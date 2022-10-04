Пиняев затерзал «Краснодар», но остался недоволен. На что наиграли молодые в 11-м туре РПЛ

В конце сентября российская молодёжка впервые собралась и сыграла в 2022 году: белорусов победили крупно, Казахстан — скромнее. А в первых октябрьских матчах чемпионата ярче всех выступил тот, кто до сборной не доехал (с разрешения РФС).
Тройка самых заметных молодых участников 11-го тура РПЛ — перед вами.
Александр Сильянов, «Ростов», 21 год
ЦСКА и «Локомотиву» Сильянов не пригодился, а у Карпина в Ростове — дорос до первой сборной. На «Газпром Арене» любому приезжему футболисту сложно себя проявить — имя и класс соперника, трибуны давят на психику. Александру это удалось. Свой микроматч у матёрого Дугласа Сантоса правый защитник дончан явно выиграл. Причём преуспел не только в разрушении, но и, что не менее важно для максималиста Карпина, в созидании.
Валерий Карпин и Александр Сильянов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Лишь один человек в воскресенье выводил партнёров на ударные позиции чаще Сильянова — 40-миллионный Малком. У него набралось семь ключевых передач, у защитника «Ростова» — четыре. А по голевым у них ничья — 1:1. Комличенко сравнял счёт после классного кросса своего крайнего защитника. Вызывает уважение и оборонительная статистика Сильянова — семь выигранных единоборств из семи, 100%! Его замена в концовке уж точно была вызвана не тренерским недовольством.
Ярослав Гладышев, «Динамо», 19 лет
После активного летне-осеннего «шопинга» клуба игровое время у динамовских воспитанников в РПЛ заметно сократилось. Результаты и место в таблице тоже работают против молодых — в кризисной ситуации тренер скорее положится на взрослых парней либо купленных за приличные деньги легионеров, чем на дублёров. В Грозном бело-голубые снова провалились. Единственный позитивный момент для гостей — первый гол 19-летнего Гладышева в РПЛ. Причём забил его Ярослав с изяществом опытного мастера: протащил мяч через треть поля и, не сближаясь с толпой защитников, аккуратно уложил в левую шестёрку.
Ярослав Гладышев
Фото: fcdm.ru
Сергей Пиняев, «Крылья Советов», 17 лет
Однозначно лучший игрок матча в Самаре среди полевых — ярче выступил лишь краснодарский кипер Сафонов. Матвей приложил максимум усилий, чтобы сохранить на табло нули (по крайней мере — один), тогда как Пиняев активнее всех этому противился.
«Окно ФИФА» пришлось очень кстати для юного вингера «Крыльев». Пока одноклубники катались по сборным, Сергей заметно подтянул физические кондиции дома и буквально заколебал южан своими фланговыми прорывами, а особенно — ударами. Из четырёх выстрелов Пиняева два пришлись в перекладину, ещё пара — прошла мимо. Если бы не пара суперспасений Сафонова, «Игрока матча» однозначно забрал бы девятый номер «КС». Опасения болельщиков, что самарского юниора надолго собьёт с ритма болезнь, оказались напрасными. Кажется, что Пиняев вернулся даже сильнее, чем был.
Сергей Пиняев
Фото: pfcks.ru
Что ещё случилось в туре
- Больше всех игроков молодёжного возраста задействовали в туре тренеры «Динамо», «Краснодара» и «Крыльев Советов» — по пять. Ни одного — «Ахмат».
- В победе чемпиона над «Ростовом» поучаствовал лишь один игрок категории U21 — бразилец Мантуан.
- 21-летний малийский защитник «Сочи» Сиссако удалился с поля с первого же выхода в стартовом составе.
- «Краснодар» предъявил публике очередного воспитанника — 17-летнего нападающего Кокшарова. Он и стал самым юным участником тура (Пиняев на полтора месяца старше, а пока единственный в РПЛ юноша 2005 года рождения, Раков из «Локомотива», на поле не выходил).
Молодые (до 21 года) игроки 11-го тура РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Сейвы
|Карт.
|WS
|Пиняев
|Крылья
|17
|73
|4
|1
|7,62
|Гладышев
|Динамо
|19
|18
|1
|1
|1
|7,29
|Кривцов
|Краснодар
|20
|90
|1
|1
|7,18
|Сильянов
|Ростов
|21
|85
|1
|2
|7,14
|Мухин
|ЦСКА
|20
|68
|1
|2
|жк
|7,1
|Карпукас
|Локомотив
|20
|90
|3
|7,01
|Михайлов
|Пари НН
|19
|90
|1
|3
|6,91
|Шипунов
|Сочи
|19
|34
|1
|1
|6,86
|Литвинов
|Краснодар
|21
|90
|6,79
|Литвинов
|Спартак
|21
|45
|1
|1
|6,78
|Сазонов
|Динамо
|20
|90
|2
|5
|6,76
|Олусегун
|Краснодар
|20
|88
|1
|1
|6,6
|Хотулёв
|Оренбург
|19
|62
|1
|1
|жк
|6,59
|Захарян
|Динамо
|19
|90
|1
|1
|6,56
|Эркинов
|Торпедо
|21
|74
|1
|6,54
|Савич
|Торпедо
|21
|90
|2
|1
|жк
|6,51
|Агапов
|Пари НН
|21
|90
|6,45
|Мантуан
|Зенит
|21
|17
|3
|6,43
|Митай
|Локомотив
|19
|45
|1
|2
|6,41
|Мампасси
|Локомотив
|19
|20
|6,4
|Чиркович
|Крылья
|21
|17
|1
|1
|6,36
|Щетинин
|Ростов
|20
|73
|1
|1
|6,31
|Маричал
|Динамо
|21
|90
|1
|6,3
|Коваленко
|Крылья
|19
|88
|1
|6,27
|Мелёхин
|Ростов
|18
|90
|3
|6,26
|Хлусевич
|Спартак
|21
|90
|1
|1
|6,23
|Денисов
|Спартак
|19
|68
|1
|жк
|6,2
|Гбане
|Химки
|21
|7
|6,13
|Тюкавин
|Динамо
|20
|45
|3
|6,12
|Железнов
|Урал
|19
|19
|1
|1
|6,11
|Хубулов
|Крылья
|21
|2
|1
|6,09
|Бабкин
|Крылья
|20
|3
|6,09
|Башич
|Оренбург
|20
|28
|6,08
|Нтумба
|Ростов
|19
|5
|6,07
|Батырев
|Сочи
|20
|8
|6,07
|Кравцов
|Сочи
|20
|11
|6,06
|Худяков
|Локомотив
|18
|90
|4
|6,05
|Мелёшин
|Спартак
|18
|1
|1
|6,03
|Кокшаров
|Краснодар
|17
|3
|6,02
|Турищев
|Торпедо
|20
|17
|1
|6,01
|Окоронкво
|Краснодар
|19
|12
|6
|Морозов
|Факел
|21
|90
|1
|6
|Ермаков
|ЦСКА
|19
|29
|2
|5,99
|Юлдошев
|Пари НН
|21
|29
|жк
|5,98
|Урунов
|Урал
|21
|19
|5,81
|Яковлев
|ЦСКА
|20
|30
|5,8
|Чёрный
|Химки
|21
|90
|2
|5,78
|Сунгатуллин
|Урал
|20
|10
|кк
|5
|Сиссако
|Сочи
|21
|43
|1
|кк
|4,7
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.
Использованы данные WhoScored и Instat.
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