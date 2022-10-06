Страдания Антуана Гризманна закончились. Ждать счастливого момента пришлось очень долго

«Атлетико» и «Барселона» наконец-то договорились о трансфере. Теперь форварду не будут искусственно лимитировать игровое время.

«Атлетико» и «Барселона» договорились о трансфере форварда Антуана Гризманна за € 20+2 млн. Стороны отказались от пункта о выкупе француза после аренды за € 40 млн. Гризманн подпишет новый 4-летний контракт с понижением зарплаты на 30% – до € 7 млн в год. Об этом сообщает Marca.

Главному тренеру «Атлетико» Диего Симеоне больше не придётся регулярно выпускать 31-летнего Гризманна после 60-й минуты, чтобы избежать условий обязательного выкупа. Страдания Антуана закончились. Теперь нападающий сможет получать полноценную игровую практику.

«Барселона» пыталась оказывать давление на «Атлетико», но безуспешно

Ждать счастливого момента Гризманну пришлось очень долго. «Барселона» делала всё возможное, чтобы выжать из «Атлетико» как можно больше денег. Каталонцы имели свою интерпретацию арендного соглашения. В течение всего летнего межсезонья «Барса» настаивала на том, что мадридский клуб обязательно должен заплатить € 40 млн за Гризманна, поскольку в прошлом сезоне француз сыграл более 45 минут в 30 из 37 матчей, получив более 50% времени в матчах, когда мог выйти на поле. Однако в контракте речь шла не об одном отдельном сезоне, а о двух вместе взятых.

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Претензии «Барселоны» являлись необоснованными. «Атлетико» не сомневался в своей правоте. Мадридцев не пугали угрозы суда со стороны «Барселоны». «Атлетико» занял решительную и прагматичную позицию. Гризманна регулярно выпускали после 60-й минуты (в восьми из девяти первых матчей сезона до соглашения о выкупе), сводя на нет давление «Барсы».

Антуан Гризманн Фото: Angel Martinez/Getty Images

Каталонцы в конечном счёте решили пойти на уступки. Угроза судебного разбирательства, видимо, использовалась только как элемент шантажа. Клуб осознал невозможность получения € 40 млн за Гризманна и вряд ли реально был готов к длительной тяжбе без перспективы выиграть. Но всё-таки стояла цель заработать как можно больше денег. Mundo Deportivo сообщал, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта в конце сентября требовал у своего коллеги из «Атлетико» Энрике Сересо компенсацию в размере € 25 млн за Гризманна.

Мадридцев это не устраивало. Они добились снижения неустойки, понимая невыгодное положение «Барсы».

Гризманн не входит в планы главного тренера «Барселоны» Хави. По возвращении в Каталонию следующим летом француз стал бы настоящей обузой для клуба, который погряз в долгах, стремится всеми способами разгрузить зарплатную ведомость и совершает трансферы только за счёт хитрых манёвров с так называемыми «экономическими рычагами». «Барса» поняла, что рискует не получить за Антуана вообще ничего. В итоге договорились с «Атлетико» о € 20 млн плюс € 2 млн потенциальных бонусов.

От соглашения по Гризманну выиграли все стороны

Редкий случай, когда сделкой могут быть довольны все вовлечённые стороны. Выгода «Барселоны» понятна и упомянута выше – клуб заработал на продаже Гризманна хоть какие-то деньги, причём не такие уж маленькие. «Атлетико» мог упираться и дальше, настаивая на снижении суммы неустойки. В августе Mundo Deportivo утверждал, что мадридцы отказывались платить больше € 15 млн.

Marca уточняет, что ключевыми факторами в достижении соглашения стали позиция главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне и самого Гризманна. Они убедили Сересо слегка повысить неустойку — с € 15 млн до € 20 млн, чтобы закрыть сделку до старта чемпионата мира в Катаре. «Барселона» согласилась, уступив € 5 млн из ранее требуемой суммы в € 25 млн.

Антуан Гризманн и Диего Симеоне Фото: Angel Martinez/Getty Images

Теперь Симеоне сможет без каких-либо ограничений задействовать Гризманна на поле. Антуан был признан лучшим игроком «Атлетико» в сентябре по итогам опроса среди болельщиков. В прошлом месяце форвард забил всего один гол (победный «Порту» в Лиге чемпионов) в пяти матчах, но при выходах на замену всегда обострял атакующие действия. Фанаты это оценили, да и Симеоне наверняка заметил.

Скорее всего, Гризманн будет выходить в стартовом составе «Атлетико» вместе с другим форвардом — Альваро Моратой, а Матеус Кунья отправится на скамейку запасных. По крайней мере, так было в последнем матче Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:2), когда «Атлетико» уже, вероятно, договорился с «Барселоной» о переходе.

В Бельгии Антуан не реализовал пенальти, попав в перекладину при ударе с 11-метровой отметки. Команда Симеоне потерпела болезненное поражение, поставив под вопрос выход из группы. Однако винить одного лишь Гризманна не стоит. Он забил «Порту» (2:1) на 90+11-й минуте. Не будь того гола, «Атлетико» оказался бы совсем в плачевном положении. Мадридцы страдают от общей слабости в атаке. Гризманн – далеко не самый слабый её элемент. Вполне вероятно, постоянные выходы Антуана в старте приведут к улучшению в данном аспекте. Он однозначно способен проявить себя лучше Матеуса Куньи и достойно дополнять Морату.

Гризманн хотел остаться в «Атлетико» и отказывался возвращаться в «Барселону». Антуан выражал приверженность мадридскому клубу и с пониманием относился к тому, что Симеоне умышленно лимитирует его игровое время. Футболист вознаграждён за преданность. Все барьеры по количеству минут на поле сняты. Гризманн получит возможность внести важный вклад в попытки «Атлетико» реабилитироваться за невнятный старт сезона. Отличная новость для игрока и всей команды.