Финансовая модель «МЮ» — ужас. Выезжать на багаже Фергюсона больше невозможно

В сезоне-1998/1999 «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона выдал лучшую кампанию в истории, выиграв требл – Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Это является уникальным достижением в английском футболе. Также команда установила рекордную для себя беспроигрышную серию из 33 матчей во всех турнирах. Высшая точка подъёма «МЮ» ещё больше контрастировала на фоне упадка их соседей из «Манчестер Сити», болтавшихся на тот момент в третьем дивизионе.

Но сейчас всё иначе. «Сити» окреп и сбросил соседей не только с насиженного чемпионского трона, но и подвинул в рейтинге самых прибыльных клубов мира. В попытках вернуть былое могущество боссы «Юнайтед» выкинули почти € 1,5 млрд на игроков за 10 лет (никто в АПЛ не тратил больше), сменили пять тренеров, но так и не смогли улучшить результаты.

Игроки «Манчестер Юнайтед» после дерби Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

У «МЮ» самый большой в истории АПЛ зарплатный фонд

«Уровень игры не особо влияет на коммерческий успех нашего бизнеса», – рапортовал на ежеквартальном отчёте в мае 2018 года исполнительный директор «Юнайтед» Эд Вудворд. И это было чистой правдой. За шесть лет после выигрыша чемпионата Англии в 2013-м доходы клуба увеличились вдвое и достигли отметки в $ 800 млн. Этот факт заставил поредеть ряды критиков семьи Глейзер, которые после приобретения «МЮ» в 2005 году на заёмные средства в размере $ 600 млн повесили этот долг на клуб.

Мощный экономический рост клубу придавала огромная армия болельщиков по всему миру – согласно исследованию Kantar Worldpanel, за «МЮ» болеют 1,1 млрд человек. То есть каждый седьмой житель планеты! Руководство «Юнайтед» напоминало знатного раджу из советского мультика «Золотая антилопа», который сошёл с ума от количества золотых монет, но продолжал вопить: «Ещё! Ещё!» Руководители утратили связь с реальностью, отказавшись признать, что эра застоя и благоденствия обусловлена мощным импульсом популярности, который клуб получил благодаря 13 чемпионским титулам сэра Алекса за 26 лет шотландца на «Олд Траффорд».

Криштиану Роналду и Алекс Фергюсон Фото: Dan Mullan/Getty Images

Ежегодный финансовый отчёт клуба, опубликованный в июне этого года, показал значительные проблемы. Чистый убыток «Юнайтед» составил £ 115,5 млн, а долг увеличился на £ 95,4 млн. Это, впрочем, не помешало Глейзерам вывести из бюджета £ 33,6 млн. При этом «МЮ» остаётся единственным клубом АПЛ, выплачивающим дивиденды акционерам. Логично было бы при такой неутешительной динамике уже начинать экономить, но нет – в прошлом году фонд заработной платы составил £ 384 млн, что на £ 61,1 млн больше, чем в предыдущем году. Это самый высокий показатель в истории лиги.

Жить по средствам не научила даже пандемия коронавируса в 2020 году, ударившая по «Юнайтед» сильнее, чем по другим клубам из-за самого вместительного стадиона в Англии. «МЮ в одночасье лишился прибыли в £ 110 млн, которую приносила продажа сезонных абонементов. Сопоставимую прибыль клуб теряет также, когда пролетает мимо Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы Фото: James Gill/Getty Images

К примеру, в 2019 году, когда команда чудесным образом прошла «ПСЖ» и впорхнула в четвертьфинал турнира, еврокубковые заработки составили € 95 млн, и почти треть от этой суммы «МЮ» принёс самый высокий среди английских клубов коэффициент УЕФА за последние 10 лет. В этом сезоне «Юнайтед» играет лишь в Лиге Европы, где суммы гораздо скромнее.

За 10 лет клуб получил прибыль с продажи лишь пяти игроков

Ещё одна существенная пробоина в бюджете – бездарная трансферная политика. За последние 10 лет «МЮ» выкладывал безумные суммы на новичков, которые в большинстве своём не оправдывали даже часть вложений. В сумме за Поля Погба, Гарри Магуайра, Джейдона Санчо и Ромелу Лукаку «Юнайтед» отвалил € 362 млн. Не принесла ожидаемого успеха и самая масштабная трансферная кампания в сезоне-2019/2020 (€ 234,8 млн). Печально, что клуб плох не только по части приобретений, но и продаж. Сложно поверить, что при таких фантастических тратах за последнее десятилетие прибыль получили от перепродажи лишь пяти игроков.

«Юнайтед» выложил за Ромелу Лукаку € 84,7 млн, но бельгиец не заиграл Фото: Suhaimi Abdullah/Getty Images

С такими показателями не стоит удивляться результатам исследования Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory, опубликованным в сентябре этого года. По их данным, «МЮ» переплатил при заключении новых контрактов с футболистами и другими сотрудниками на £ 238 млн больше относительно стоимости их рыночных услуг. Невероятное расточительство даже для клуба, стоимость которого оценивается почти в £ 4 млрд.

Вудворду понадобилось три года, чтобы признать зависимость успешного экономического состояния от результатов на поле. «Все мы – от игроков до персонала клуба – заинтересованы в выигрыше как можно большего количества турниров. От этого зависит наше будущее», – выдавил из себя исполнительный директор в ноябре 2021 года, а уже в январе подал в отставку. Успешный в эпоху расцвета менеджер спасовал, когда проект попал в зону турбулентности.

Отсутствие крутых побед лишает «МЮ» топ-спонсоров

Вполне вероятно, что «Юнайтед» удалось бы избежать как трансферных, так и стратегических просчётов при наличии спортивного директора, но Вудворд решил, что справится сам. Однако выяснилось, что он не способен с таким же успехом подписывать новичков, как заключать сделки с мощными спонсорами. Эд привёл в клуб такого гиганта рынка, как Chevrolet – семилетний контракт принес клубу $ 559 млн, став самой дорогой спонсорской сделкой в европейском футболе. Однако по мере сползания результатов рекламодатели становились менее щедрыми. В прошлом году клуб сменил титульного спонсора – компания TeamViewer заключила пятилетнее соглашение на $ 263 млн, что на $ 27 млн за сезон меньше, чем платил автомобильный гигант.

«Ман Юнайтед» празднуют победу над «Тоттенхэмом» Фото: Alex Pantling/Getty Images

Существуют ещё два фактора, которые усложняют жизнь «Юнайтед». Первый – падение курса британского фунта по отношению к доллару, из-за чего чистый долг увеличился на £ 82 млн. Второй – огромная зарплата утратившего статус неприкасаемого Криштиану Роналду – он получает £ 20 млн за сезон. «Поспешу огорчить тех, кто думал, что «МЮ» покроет зарплату португальца за счёт продажи футболок. Последний финансовый отчёт показал прибыль в £ 76,3 млн от adidas в сезоне-2021/2022. Такие же цифры были и до подписания Роналду», – проанализировал профессор Ливерпульского университета и специалист по футбольной экономике Киран Магуайр.

Экономическое состояние «Юнайтед» заметно пошатнулось, но в клубе не хотят признавать, что золотая антилопа бьёт копытом уже не так регулярно. Отсутствие трофеев снижает популярность клуба, а вместе с ним падает и прибыль. Выезжать на багаже Фергюсона больше невозможно – нужны новые славные победы и переосмысление стратегии развития. Иначе «МЮ» рискует продолжить падение.