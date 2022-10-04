Пиняев затерзал «Краснодар», но остался недоволен. На что наиграли молодые в 11-м туре РПЛ

В конце сентября российская молодёжка впервые собралась и сыграла в 2022 году: белорусов победили крупно, Казахстан — скромнее. А в первых октябрьских матчах чемпионата ярче всех выступил тот, кто до сборной не доехал (с разрешения РФС).

Тройка самых заметных молодых участников 11-го тура РПЛ — перед вами.

Александр Сильянов, «Ростов», 21 год

ЦСКА и «Локомотиву» Сильянов не пригодился, а у Карпина в Ростове — дорос до первой сборной. На «Газпром Арене» любому приезжему футболисту сложно себя проявить — имя и класс соперника, трибуны давят на психику. Александру это удалось. Свой микроматч у матёрого Дугласа Сантоса правый защитник дончан явно выиграл. Причём преуспел не только в разрушении, но и, что не менее важно для максималиста Карпина, в созидании.

Валерий Карпин и Александр Сильянов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лишь один человек в воскресенье выводил партнёров на ударные позиции чаще Сильянова — 40-миллионный Малком. У него набралось семь ключевых передач, у защитника «Ростова» — четыре. А по голевым у них ничья — 1:1. Комличенко сравнял счёт после классного кросса своего крайнего защитника. Вызывает уважение и оборонительная статистика Сильянова — семь выигранных единоборств из семи, 100%! Его замена в концовке уж точно была вызвана не тренерским недовольством.

Ярослав Гладышев, «Динамо», 19 лет

После активного летне-осеннего «шопинга» клуба игровое время у динамовских воспитанников в РПЛ заметно сократилось. Результаты и место в таблице тоже работают против молодых — в кризисной ситуации тренер скорее положится на взрослых парней либо купленных за приличные деньги легионеров, чем на дублёров. В Грозном бело-голубые снова провалились. Единственный позитивный момент для гостей — первый гол 19-летнего Гладышева в РПЛ. Причём забил его Ярослав с изяществом опытного мастера: протащил мяч через треть поля и, не сближаясь с толпой защитников, аккуратно уложил в левую шестёрку.

Ярослав Гладышев Фото: fcdm.ru

Сергей Пиняев, «Крылья Советов», 17 лет

Однозначно лучший игрок матча в Самаре среди полевых — ярче выступил лишь краснодарский кипер Сафонов. Матвей приложил максимум усилий, чтобы сохранить на табло нули (по крайней мере — один), тогда как Пиняев активнее всех этому противился.

«Окно ФИФА» пришлось очень кстати для юного вингера «Крыльев». Пока одноклубники катались по сборным, Сергей заметно подтянул физические кондиции дома и буквально заколебал южан своими фланговыми прорывами, а особенно — ударами. Из четырёх выстрелов Пиняева два пришлись в перекладину, ещё пара — прошла мимо. Если бы не пара суперспасений Сафонова, «Игрока матча» однозначно забрал бы девятый номер «КС». Опасения болельщиков, что самарского юниора надолго собьёт с ритма болезнь, оказались напрасными. Кажется, что Пиняев вернулся даже сильнее, чем был.

Сергей Пиняев Фото: pfcks.ru

Что ещё случилось в туре

Больше всех игроков молодёжного возраста задействовали в туре тренеры «Динамо», «Краснодара» и «Крыльев Советов» — по пять. Ни одного — «Ахмат».

В победе чемпиона над «Ростовом» поучаствовал лишь один игрок категории U21 — бразилец Мантуан.

21-летний малийский защитник «Сочи» Сиссако удалился с поля с первого же выхода в стартовом составе.

«Краснодар» предъявил публике очередного воспитанника — 17-летнего нападающего Кокшарова. Он и стал самым юным участником тура (Пиняев на полтора месяца старше, а пока единственный в РПЛ юноша 2005 года рождения, Раков из «Локомотива», на поле не выходил).

Молодые (до 21 года) игроки 11-го тура РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Сейвы Карт. WS Пиняев Крылья 17 73 4 1 7,62 Гладышев Динамо 19 18 1 1 1 7,29 Кривцов Краснодар 20 90 1 1 7,18 Сильянов Ростов 21 85 1 2 7,14 Мухин ЦСКА 20 68 1 2 жк 7,1 Карпукас Локомотив 20 90 3 7,01 Михайлов Пари НН 19 90 1 3 6,91 Шипунов Сочи 19 34 1 1 6,86 Литвинов Краснодар 21 90 6,79 Литвинов Спартак 21 45 1 1 6,78 Сазонов Динамо 20 90 2 5 6,76 Олусегун Краснодар 20 88 1 1 6,6 Хотулёв Оренбург 19 62 1 1 жк 6,59 Захарян Динамо 19 90 1 1 6,56 Эркинов Торпедо 21 74 1 6,54 Савич Торпедо 21 90 2 1 жк 6,51 Агапов Пари НН 21 90 6,45 Мантуан Зенит 21 17 3 6,43 Митай Локомотив 19 45 1 2 6,41 Мампасси Локомотив 19 20 6,4 Чиркович Крылья 21 17 1 1 6,36 Щетинин Ростов 20 73 1 1 6,31 Маричал Динамо 21 90 1 6,3 Коваленко Крылья 19 88 1 6,27 Мелёхин Ростов 18 90 3 6,26 Хлусевич Спартак 21 90 1 1 6,23 Денисов Спартак 19 68 1 жк 6,2 Гбане Химки 21 7 6,13 Тюкавин Динамо 20 45 3 6,12 Железнов Урал 19 19 1 1 6,11 Хубулов Крылья 21 2 1 6,09 Бабкин Крылья 20 3 6,09 Башич Оренбург 20 28 6,08 Нтумба Ростов 19 5 6,07 Батырев Сочи 20 8 6,07 Кравцов Сочи 20 11 6,06 Худяков Локомотив 18 90 4 6,05 Мелёшин Спартак 18 1 1 6,03 Кокшаров Краснодар 17 3 6,02 Турищев Торпедо 20 17 1 6,01 Окоронкво Краснодар 19 12 6 Морозов Факел 21 90 1 6 Ермаков ЦСКА 19 29 2 5,99 Юлдошев Пари НН 21 29 жк 5,98 Урунов Урал 21 19 5,81 Яковлев ЦСКА 20 30 5,8 Чёрный Химки 21 90 2 5,78 Сунгатуллин Урал 20 10 кк 5 Сиссако Сочи 21 43 1 кк 4,7

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Instat.