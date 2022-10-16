Помните ли вы, кто забивал в дерби за ЦСКА и «Спартак»? Тест по авторам голов
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20 вопросов с фото — для разогрева перед главным матчем тура.
ЦСКА встретится со «Спартаком» в 63-й раз в российской истории, и долгожданное дерби в этот раз должно быть с особенным накалом – команды будут биться за второе место. Интересно, что в трёх последних матчах дома ЦСКА побеждал. Об остальных фактах и цифрах можете прочитать в материале ниже.
Для разогрева перед матчем собрали для вас тест по дерби.
Что дано:
- 20 вопросов;
- каждый вопрос сопровождается фотографией футболиста – нужно посмотреть на него и вспомнить, забивал ли он в дерби или нет;
- мы собрали по 10 футболистов от ЦСКА и «Спартака»;
- учитываются только те дерби, которые состоялись уже в новейшей истории, то есть с 1992 года;
- учитываются только голы в чемпионате! Это важно.
Делитесь результатами и прогнозами на матч в комментариях! Андрей Панков и Михаил Рождественский нашли по пять аргументов в пользу каждой из команд.
Комментарии
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