Лионель Месси столкнулся со сложнейшей дилеммой. Права на ошибку аргентинец не имеет

Форвард должен решить, оставаться ли в «ПСЖ» или вернуться в «Барселону». От его выбора зависит очень многое.

Лионель Месси заявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним. 35-летний форвард определился со своими перспективами в сборной Аргентины. Совсем иная ситуация на клубном уровне. Месси столкнулся со сложнейшей дилеммой. Ему предстоит выбрать команду, с которой он подпишет последний большой контракт в своей жизни после выхода на рынок свободных агентов следующим летом.

Есть два варианта – остаться в «ПСЖ» или вернуться в «Барселону». По данным инсайдера Фабрицио Романо, Месси рассматривает только эти клубы. Возможно, в будущем Лео поедет в МЛС, но это уже вопрос красивого завершения карьеры, который не стоит на повестке в течение ближайших пары лет. Сейчас речь идёт именно о финальном аккорде на европейском уровне.

Месси адаптировался в «ПСЖ». Клуб намерен его оставить и может предложить выгодные условия

В нынешнем сезоне на счету Месси 20 результативных действий за «ПСЖ» и сборную Аргентины: 12 голов и восемь передач. В 13 матчах за клуб форвард забил восемь раз и отдал восемь ассистов. Резкий контраст по сравнению с прошлым сезоном. Тогда аргентинец за год забил всего 11 раз во всех турнирах за «ПСЖ».

Лео перестал претендовать на «Золотой мяч» и даже не рассматривался в качестве кандидата на звание лучшего игрока чемпионата Франции. В Лиге 1 сезона-2021/2022 он забил шесть голов и отдал 14 передач. Суммарно — 20 результативных действий. В последний раз аргентинец набирал в чемпионате меньше 22 очков по системе «гол+пас» в сезоне-2006/2007. Тогда у совсем молодого нападающего было 14 забитых мячей и три ассиста за «Барселону» в Ла Лиге.

Лионель Месси Фото: Octavio Passos/Getty Images

Начались разговоры о закате Месси, но аргентинец быстро их приглушил. В нынешнем сезоне он отлично взаимодействует с Килианом Мбаппе и Неймаром в атаке. «ПСЖ» под руководством Кристофа Галтье выглядит как никогда готовым наконец-то выиграть Лигу чемпионов.

Месси наконец-то адаптировался в Париже. В этом году Лео намного более счастлив и доволен пребыванием в столице Франции, сообщает Le Parisien. Источники в окружении игрока утверждают, что его убеждённость в целесообразности продления контракта с «ПСЖ» заметно выросла. Предварительно парижане предлагают сделку по схеме «1+1» с финансовыми условиями, практически идентичными нынешним – € 30 млн в год. Месси никуда не спешит и даст окончательный ответ клубу только в 2023 году.

«Барселона» хочет вернуть Месси, но есть ряд проблемных факторов

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и главный тренер команды Хави уже несколько месяцев подряд регулярно высказываются о возможности возвращения Месси в команду. Тональность их заявлений меняется, но суть неизменна – клуб действительно как минимум рассматривает камбэк аргентинца.

По данным Marca, для того чтобы переход Месси в каталонский клуб стал возможен, необходимо решить несколько проблем. По данным СМИ, Лео считает, что Лапорта предал его, отменив соглашение по продлению контракта в последнюю минуту и вынудив его покинуть клуб в межсезонье. Также Месси не нравится, что руководители «Барселоны» постоянно публично говорят о нём.

Аргентинец не забыл отношение некоторых людей в «Барселоне» к нему и в случае согласия вернуться в клуб хочет, чтобы ряд игроков и менеджеров покинули организацию. Кроме того, опять же, по данным инсайдеров, Месси согласится вернуться в «Барсу», только если ему гарантируют место в стартовом составе.

