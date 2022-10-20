«Думает только о себе». Один из самых дорогих футболистов мира провалил старт сезона

Три года назад «Атлетико» купил Жоау Феликса за огромные деньги, а теперь тот сидит в запасе.

Нападающий Жоау Феликс перебрался в «Атлетико» летом 2019 года, а его трансфер из «Бенфики» обошелся в € 127 млн. Кстати, этот переход занимает четвёртое место в списке самых дорогих в истории футбола. Больше платили только за Неймара (€ 222 млн), Килиана Мбаппе (€ 180 млн) и Филиппе Коутинью (€ 135 млн). Прошло три года, и теперь Жоау оказался в очень непростой ситуации.

Как Феликс играет в этом сезоне

Феликс проводит четвёртый сезон в футболке «Атлетико». Было время, когда он играл ключевую роль в матчах Лиги чемпионов и чемпионата Испании. Теперь это футболист, которому не гарантировано место на поле. Португалец выпал из стартовой обоймы, и его игровое время заметно снизилось. В этом сезоне Феликс отыграл 12 матчей и до сих пор не забил ни одного мяча. Не такого результата ждёшь от нападающего, купленного три года назад за € 127 млн.

Первый матч вселил в болельщиков «Атлетико» надежду на успешное выступление игрока в сезоне. Мадридцы разгромили «Хетафе» (3:0), а Феликс отметился тремя голевыми передачами. С тех пор прошло два месяца, но количество результативных действий осталось неизменным. Поначалу главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне предоставлял футболисту много игрового времени, но тот не оправдал ожиданий.

В октябре Феликс провёл на поле всего 37 минут. Симеоне усадил нападающего в запас и выпускал его лишь в концовках матчей. Феликс вышел на три минуты с «Севильей», на 10 — с «Брюгге», на 16 — с «Жироной», на восемь — с «Атлетиком». В паре матчей и вовсе оставался в запасе до финального свистка. Ни в одной игре футболист не доказал, что заслуживает большего. Сейчас Жоау значительно уступает конкурентам по линии атаки, и решение тренера выглядит оправданным.

Диего Симеоне Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Статистика не добавляет позитива. Феликс не забил ни одного мяча, в то время как Альваро Мората отличился пять раз, Антуан Гризманн — четыре, Анхель Корреа — три. Для такого практичного тренера, как Симеоне, это достаточно веская причина, чтобы отправить португальца в запас. Специалист наверняка рассчитывал, что футболист проявит спортивную злость и сделает, всё, чтобы изменить расклад. В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:0) Симеоне и вовсе не выпустил игрока на поле. Проводивший в тренировочной зоне разминку Феликс бросил от негодования манишку на поле. Это произошло после того, как тренер использовал последнюю замену. «Я ничего не видел, мне нечего сказать по этому поводу», — ответил после игры тренер на вопрос о поведении португальца.

На этом фоне показателен пример Корреа. Анхель провёл на поле меньше времени, чем Феликс (420 минута против 596), но забил три мяча. В матче с «Жироной» (2:1) Симеоне доверил игроку место в стартовом составе, и тот ответил дублем. «Анхель во многих случаях начинал матчи в запасе, но всегда играл по заслугам, — сказал Симеоне после игры. — Когда он злится за пределами поля, то преобразовывает эту энергию в полезные действия в игре. Такое отношение даёт ему больше шансов выступать в нашей команде, где очень высокие требования».

Многие расценили эту речь тренера как послание Феликсу. Португальца усадили в запас, но, в отличие о Корреа, он демонстрирует иное поведение. Выходя на замену, Жоау выглядит очень расстроенным и не играет так, как от него ждут. Дошло уже до того, что часть болельщиков «Атлетико» освистала Феликса, когда тот поменял Корреа в концовке матча с «Жироной». Кстати, появление португальца нисколько не улучшило игру команды.

Что думают об игроке в Испании

«Глядя на игровое время Феликса, так и хочется сказать: «Боже мой! Как же так?» — говорит испанский журналист Ариц Габилондо. — К сожалению, нынешние качества игрока идут вразрез с клубными требованиями. Если ты мало играешь, то должен направить свою злость в правильное русло. Нужно заставить тренера усомниться в правильности выбора, но Феликс этого не делает. Если рассматривать вариант с продажей, то главный вопрос, кто заплатит большие деньги за такого игрока?»

Жоау Феликс Фото: Denis Doyle/Getty Images

«Возможно, это самый талантливый футболист в нынешнем составе «Атлетико», — пишет издание Mundo Deportivo. — Его покупали как игрока, способного вписать своё имя в историю, а теперь он сидит в запасе. Феликс отлично начал сезон, но потом совсем раскис. У игрока большие проблемы. Это касается не только спортивной составляющей, но и психологической.

Когда «Атлетико» покупал Феликса, Симеоне рассчитывал увидеть «новую копию Гризманна». Каждый футболист — отдельный мир, и в данном случае что-то пошло не так. Талантливый и нестандартный игрок так и не смог реализовать потенциал за четыре года в составе «Атлетико». Были определённые всплески, после которых Феликсу пророчили блестящее будущее. Но это точно не Гризманн — ни по характеру, ни по игровым качествам. Регулярное недовольство Феликса вызывает споры о его взаимодействии с Симеоне. Тот ли это тренер, что нужен португальцу?»

«Атлетико» невозможно представить без Симеоне. Да, это не самая привлекательная с точки зрения игры команда, но она добивается результата. Её уважают не только в Испании, но и за пределами страны. Проблема Феликса в том, что у него сильные конкуренты. Плюс он думает только о себе», — заявил испанский журналист Мигель Мартин Талавера.

А вот что думает о сложившейся ситуации AS: «7 сентября Симеоне заменил Феликса в матче Лиги чемпионов с «Порту», и болельщики встретили это событие свистом. Прошло чуть больше месяца, португалец исчез с поля, и вряд ли это вина тренера. По сути, Феликс стал пятым нападающим в команде, что было немыслимо на старте сезона. Пока Жоау не играет на должном уровне.

Клуб находится в сложной ситуации. Симеоне обладает большими полномочиями. Правда в том, что Феликс обесценивается всё больше и больше, и мало кому интересен раскол между тренером и одной из главных фигур в команде. Видимо, сейчас и до перерыва на чемпионат мира наступает определяющий момент. Либо Феликс изменит ситуацию в лучшую сторону, либо попрощается с командой».