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ЦСКА — «Спартак», 16 октября 2022 года, РПЛ, кто забивал в дерби, тест

Помните ли вы, кто забивал в дерби за ЦСКА и «Спартак»? Тест по авторам голов
Полина Куимова
Кто забивал в дерби, тест
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20 вопросов с фото — для разогрева перед главным матчем тура.

ЦСКА встретится со «Спартаком» в 63-й раз в российской истории, и долгожданное дерби в этот раз должно быть с особенным накалом – команды будут биться за второе место. Интересно, что в трёх последних матчах дома ЦСКА побеждал. Об остальных фактах и цифрах можете прочитать в материале ниже.

Главные цифры главного дерби страны! Кто побеждал и забивал больше — «Спартак» или ЦСКА? Главные цифры главного дерби страны! Кто побеждал и забивал больше — «Спартак» или ЦСКА?

Для разогрева перед матчем собрали для вас тест по дерби.

Что дано:

  • 20 вопросов;
  • каждый вопрос сопровождается фотографией футболиста – нужно посмотреть на него и вспомнить, забивал ли он в дерби или нет;
  • мы собрали по 10 футболистов от ЦСКА и «Спартака»;
  • учитываются только те дерби, которые состоялись уже в новейшей истории, то есть с 1992 года;
  • учитываются только голы в чемпионате! Это важно.

Делитесь результатами и прогнозами на матч в комментариях! Андрей Панков и Михаил Рождественский нашли по пять аргументов в пользу каждой из команд.

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5 причин, почему «Спартак» победит ЦСКА в дерби 5 причин, почему «Спартак» победит ЦСКА в дерби
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