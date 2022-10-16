Долгожданное дерби! ЦСКА и «Спартак» зарубятся за второе место. Онлайн тура РПЛ

Всем привет! 13-й тур РПЛ близится к завершению, и сегодня, 16 октября, нас ждут три матча.
Игровой день откроет матч «Крыльев Советов» и «Сочи». Самарскую команду после потерь в летнее трансферное окно штормит на старте сезона, и сейчас она занимает 13-е место, в зоне стыков. У «Сочи» положение лучше, но тоже далеко от недавнего успеха. Сейчас сочинцы располагаются на шестой строчке в таблице. Матч начнётся в 14:00 мск.
Затем состоится матч «Пари НН» и «Зенита». Хозяева, несмотря на смену главного тренера, уверенно располагаются в середине таблицы, на 10-м месте. Чемпион же в прошлом туре потерял очки в Воронеже и наверняка захочет реабилитироваться перед болельщиками. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
А вечером, в 20:00 мск, начнётся главный матч тура. ЦСКА примет «Спартак» в долгожданном московском дерби. Армейцы с 24 очками занимают четвёртое место, красно-белые (25) располагаются строчкой выше. Учитывая неожиданное поражение «Ростова», у обеих команд есть шанс взлететь на второе место.
Здесь будут самые важные моменты всех трёх матчей. Присоединяйтесь!
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