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Лучшие молодые игроки 11-го тура РПЛ: Пиняев, Сильянов, Гладышев, в РПЛ дебютировал ещё один 17-летний игрок

Пиняев затерзал «Краснодар», но остался недоволен. На что наиграли молодые в 11-м туре РПЛ
Олег Лысенко
Лучшие молодые игроки 11-го тура РПЛ
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В чемпионате России дебютировал ещё один несовершеннолетний.

В конце сентября российская молодёжка впервые собралась и сыграла в 2022 году: белорусов победили крупно, Казахстан — скромнее. А в первых октябрьских матчах чемпионата ярче всех выступил тот, кто до сборной не доехал (с разрешения РФС).

Тройка самых заметных молодых участников 11-го тура РПЛ — перед вами.

Александр Сильянов, «Ростов», 21 год

ЦСКА и «Локомотиву» Сильянов не пригодился, а у Карпина в Ростове — дорос до первой сборной. На «Газпром Арене» любому приезжему футболисту сложно себя проявить — имя и класс соперника, трибуны давят на психику. Александру это удалось. Свой микроматч у матёрого Дугласа Сантоса правый защитник дончан явно выиграл. Причём преуспел не только в разрушении, но и, что не менее важно для максималиста Карпина, в созидании.

Валерий Карпин и Александр Сильянов

Валерий Карпин и Александр Сильянов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лишь один человек в воскресенье выводил партнёров на ударные позиции чаще Сильянова — 40-миллионный Малком. У него набралось семь ключевых передач, у защитника «Ростова» — четыре. А по голевым у них ничья — 1:1. Комличенко сравнял счёт после классного кросса своего крайнего защитника. Вызывает уважение и оборонительная статистика Сильянова — семь выигранных единоборств из семи, 100%! Его замена в концовке уж точно была вызвана не тренерским недовольством.

Ярослав Гладышев, «Динамо», 19 лет

После активного летне-осеннего «шопинга» клуба игровое время у динамовских воспитанников в РПЛ заметно сократилось. Результаты и место в таблице тоже работают против молодых — в кризисной ситуации тренер скорее положится на взрослых парней либо купленных за приличные деньги легионеров, чем на дублёров. В Грозном бело-голубые снова провалились. Единственный позитивный момент для гостей — первый гол 19-летнего Гладышева в РПЛ. Причём забил его Ярослав с изяществом опытного мастера: протащил мяч через треть поля и, не сближаясь с толпой защитников, аккуратно уложил в левую шестёрку.

Ярослав Гладышев

Ярослав Гладышев

Фото: fcdm.ru

Сергей Пиняев, «Крылья Советов», 17 лет

Однозначно лучший игрок матча в Самаре среди полевых — ярче выступил лишь краснодарский кипер Сафонов. Матвей приложил максимум усилий, чтобы сохранить на табло нули (по крайней мере — один), тогда как Пиняев активнее всех этому противился.

«За Пиняевым и сейчас следят в Европе». Спортдир «Крыльев Советов» — о трансферах «За Пиняевым и сейчас следят в Европе». Спортдир «Крыльев Советов» — о трансферах

«Окно ФИФА» пришлось очень кстати для юного вингера «Крыльев». Пока одноклубники катались по сборным, Сергей заметно подтянул физические кондиции дома и буквально заколебал южан своими фланговыми прорывами, а особенно — ударами. Из четырёх выстрелов Пиняева два пришлись в перекладину, ещё пара — прошла мимо. Если бы не пара суперспасений Сафонова, «Игрока матча» однозначно забрал бы девятый номер «КС». Опасения болельщиков, что самарского юниора надолго собьёт с ритма болезнь, оказались напрасными. Кажется, что Пиняев вернулся даже сильнее, чем был.

Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Фото: pfcks.ru

Что ещё случилось в туре

  • Больше всех игроков молодёжного возраста задействовали в туре тренеры «Динамо», «Краснодара» и «Крыльев Советов» — по пять. Ни одного — «Ахмат».
  • В победе чемпиона над «Ростовом» поучаствовал лишь один игрок категории U21 — бразилец Мантуан.
  • 21-летний малийский защитник «Сочи» Сиссако удалился с поля с первого же выхода в стартовом составе.
  • «Краснодар» предъявил публике очередного воспитанника — 17-летнего нападающего Кокшарова. Он и стал самым юным участником тура (Пиняев на полтора месяца старше, а пока единственный в РПЛ юноша 2005 года рождения, Раков из «Локомотива», на поле не выходил).

Молодые (до 21 года) игроки 11-го тура РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.СейвыКарт.WS
ПиняевКрылья1773417,62
ГладышевДинамо19181117,29
КривцовКраснодар2090117,18
СильяновРостов2185127,14
МухинЦСКА206812жк7,1
КарпукасЛокомотив209037,01
МихайловПари НН1990136,91
ШипуновСочи1934116,86
ЛитвиновКраснодар21906,79
ЛитвиновСпартак2145116,78
СазоновДинамо2090256,76
ОлусегунКраснодар2088116,6
ХотулёвОренбург196211жк6,59
ЗахарянДинамо1990116,56
ЭркиновТорпедо217416,54
СавичТорпедо219021жк6,51
АгаповПари НН21906,45
МантуанЗенит211736,43
МитайЛокомотив1945126,41
МампассиЛокомотив19206,4
ЧирковичКрылья2117116,36
ЩетининРостов2073116,31
МаричалДинамо219016,3
КоваленкоКрылья198816,27
МелёхинРостов189036,26
ХлусевичСпартак2190116,23
ДенисовСпартак19681жк6,2
ГбанеХимки2176,13
ТюкавинДинамо204536,12
ЖелезновУрал1919116,11
ХубуловКрылья21216,09
БабкинКрылья2036,09
БашичОренбург20286,08
НтумбаРостов1956,07
БатыревСочи2086,07
КравцовСочи20116,06
ХудяковЛокомотив189046,05
МелёшинСпартак18116,03
КокшаровКраснодар1736,02
ТурищевТорпедо201716,01
ОкоронквоКраснодар19126
МорозовФакел219016
ЕрмаковЦСКА192925,99
ЮлдошевПари НН2129жк5,98
УруновУрал21195,81
ЯковлевЦСКА20305,8
ЧёрныйХимки219025,78
СунгатуллинУрал2010кк5
СиссакоСочи21431кк4,7

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Instat.

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