракт на три года. А «Аль-Фатех» аналогичные деньги, но соглашение на 2,5 года. Однако Руй взял паузу. В том же интервью Marca он признавался, что полгода без работы провёл с большим удовольствием. По утрам играл в падел-теннис, а днём смотрел и анализировал матчи. Без нервов и лишнего давления. Просто мечта.

Летом Руй подписал контракт со сборной Египта. И уже дал громкое обещание

Этот шаг мало кто ожидал хотя бы потому, что до этого Витория никогда не работал на уровне сборных. И неожиданно начинать делать это в 52 года – в общем, не самая типичная история для европейцев, потренировавших на высоком уровне. Тем более в сборной Египта. В этом году это мини-«Спартак». Витория стал третьим тренером за полгода. Начинал 2022-й Карлуш Кейруш, но после поражения в стыковых матчах за выход в финальную часть ЧМ-2022 от Сенегала его выкинули. Дальше на три матча пришёл известный местный тренер Эхаб Галлаль, но и его уволили за неудачный отрезок – одна победа и два поражения, в том числе разгромное от Южной Кореи.

Руя назначили в середине июля. И сразу дали контракт на четыре года. Ближайшая цель – пройти квалификацию Кубка Африки. Пока сыграно два матча, а у Египта три очка. Надо улучшать показатели. Время получше познакомиться с игроками тоже есть. Перед 3-м туром квалификации у сборной три товарищеских матча. В двух уже удалось победить – с одинаковым счётом 3:0 отлетели Нигер и Либерия. А 18 ноября — матч с Бельгией. И уже в следующем году продолжение отбора.

Руй Витория Фото: Fareed Kotb/Getty Images

Руй Витория в сборной Египта

За короткое время с начала работы Руй запомнился двумя вещами. Сначала на пресс-конференции перед первыми матчами сделал неожиданное заявление: «Мы будем готовы на максимум и будем бороться в каждом матче. Не люблю давать обещаний, но скажу, что Египет будет на ЧМ-2026. Мой контракт рассчитан на четыре года, и сейчас я счастлив больше, чем в тот момент, когда подписал его», – очень оптимистичное заявление.

Второй момент – Руй, похоже, подружился с Мо Салахом. Португалец вызвал нападающего «Ливерпуля» в сборную для личного знакомства, но уже через несколько дней отпустил, не включив в заявку на игру с Либерией. Публично он признался, что предоставил игроку отдых, так как тот выглядит уставшим. Доброжелательный шаг в сторону укрепления отношений.

Пока и правда нет причин сомневаться, что у Витории не получится. С первых матчей он дал результат и признался, что полностью погружён в изучение чемпионата Египта. Настоящий профессионал.