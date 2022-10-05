Три минуты, изменившие всё. В Лиге чемпионов произошёл невероятный случай! Видео

«Порту» на своём поле победил «Байер» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Сюжет игры получился насыщенным: драма, триллер, катастрофа – чего в этот вечер на «Драгау» только не было. Но один эпизод, возможно, предопределил настроение встречи.

К 3-му туру «Порту» подходил аутсайдером группы – с нулём очков. Конкуренты при этом оформили как минимум по одной победе («Атлетико» и «Байер» – по три очка), а «Брюгге» – даже с двумя (6). Проигрывать сопернику из Леверкузена было нельзя – тогда шансы португальцев на плей-офф сожмутся до минимума.

Заряженность команды Сержиу Консейсау и статус домашнего матча делал из «Порту» если не фаворита встречи, то хотя бы равного «Байеру». Ведь немцы в предыдущем туре грохнули «Атлетико». Но главным героем матча стал британский арбитр Энтони Тейлор.

На 15-й минуте гости открыли счет благодаря удару Хадсона-Одои. Арендованный у «Челси» форвард замкнул навес Андриха – 1:0. Но бригада арбитров засомневалась в легитимности гола. Ассистенты на VAR долго просматривали голевую атаку и даже позвали к монитору Тейлора. Только с его помощью удалось разобраться: оказывается, в момент перехвата мяча – в самом начале эпизода – Андрих сфолил на Пепе Акино.

Но на 43-й минуте произошёл момент в разы круче! Мехди Тареми замкнул фланговый прострел и вывел «Порту» вперёд. Трибуны взорвались, футболисты слились в объятиях, скамейка засияла от счастья. Команды развели с центра, заиграли момент, как вдруг VAR-помощники сигнализировали Тейлору: кажется, до гола хозяева нарушили правила.

Фол оказался критичным: в своей штрафной рукой сыграл Карму. А значит – отмена гола и 11-метровый в ворота «Порту». Болельщики моментально сменили тон, Консейсау обомлел, а футболисты расстроились. Пенальти исполнил Патрик Шик – совсем не так, как требует его фамилия. Диогу Кошта длинными ручищами вытянул удар чешского форварда и сохранил нулевой счёт. И на чьей стороне футбольный бог? Кажется, это были три минуты, изменившие всё.

Энтони Тейлор Фото: Jose Manuel Alvarez/Getty Images

После перерыва игра не так фонтанировала событиями, но на 69-й минуте «Порту» материализовал в гол эмоциональный заряд после сейва Кошты. Сануси финализировал потрясающую по геометрии и развитию атаку. Почти всё в касание, а там, где в два – только потому, что так нужно. Ни одного лишнего движения от кипера и до взятия ворот. Красотища!

«Порту» окончательно успокоил фанатов за несколько минут до финального свистка. Галено воспользовался идеальным пасом Тареми и зарядил под левую крестовину – 2:0.

Какой же «Порту» крутой! После отменённого гола можно было и расклеиться, но спасение вратаря воспламенило команду и подарило ей необходимую энергию для камбэка: сначала эмоционального, а затем и по счёту (вели 1:0, затем стало 0:0, а потом 1:0 и 2:0). После такой игры можно всерьёз задуматься о выходе из группы – но для начала необходимо ещё раз победить «Байер». Теперь на выезде.