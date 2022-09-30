Прогноз суперкомпьютера на тур РПЛ. Самая низкая вероятность победы — у команды Карпина

Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight оценил вероятность каждого исхода в матчах 11-го тура РПЛ. За основу вычислительная машина берёт так называемый Soccer Power Index, который отражает силу команд в атаке и обороне. Обращает на себя внимание высокая цифра «Факела».

«Оренбург» — «Сочи»

11-й тур РПЛ откроется игрой в Оренбурге. «Сочи» в этом сезоне неважно выступает на выезде – всего одна победа в пяти матчах. Правда, команда Вадима Гаранина, как правило, играла в гостях против топов (ЦСКА, «Спартак», «Ростов», «Краснодар»). «Оренбург», в свою очередь, девять из 12 очков набрал на домашнем стадионе. Суперкомпьютер считает фаворитом предстоящего матча южан. Вероятность победы «Сочи» составляет 48%, «Оренбурга» – 29%, ничьей – 23%.

«Химки» — ЦСКА

Подмосковная команда никак не придёт в себя после увольнения Сергея Юрана. Пришедший на пост главного тренера Николай Писарев продержался всего три недели, а затем его сменил Спартак Гогниев. Под руководством нового специалиста «Химки» набрали всего одно очко в трёх матчах. После ухода Юрана подмосковный клуб до сих пор не одержал ни одной победы в РПЛ. ЦСКА перед международной паузой неожиданно проиграл в дерби «Торпедо» (0:1), из-за чего упал на третью строчку в таблице. Вероятность победы армейцев в предстоящем матче составляет 56%, химчан – 21%, ничьей – 23%.

ЦСКА празднует гол Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Локомотив» — «Урал»

Суперкомпьютер считает московский клуб явным фаворитом предстоящей игры. Вероятность победы «Локомотива» составляет 57% — второй наивысший показатель в туре. Вероятность успеха «Урала» — 18%, ничьей — 25%. Столичная команда неудачно проводит последние матчи в РПЛ (три поражения подряд), а «Урал» одержал всего одну победу в чемпионате. Правда, оба клуба выиграли кубковые матчи на этой неделе. «Локомотив» уничтожил «Химки» (5:0), а команда Виктора Гончаренко справилась с «Торпедо» (1:0) благодаря голу на первой минуте.

«Факел» — «Торпедо»

Обе команды перед туром находятся в опасной зоне. «Торпедо» занимает последнее место в таблице, а «Факел» располагается на 14-й строчке. Вероятность победы воронежского клуба составляет 53% — внушительный показатель с учётом того, что соперники примерно равны по классу. Вероятность успеха «Торпедо» — 23%, ничьей — 25%. Столичная команда в предыдущем туре «прибила» ЦСКА (1:0), а «Факел» не проигрывает на протяжении двух последних матчей в РПЛ.

«Зенит» — «Ростов»

В центральной игре 11-го тура РПЛ фаворит очевиден. Вероятность победы «Ростова» в матче составляет всего 8% — это самый низкий показатель в туре. Вероятность успеха «Зенита» — 77%, ничьей — 15%. С одной стороны, такой разброс в цифрах немного удивляет, ведь противостоять чемпиону будет вторая команда турнира. С другой — в домашних матчах «Зенита» подобные показатели — дело привычное. Кстати, две последние игры, которые соперники провели друг с другом в Санкт-Петербурге, завершились со счётом 2:2.

«Ахмат» — «Динамо»

Именно в этом матче суперкомпьютер даёт примерно одинаковую вероятность победы каждому из соперников. Успех «Динамо» оценивается в 40%, «Ахмата» — в 35%. Бело-голубые потерпели два поражения подряд, из-за чего опустились на седьмое место в таблице. Грозненский клуб победил дважды в последних трёх матчах и сейчас располагается на восьмой строчке.

«Пари НН» — «Спартак»

Вероятность победы красно-белых составляет 54% — это четвёртый результат в туре. Выше показатели только у «Зенита», «Локомотива» и ЦСКА. При этом в последних пяти турах «Спартак» потерпел три поражения. Вероятность успеха «Пари НН» составляет 23%, ничьей — 23%. Кстати, команда Михаила Галактионова в пяти домашних матчах чемпионата одержала всего одну победу.

«Крылья Советов» — «Краснодар»

Заключительный матч 11-го тура состоится в Самаре, он вынесен на понедельник, 3 октября. Вероятность победы «Краснодара» — 43%, «Крыльев» — 31%, ничьей — 26%. «Быки» сейчас занимают четвёртое место в таблице, а самарская команда располагается на 11-й строчке. В четырёх гостевых матчах чемпионата «Краснодар» потерпел одно поражение, а «Крылья» на своём поле ещё ни разу не побеждали.

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На старте сезона мы публиковали прогноз суперкомпьютера по поводу итоговой таблицы РПЛ. Тогда вычислительная машина значительно ошибалась в отношении «Ростова». Команде Карпина предсказывали девятое место в таблице, а она пока располагается на второй строчке. Хуже ожиданий выступает «Локомотив» — ему прогнозировали седьмое место, но он сейчас всего лишь 12-й. Обращает на себя внимание результат «Оренбурга», который находится на девятой строчке в таблице. Суперкомпьютер пару месяцев назад прогнозировал команде чешского тренера Марцела Лички последнее место.

А вот как теперь выглядит итоговая таблица сезона в РПЛ по версии суперкомпьютера.