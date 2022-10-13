Экс-игрок «Спартака» возглавил клуб Серии А! Чемпион России будет поднимать команду со дна

Бывший игрок «Спартака» Сальваторе Боккетти начинает новый этап жизни – с сегодняшнего дня он главный тренер «Вероны». А ведь ещё год назад Сальва выходил на поле в качестве игрока в футболке этого клуба. Там же он объявлял о завершении карьеры и пространственно намекал на будущие перемены. Боккетти остался в «Вероне» – работал с ребятами U18, потом U19, а следом занял должность ассистента главного тренера основной команды.

Руководство «Вероны» убрало тренера после четырёх поражений подряд. Команда — в зоне вылета

Габриэле Чоффи принял команду в июне, сменив на посту главного тренера Игоря Тудора. Контракт заключили до 2024 года – никто не ожидал, что итальянец так провально начнёт сезон. За девять туров «Верона» набрала только пять очков: за это время Чоффи одержал всего одну победу и то над командой, которая идёт последней в таблице. Стиль «Вероны», как пишут в Италии, был невнятным, тренерские идеи сбивчивые, игра неуверенная, команда – без лица. Серия из поражений растянулась на четыре матча, и тут руководство не выдержало – попадание в зону вылета («Верона» идёт 18-й) и отсутствие каких-либо перспектив вынудили президента расстаться с Чоффи сильно раньше времени.

Габриэле Чоффи Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Решение было принято резко, поэтому и замену искать пришлось быстро. Первым в списке кандидатов было Диего Лопес – уругвайский тренер ранее работал в Италии в «Кальяри», «Болонье», «Брешии» и «Палермо», но последним местом работы у него числится «Универсидад де Чили». СМИ связывали его с «Вероной» в первую очередь из-за хороших отношений со спортивным директором клуба – они ранее уже пересекались в других командах. Но от этого варианта быстро отказались, так как поняли, что в «Вероне» уже есть человек, готовый в кратчайшие сроки занять пост главного и быстро влиться в процесс. La Gazetta delo Sport пишет, что Боккетти – популярная фигура в клубе: как среди болельщиков, так и в раздевалке. Игроки ему доверяют и хорошо расположены к нему ещё со времён его работы ассистентом Тудора. В молодёжной команде Боккети показывал хорошие результаты, а ещё он молод, полон идей и недорого стоит. Для «Вероны», которая не отличается огромными бюджетами, выплачивать сейчас неустойку уволенному Чоффи и ещё искать тренера с большими аппетитами было бы крайне невыгодно.

Сальваторе Боккетти Фото: hellasverona.it

В его назначении есть один нюанс. У Боккетти пока нет нужной лицензии, чтобы быть главным

Боккетти может хорошо подойти команде, и ожидания от его назначения велики и в итальянской прессе – в пользу итальянца говорит тот факт, что он уже год в системе клуба и работал ассистентом главного. Но тут есть одна довольно существенная проблема, которая может помешать ему на старте: у Боккетти нет лицензии Uefa Pro. Клуб уже отправил запрос в федерацию с просьбой сделать для нового главного тренера исключение и позволить ему руководить командой вплоть до перерыва на чемпионат мира. «Верона» предоставила гарантии, что после завершения турнира Боккетти уже получит лицензию – сейчас он как раз находится на последних этапах обучения. Однако пока федерация не дала никакого ответа – вероятно, что в ближайшем матче с «Миланом» формально руководить командой будет кто-то другой.