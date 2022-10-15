5 причин, почему «Спартак» победит ЦСКА в дерби

Дождались! В воскресенье, 16 октября, состоится московское дерби. ЦСКА и «Спартак» перед матчем 13-го тура оказались соседями в таблице РПЛ: у армейцев 24 очка, у красно-белых — 25. Но кто же всё-таки победит? Ниже — пять причин, почему три очка возьмёт именно «Спартак».

Форма в последних матчах

Начнём с самого простого аргумента, но без него никуда. Смотрим, как команды выступали на протяжении месяца. Сравнивать удобно, потому что и «Спартак», и ЦСКА за этот период провели по пять матчей.

«Спартак» 15 сентября разгромил в Кубке России «Факел» (3:0). С тех пор также были исключительно победы: «Локомотив» (1:0), «Зенит» (3:0), «Пари НН» (2:1) и «Крылья Советов» (5:2). Итого: пять побед с общим счётом 14:3. Впечатляет, да?

А что у ЦСКА? Идём в хронологическом порядке: победа над «Уралом» (2:1), поражение от «Торпедо» (0:1), победы над «Сочи» (2:1) и «Химками» (2:1), ничья с «Динамо» (1:1). Итого: три победы, ничья и поражение. Общий счёт — 7:5. Всё же есть разница.

Соболев и Промес

Можно было бы назвать этот пункт «Атака «Спартака», но зачем, если и так понятно, к каким фамилиям всё придёт? Прямо сейчас у красно-белых работает самая неудержимая связка во всей РПЛ. Соболев и Промес находятся в совершенно зверской форме и разрывают всех, кто попадается им на пути.

Статистика Соболева в этом сезоне: 6+4 по «гол+пас» в 12 матчах РПЛ, два гола в трёх играх Кубка России. У Промеса всё ещё страшнее: 11+5 в 12 матчах РПЛ, три мяча в трёх играх Кубка. Думаете, статистика будет выглядеть не так угрожающе, если, как в первом пункте, свести всё к пяти последним матчам? А вот и нет, эффект будет обратным. Соболев — пять голов, Промес — шесть голов и два ассиста. Ну и что с ними делать?

Оборона ЦСКА

В сочетании с ядерной формой нападающих «Спартака» этот пункт выглядит ещё более пугающим для болельщиков ЦСКА. Их команда из-за травм лишилась сразу двух центральных защитников — Игоря Дивеева и Бруно Фукса. Да, Виллиан Роша по-прежнему в деле, но рядом с ним вынуждены играть номинальные крайки — Кирилл Набабкин и Георгий Щенников. В матчах с соперниками типа «Химок» эта схема прокатывает. Но что будет, когда противостоять придётся Соболеву и Промесу?

Владимир Федотов в данной ситуации стал жертвой. Он не просто так в открытую говорил о необходимости трансферов ещё летом. Дерби может сделать кадровые проблемы ещё очевиднее.

Владимир Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Характер «Спартака»

Какая у болельщиков была главная претензия к «Спартаку» в предыдущие годы? Команда, когда у неё что-то не получалось, порой опускала руки и позволяла сопернику добиваться нужного ему результата. Неудачи можно понять, безволие — нет. Конечно, так было не при каждом тренере, но в XXI веке такая тенденция всё же прослеживалась.

Гильермо Абаскалю же удалось построить команду, которая излучает уверенность в себе. В последних матчах «Спартак» выключался только с финальным свистком. Лишнее подтверждение — волевые победы над «Пари НН» и «Крыльями Советов». Да, соперники не самые грозные, но в первом случае у красно-белых мало что получалось вплоть до супергола Шамара Николсона, а во втором команда Абаскаля пропустила на первых минутах, сравняла лишь в добавленное к первому тайму время, а после перерыва — добила.

Матч-менеджмент Абаскаля

Сухая статистика. Тренеров всегда ценят за умение усиливать игру в ходе матча. И у Абаскаля с этим всё в порядке: в РПЛ выходившие на замену футболисты уже набили 4+3 по «гол+пас». У Федотова цифры на порядок скромнее — 1+2.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Это совершенно не значит, что Абаскаль сильнее Федотова. Многие, скорее, сказали бы, что всё наоборот. Но с уверенностью можно сказать, что тренеру «Спартака» найдётся чем ответить, если игра будет складываться в пользу ЦСКА.