«Будет конфликт интересов». Что за новая должность у Баженова в «Спартаке»

«Спартак» назначил бывшего футболиста красно-белых Никиту Баженова на новую должность – менеджера по игрокам в аренде. Клуб официально объявил об этом на сайте, а спортивный директор Пол Эшуорт так прокомментировал назначение экс-нападающего.

«Один из девизов «Спартака» — «Здесь каждый важен». Мы считаем, что игроки, которые находятся в аренде, должны чувствовать внимание и поддержку со стороны клуба. Ведь мы рассчитываем, что они вернутся в «Спартак» ещё сильнее и смогут помочь команде. Никита был одним из нескольких кандидатов на эту позицию, и мы рады, что к нашей команде присоединяется не просто экс-спартаковец, но и человек с необходимыми качествами, который сможет помогать молодым игрокам и наставлять их», — приводит слова Эшуорта официальный сайт «Спартака».

В ближайшее время Баженов должен будет пообщаться с Алексом Кралом («Шальке»), Лукасом Айртоном («Фламенго») и Максимилиано Кофрие («Клермон»). Этих игроков «Спартак» отдал в аренду. Также Никите предстоит следить за футболистами, которые принадлежат основе, но находятся в аренде после расформирования дубля: Владислав Шитов («Крылья Советов»), Степан Оганесян («Оренбург»), Фаниль Сунгатулин («Урал»), Константин Шильцов («Пари НН»), Илья Свинов («Факел»), Никита Бакалюк («Арсенал»), Николай Толстопятов («КАМАЗ»), Максим Лайкин («Нефтехимик»), Артур Максимчук («Новосибирск») и Илья Голосов («Кубань»).

Никита Баженов вернулся в «Спартак» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Что это за должность и чем будет заниматься Баженов

Никита Баженов приступит к работе 17 октября. Последний раз экс-футболист трудился на благо клуба 12 лет назад: с 2004 по 2011 год нападающий провёл 136 матчей за «Спартак» во всех турнирах, забил 23 гола, сделал 25 результативных передач и четырежды выиграл с командой серебряные медали чемпионата России.

«Благодарен «Спартаку» за доверие. Для меня это большая честь и ответственность, а также новый этап в карьере. Такая должность — первая в своём роде в нашей стране. Не понаслышке знаю, как важно чувствовать себя нужным родному клубу, когда играешь в аренде. С удовольствием принял предложение руководства и буду работать на благо нашей команды!» — сказал Баженов официальному сайту «Спартака». Что касается обязанностей в новой должности, то о них Никита рассказал «Чемпионату».

Никита Баженов менеджер по игрокам в аренде «Полторы недели назад впервые встретились с Полом Эшуортом. Он рассказал мне идею создать такую должность, потому что в Европе такое есть. Я сразу зацепился за эту идею, потому что это важно. Часто бывает такое, что на игроков в аренду машут рукой и забывают про них. А мы собираемся за ними следить, давать понять, что мы с ними. Я буду летать, встречаться, чтобы оказать помощь, уделять внимание тем, кто в аренде. Жизнь футбольная такая, что сегодня ты здесь, а завтра там. Важно, чтобы игроки знали, что клуб за ними следит. В футболе много нюансов, а это очень важная функция».

При этом, по словам Никиты, он не сразу согласился подписать контракт. Всё из-за работы на телевидении: «Понимаю, что будет конфликт интересов с работой на телевизоре. Но мне дали понять, что высказывать свою точку зрения по «Спартаку» я могу, рот мне никто не закрывал», – рассказал экс-нападающий команды.

Где-то ещё есть такие должности?

Да. Должность менеджера по игрокам в аренде распространена в европейском футболе. С июля 2019 года Лес Пэрри трудится в этой роли в «Манчестер Юнайтед». У 64-летнего специалиста есть опыт работы тренером: два с половиной года он возглавлял «Транмер». В «Арсенале» за игроками, которые отправлены в аренду, следит 35-летний Бен Кнаппер. Он находится в этой должности аж с февраля 2019 года, а до этого 10 лет работал главным аналитиком при Арсене Венгере и Унаи Эмери.

«Челси» – исключение. В этом клубе работают сразу три менеджера по игрокам в аренде! К известным Клоду Макелеле и Карло Кудичини этим летом добавился Энди Майерс. В Испании и Италии тоже есть представители этой должности: Джанлука Андрисси в «Интере» и Жюльен Эскюде в «Севилье».