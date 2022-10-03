У «Зенита» есть необычная мотивация на сезон. Такого успеха не добивался даже «Спартак»

Смотрим календарь «Зенита» до конца года. И обнаруживаем только один матч в РПЛ, где есть шансы потерять очки в конкуренции. Мы не берём потенциально нелепые поражения. Теоретически можно проиграть «Факелу», «Торпедо» и даже условному ФК «Агросоюз». Но это будет случайность, а её сейчас вычёркиваем. Единственный вариант для Питера не набрать очков до конца года именно по игре – поездка на матч с «Краснодаром». Там и неприятная логистика, и сложный соперник, который держит уровень. В конце концов, матчи с «быками» всегда непредсказуемые. Но результат, как правило, всё равно в пользу действующих чемпионов.

Перекидываемся на следующий год – игра с ЦСКА в Москве, с «Ростовом» на его поле, и со «Спартаком» у себя – три новые потенциальные опасности остаться без очков. Похоже, на этом всё. Впрочем, тренерский штаб и без меня это знает. Спросите – для чего всё это?

Похоже, я нашёл чуть ли не единственную мотивацию «Зенита» на остаток нынешнего сезона. Игра с «Ростовом» показала – можно быть хорошо готовым, можно использовать вратаря в защите, можно даже сравнять счёт. Однако благодаря сильной скамейке, более классным футболистам «Зенит» всё равно тебя задавит. Да, можно держаться 70-80-90 минут. Но в момент потери концентрации, даже на короткий срок, Питер этим воспользуется. В РПЛ чемпион ещё ни разу не дал усомниться в своей результативной хищности. Разве что в игре с «Химками» в 1-м туре. Важно – вычёркиваем матчи Кубка. Пока Питер относится к ним не так серьёзно. Видимо, стоит дождаться плей-офф.



Вернёмся к мотивации: 0 поражений в сезоне – как вам такая цель? В Европе была куча примеров, но самый известный – серия лондонского «Арсенала» Арсена Венгера. Почему бы «Зениту» не замахнуться на подобное? Забавно, что в первом сезоне при Семаке было шесть проигрышей. Во втором – два – рекорд на данный момент, причём ни одного очка не набрали в играх с «Уфой» и «Локомотивом». В третьем и четвёртом – по три. Мы знаем, что сейчас у «Зенита» лучший старт в истории: девять побед в 11 матчах и великая разница забитых и пропущенных – 32-4. Подобного ни у кого и близко нет.

Вендел и Малком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Команда делает очевидный акцент именно на чемпионат. Пятая победа подряд максимально приблизит сине-бело-голубых к одному из рекордов «Спартака». Москвичи брали трофеи с 1996 по 2001 год – то есть шесть раз кряду. Полагаю, превзойти этот результат «Зениту» важно к столетию, которое клуб будет отмечать в 2025 году. Но даже праймовому «Спартаку» не удавалось пройти сезон без поражений. Лучший статистический результат команда показывала в 1992 и 1994 годах. Тогда они проигрывали по одному разу – сначала «Зениту», а потом «Спартаку» из Владикавказа.

У нынешнего лидера есть всё для рекордной серии – сыгранный состав, приличная скамейка, тренер, который хорошо знает каждого игрока. Так что в одном компоненте Питер сможет превзойти «Спартак» уже в конце весны. Думаю, им будет очень приятно называть себя «Непобедимыми».