Нельзя забывать и о финансовых трудностях, которые испытывает «Барселона». В последнее время ситуация немного улучшилась, но клубу всё ещё необходимо продолжить разгрузку платёжной ведомости. Лапорте придётся задействовать очень много так называемых «экономических рычагов», чтобы вернуть аргентинца в Каталонию.

В свою очередь, «Барселона» тоже предъявляет Лео ряд встречных условий. По данным Mundo Deportivo, Лапорта ожидает, что Месси пойдёт на значительное снижение зарплаты. Хави рассчитывает, что Лео согласится выполнять на поле ту роль, которую ему отведёт тренер. То есть без каких-либо гарантий постоянного выхода в стартовом составе.

Хави Фото: Alex Caparros/Getty Images

Хави не хочет, чтобы Лео мешал развитию Педри или Гави, играя под нападающим. Тренер проведёт анализ, чтобы понять, на какой позиции лучше всего использовать Месси. Из-за того, что в составе «Барсы» есть Роберт Левандовски, аргентинец не сможет играть на позиции ложной девятки. На правом фланге Лео тоже вряд ли будет комфортно, так как, действуя на этой позиции, он любит смещаться в центр. Тренерский штаб считает, что придётся подписать сильного правого защитника, если Месси будет играть на этом фланге.

В «Барсе» считают, что возвращение Месси принесёт клубу много пользы в маркетинговых вопросах. В частности, привлекательность «Барселоны» для товарищеских матчей и предсезонных туров возрастёт, да и фан-база команды в масштабах планеты тоже резко вырастет. Каталонцам осталось решить «небольшую» формальность – восстановить отношения с игроком и убедить его пойти на ряд личных ущемлений.

Недавно испанская газета El Mundo сообщила, что Месси требовал у «Барсы» подписной бонус € 10 млн во время переговоров о продлении контракта в 2020-м, компенсацию за снижение зарплаты в период пандемии коронавируса, а также прописать символические отступные в размере € 10 тыс., чтобы в случае чего без проблем уйти в другой клуб. Кроме того, газета написала, что в ходе этих переговоров аргентинец просил ложу на «Камп Ноу» для своей семьи и оплату чартеров в Аргентину.

Можно ли верить данным El Mundo? Экс-форвард «Барселоны» Луис Суарес подтвердил, что Месси действительно запрашивал личную ложу на «Камп Ноу». Есть основания верить информации и о деталях переговоров по продлению контракта. «Барселона» на официальном сайте выпустила заявление в ответ на публикацию El Mundo. Клуб пригрозил изданию судом, обвинив в раскрытии конфиденциальных данных и намерении нанести ущерб репутации организации. Многие посчитали, что этим «Барса» подтвердила достоверность данных газеты, пусть и в резкой форме с элементами угрозы.

В данный момент Лапорта думает над тем, как задобрить Месси. Для него могут организовать церемонию чествования на «Камп Ноу», поставить статую возле стадиона и сделать амбассадором клуба. Вряд ли этого достаточно, чтобы убедить Лео забыть былые обиды. Лапорта собирается продолжить работу в данном направлении.

Месси ещё не контактировал с «Барселоной», но уже очевидно, что возвращение в Каталонию несёт с собой слишком много сложностей. «Барса» превратилась в проблемную организацию. Команда вряд ли способна претендовать на победу в Лиге чемпионов, в отличие от «ПСЖ». В Париже Месси могут предложить лучшие финансовые условия. Сложно привести хоть один аргумент в пользу «Барселоны», за исключением ностальгии Лео по Каталонии.

Ну а прямо сейчас Месси думает только о том, чтобы успешно выступить с «ПСЖ», а также удачно сыграть на ЧМ-2022 в составе сборной Аргентины. В конце сезона Лео должен всё тщательно взвесить. Права на ошибку аргентинец не имеет, поскольку в случае неудачного выбора его закат карьеры станет примерно таким же мрачным, как сейчас у Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Со стороны кажется, что «ПСЖ» по всем статьям предпочтительнее «Барселоны», но решающее слово остаётся за аргентинцем.