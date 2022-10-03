Россиянин уехал в Европу и играет у экс-тренера «Спартака». Он невероятно результативен!

Российских легионеров пока ещё можно отыскать в Европе. Наши игроки выступают не только в топовых лигах, как Александр Головин, Алексей Миранчук и Андрей Лунёв, но и в чемпионатах уровнем пониже. Причём некоторые котируются там довольно высоко.

Экс-защитник «Динамо» Григорий Морозов уехал в Словению в феврале 2022 года после того, как московский клуб не стал продлевать с ним соглашение и отпустил свободным агентом. Россиянин заключил контракт с «Целе» до лета 2024-го. Очевидно, его трансфер состоялся благодаря бывшему главе селекционной службы «Динамо» Геннадию Голубину, который занимает должность спортивного директора «Целе» и входит в состав совета директоров.

Чемпионат Словении далёк от топ-5, но и одним из слабейших в Европе его не назовёшь. В рейтинге УЕФА занимает на сегодняшний день 31-е место – находится рядом со словацким, польским, азербайджанским и казахстанским. Мы помним, как в Лиге чемпионов сезона-2017/2018 «Спартак» дважды сыграл вничью с нынешним чемпионом Словении «Марибором» (1:1 в гостях и 1:1 дома).

Когда Морозов приехал в Словению, его новая команда была в непростой ситуации – зона вылета разинула пасть, чтобы поглотить слабых жёлто-синих. Но «Целе» избежал худшего, финишировав на восьмом месте при десяти участниках турнира. Российский защитник внёс свой вклад в несколько побед.

Григорий Морозов Фото: nk-celje.si

Морозов забил уже во второй игре за «Целе». Его гол в ворота «Алюминия» (3:2) на 84-й минуте стал победным. Левый защитник прибежал в чужую штрафную, подобрал отскочивший от партнёра мяч и точно пробил с правой ноги в дальний угол.

В следующем туре россиянин отличился в матче с «Мурой». И в этом случае Морозов, оказавшись в чужой штрафной, подобрал отскочивший от партнёра мяч и нанёс удар в дальний угол. Кстати, в «Динамо» в 2015 году он дебютировал столь же ярко – с голов «Локомотиву» и «Уралу».

Потом Морозов ассистировал в матче с «Домжале». Со своей половины поля вырезал такую длинную передачу за спины защитников соперника, что партнёр убежал один на один и спокойно поразил цель. Просто фантастический голевой пас! После этого Григорий забил «Табору»: поддержал позиционную атаку, ворвался в штрафную слева, получил мяч и решил эпизод двумя касаниями.

Вторая встреча с «Алюминием» (6:0) оказалась для Морозова даже более успешной, чем первая. Наш легионер поучаствовал в разгроме соперника голом и голевой передачей. Григорий открыл счёт ударом головой после подачи углового, а в моменте с третьим забитым «Целе» мячом хорошо развил атаку по флангу. Затем в игре с «Мурой» Морозов помог забить партнёру, выиграв воздух после кросса справа и сделав удобную скидку.

В межсезонье «Целе» возглавил экс-тренер «Спартака» Роман Пилипчук. Естественно, при нём Морозов остаётся основным игроком. А сама команда здорово начала новый сезон: занимает второе место после 10 туров.

Лидирует же с большим отрывом «Олимпия» из Любляны, у которой девять побед и одно-единственное поражение как раз от «Целе». Морозов и компания переиграли «Олимпию» в сумасшедшем матче, закончившемся со счётом 4:3.

Роман Пилипчук Фото: РИА Новости

У Григория теперь уже четыре гола и пять голевых передач в 20 матчах за «Целе». Невероятная статистика для левого защитника! В нынешнем сезоне он отметился голевыми передачами в играх с «Марибором» и «Копером». В обоих случаях Морозов делал идеальную подачу слева – на голову центрфорварду.

Россиянин имеет самую высокую оценку от InStat в нынешнем сезоне среди всех игроков «Целе». Он один из лидеров команды по вовлечённости в игру (95 технико-тактических действий с 84% успеха за 90 минут), выигрывает 65% единоборств, отдаёт 87% точных передач, совершает 4,9 перехвата мяча, 4,7 подбора, 2,4 отбора и 3,1 обводки.

«Мне повезло, что меня сюда позвали, – признавался Морозов в интервью для «Матч ТВ». – Потому что, нужно признать, российских футболистов за границей не ждут, несмотря на наши амбиции. В Европе нет представления, что российский игрок может приехать и усилить команду из топ-5, топ-6 чемпионатов. Я хотел играть в Хорватии, но даже там есть свои кадры. У российских футболистов большие ожидания и требования, поэтому они здесь не котируются».

Морозов – один из тех, кто делает хорошую рекламу российским игрокам за границей. Пусть даже это чемпионат Словении. Если «Целе» удержится в тройке, Григорий в будущем сезоне может показать себя и в еврокубках.