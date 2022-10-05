«Барса» плоха в Лиге чемпионов и с Хави. Но почему же ей не дали чистый пенальти?!

Два матча между «Барселоной» и «Интером» за восемь дней должны решить судьбу второго места в группе, где доминирует «Бавария». Об этом говорил перед игрой в Милане и Хави:

«Кажется, «Барса» и «Интер» будут бороться между собой за второе место в группе. И мы, и они уступили «Баварии» и вбили себе в голову, что больше не можем проигрывать. Меня не напрягает, что эти две игры будут так близки друг к другу. Мы хотим пройти далеко в турнире, показать, что конкурентоспособны. Мы сделали это в Мюнхене».

Но первый раунд остался за итальянцами.

«Интер», осознавая превосходство соперника в классе, играл по принципу «отдай мяч и навяжи борьбу». Преимущество «Барселоны» по владению доходило до 70% на 30%, нередко все футболисты, за исключением голкипера сине-гранатовых, находились на половине поля нерадзурри. Тем не менее план Симоне Индзаги, находящегося на грани отставки, в целом работал. «Интер» перекрывал центр фактически восемью игроками – комбинации команды Хави упирались в тупик. Так что гости вынуждены была развивать атаки за счёт взаимодействий фланговых игроков и надеяться на то, что кто-то из них найдёт в штрафной хозяев Роберта Левандовского. Однако поляк почти не получал мяч в хороших позициях. Три центральных защитника «Интера» сковали центрфорварда.

Контрвыпады «Интера» в первом тайме были опаснее. Передачи за спины защитникам «Барселоны» и стандарты создавали напряжение у ворот Марка-Андре тер Штегена. Каталонцам дважды повезло избежать пропущенного гола из-за небольших офсайдов у игроков «нерадзурри». Сначала команда Индзаги должна была получить пенальти за игру рукой Эрика Гарсии, а потом Хоакин Корреа и вовсе отправил мяч в сетку. Выходит, действия «Барселоны» после переходов владения не были идеально отлажены.

«Интер» всё же забил до перерыва. Хакан Чалханоглу в компенсированное время здорово выстрелил из-за штрафной, воспользовавшись предоставленной ему свободой. Это был лишь второй удар хозяев в створ – первый также нанёс турецкий полузащитник. Гости тоже дважды попали в створ за 45 минут. Но Чалханоглу бил опаснее, чем игроки «Барселоны».

Можно только догадываться, что говорил Хави своим игрокам в раздевалке, но после перерыва «Барселона» была такой же беззубой. Передачи как будто просто ради передач делались. Каталонцы страдали от нехватки игроков в чужой штрафной, а Левандовски – от недостатка поддержки и ситуаций, когда его опекуны не успевали бы занять нужные позиции. Ещё одной неприятностью для тренера сине-гранатовых стала травма Андреаса Кристенсена. Редкая картина: датчанин просто встал с мячом в центре и попросил остановить игру.

На 67-й минуте удача, казалось, улыбнулась каталонцам. Дембеле, у которого к тому моменту набралось уже 25 потерь владения, ушёл на фланге от Федерико Димарко и сделал кросс, а Андре Онана ошибся на выходе. Играющий у «Интера» в Лиге чемпионов, но не в Серии А голкипер подарил гол «Барселоне». Тем не менее после просмотра повтора судья отменил и этот забитый мяч, разглядев игру рукой Ансу Фати. Хави так возмущался, что заработал жёлтую карточку: тренер чувствовал – другого шанса спастись у его команды может и не быть.

В остальном же «Интер», выкатив на поле «автобус», достаточно спокойно защищал минимальную победу. С идеями у «Барселоны» было туго. До такой степени, что гости (как, к слову, и хозяева) не нанесли во втором тайме ни одного удара в створ! В концовке Хави бросил все силы в атаку. И в компенсированное время судья имел все основания назначить пенальти в пользу сине-гранатовых, когда мяч попал в руку Дензела Думфриса. Почему же арбитр Славко Винчич не посчитал это фолом?!

Поражение «Барсы» вполне заслуженное, но будет скандал.