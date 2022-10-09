Миранчук и Влашич разрывали оборону соперника в Серии А! Но получили красивейший ответ

Российский полузащитник Алексей Миранчук идеально дебютировал в «Торино». В первом же матче он забил гол «Монце» (2:1) и помог команде одержать победу. Но развить успех не получилось. Травма бедра на шесть туров лишила игрока возможности выходить на поле. Возвращение получилось смазанным, Миранчук сыграл 68 минут в матче с «Наполи» (1:3) и понаблюдал за феерией Хвичи Кварацхелии. Но на матч 9-го тура чемпионата Италии с «Эмполи» Алексей вновь попал в основу.

С первых же минут матча стало заметно, насколько более заряженным выглядит «Торино». Опасный удар по чужим воротам нанёс нигерийский защитник Ола Эйна, остро прорывался Влашич, которому немного не хватило точности. А на 12-й минуте болельщикам хозяев пришлось занервничать. Нападающий «Торино» Арнальдо Антонио Санабрия влетел в соперника, и главный судья Франческо Фурно удалил его с поля. Но после просмотра VAR арбитр всё-таки решил ограничиться жёлтой карточкой.

Опасных моментов у ворот «Эмполи» стало ещё больше. Сначала Влашич направил мяч прямо рядом со створом, а затем головой и вовсе попал в штангу. Но каждый раз бывшему полузащитнику ЦСКА не хватало точности. Количество переросло в качество на 29-й минуте. Алексей Миранчук подхватил мяч у чужих ворот, обыгрался с Эйной и точно пробил головой в дальний угол. Но радость «Торино» была короткой – после просмотра VAR судья отменил гол из-за микроскопического офсайда в первой стадии атаки.

Алексей Миранчук Фото: NurPhoto via Getty Images

Статистика первого тайма выглядела внушительно – 4:0 по ударам в створ, 62% на 38% по владению мячом, и всё это в пользу «Торино». Но сразу после перерыва команда пропустила. Нападающий «Эмполи» Маттиа Дестро получил мяч в центре чужой штрафной и фантастическим ударом через себя поразил ворота. Сразу после этого он же мог удвоить преимущество, но гол был отменён из-за офсайда.

На 55-й минуте Миранчук имел возможность сравнять счёт, но с убойной позиции отправил мяч выше ворот. Время стремительно утекало, а «Торино» никак не мог уйти от поражения. Мешал и ливень, который смывал удачу с игроков хозяев. Подходы постоянно завершались ударами мимо створа. А на 74-й минуте Алексей Миранчук покинул поле. Вместо него на замену вышел полузащитник Неманья Радоньич.

Но спасителем стал не он, а Саша Лукич. Он идеально подсуетился в чужой штрафной и установил окончательный счёт.

Алексей Миранчук за 74 минуты на поле получил довольно высокую оценку по версии интернет-портала SofaScore – 7,1 (у Влашича – 6,4). Правда, он довольно часто терял мяч — восемь раз. При этом порадовала точность пасов (90%) и количество выигранных единоборств. Но итоговой ничьей футболист вряд ли может быть доволен, учитывая отменённый гол и убойный момент, который российский игрок загубил при счёте 0:1.