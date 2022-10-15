На юге России забили пять голов! Как же хорош был «Ахмат».

Сафонов снова «привёз» гол! Но худшее для «Краснодара» случилось в самой концовке

К очной встрече «Краснодар» и «Ахмат» подошли, проиграв последние матчи. В 12-м туре РПЛ «быки» уступили на выезде «Ростову» (2:3), а грозненцы – «Оренбургу» (1:2). За два года «Краснодар» всего раз обыграл «Ахмат» в четырёх матчах. Команде Александра Сторожука непросто далось и начало сегодняшней игры.

«Краснодар» почти уничтожил «Ахмат» по владению мячом в первые минуты. Грозненцы играли вторым номером и могли дважды пропустить до 15-й минуты. Сначала у «Краснодара» пробил рядом со штангой Эдуард Сперцян, а затем Михайло Баньяц мощно зарядил с левой в перекладину. Но в итоге получили в ответ: грубая игра Никиты Кривцова в собственной штрафной на Иване Олейникове была расценена как фол. Посмотрев повтор, Ян Бобровский поставил пенальти, а Бернард Бериша развёл мяч и Матвея Сафонова по углам. 18-я минута, 0:1.

После пропущенного гола «Краснодар» атаковать не бросил, и на 30-й минуте Эдуард Сперцян сравнял счёт. Этот мяч стал для полузащитника девятым в сезоне (и восьмым в РПЛ). Теперь он догнал в гонке бомбардиров Кристиана Нобоа. Впереди только Квинси Промес (11 голов).

Однако «Ахмату» хватило пяти минут, чтобы снова повести в счёте. На этот раз результат изменился после точного удара Артёма Тимофеева и вратарской ошибки Матвея Сафонова – 1:2. Второй «привоз» голкипера «Краснодара» подряд – в прошлом туре он ошибся в Ростове-на-Дону.

До перерыва «Краснодар» мог сравнять, но из-за двух сейвов Гиорги Шелии команды ушли в раздевалку при счёте 1:2. На второй тайм главный тренер гостей Сергей Ташуев выпустил Мохамеда Конате и Абубакара Кадырова (вместо Владимира Ильина и Владислава Карапузова). У «Краснодара» же Ильзат Ахметов продолжал нагружать левый фланг обороны и сделал второй ассист. На этот раз экс-полузащитник ЦСКА нашёл в штрафной Михайло Баньяца – 2:2.

В середине второго тайма «Краснодар» и «Ахмат» могли забить друг другу в течение минуты. Сначала Эдуард Сперцян был в шаге от дубля – после его удара со штрафного мяч разминулся с крестовиной. А чуть позже Лечи Садулаев пробил рядом с правой штангой.

Последние минуты матча были напряжёнными. Ахметов крутил защитников «Ахмата» как мог, но ассистировать кому-то, чтобы забить третий, не сумел. А вот «Ахмат» смог! Иван Олейников вырвал победу для гостей на 94-й минуте – 2:3!

«Краснодар» заработал штрафной на последних секундах, но мяч после удара Эдуарда Сперцяна полетел слишком высоко. «Быки» упустили отличную возможность догнать в таблице ЦСКА, а «Ахмат» одержал третью победу в четырёх матчах.