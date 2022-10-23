Команда Головина забила очень смешной гол. Но от результата хочется плакать

«Монако» в последних матчах не впечатлял: крупное поражение на выезде от «Трабзонспора» (0:4) в Лиге Европы, потом домашняя ничья с «Клермоном» (1:1) в чемпионате Франции. До этого монегаски одержали пять побед подряд в Лиге 1, так что ухудшение результатов было признаком начавшегося спада. В этом туре команда Филиппа Клемана приехала в гости к «Лиллю» – соседу по таблице. «Монако» занимал шестое место, а «доги» – седьмое. От зоны Лиги чемпионов соперники находились, соответственно, в шести и восьми очках.

Игра у «Монако» опять не слишком клеилась. В первом тайме «Лилль» намного больше контролировал мяч (60% на 40%), разбивая попытки прессинга со стороны двух нападающих монегасков при помощи опускавшегося в линию обороны опорника. Команда Клемана неуютно чувствовала себя против владения «догов». Впрочем, уже на седьмой минуте монегаски создали момент после того, как Александр Головин сыграл в стенку с Виссамом Бен-Йеддером. К сожалению для «Монако», форвард плохо обработал мяч в штрафной и упустил момент, который мог подарить россиянину голевую передачу.

К середине тайма счёт по ударам был 5:0 в пользу «Лилля». Команда Паулу Фонсеки наиграла на гол: после навеса со штрафного забил Алешандро. Бразилец опередил Бенуа Бадьяшиля, который, прямо скажем, далёк от идеала надёжности. Только пропустив, «Монако» наконец пробил по воротам. Случилось это благодаря тому, что Головин заработал и сам же исполнил штрафной, а Вандерсон выстрелил издали с подбора.

Стандарты вообще выручали монегасков в Лилле. На исходе получаса игры «Монако» забил очень курьёзный, смешной гол. Гости получили право на штрафной, который теоретически мог взять на себя Головин. Но к мячу подошёл Каю Энрике – ему удобнее было исполнять с левой. Защитник то ли пробил, то ли просто сделал заброс, а мяч ударился о землю и пролетел между рук и ног голкипера хозяев Люки Шевалье.

Александр Головин Фото: Zuma/TASS

Тем не менее вскоре «Лилль» забил второй мяч, и сделал это экс-игрок «Краснодара» Реми Кабелла. Правда, этот гол – на сто процентов заслуга Джонатана Дэвида. Форвард обыграл защитника в штрафной и пробил с носка, однако попал в штангу. Кабелла оказался первым на добивании.

«Монако» снова отыгрался, реализовав стандарт. Угловые с левого фланга подавал Головин, а с правого – Каю Энрике. В этом случае после навеса бразильца, скидки на дальнюю штангу и передачи Бен-Йеддера отличился центральный защитник Аксель Дисаси.

Во втором тайме игроки «Лилля» продолжали дарить голы монегаскам нелепыми ошибками в обороне. На 53-й минуте чудовищный «привоз» совершил Тьягу Джало. Оставшись последним защитником, он завозился с мячом и попал себе в ногу: Бен-Йеддер обокрал соперника и реализовал выход один на один.

Теперь уже «доги» вынуждены были отыгрываться. Команду вытаскивал Кабелла! После часа матча экс-полузащитник «Краснодара» оформил дубль в быстрой атаке. Оборона «Монако» провалилась, и «Лилль» организовал контрвыпад три в два. Кабелла, влетев в штрафную, пробил в ближний угол ворот Александра Нюбеля.

Хотя встречались две команды из группы фаворитов Лиги 1, матч этот сложно назвать качественным – очень много было простых ошибок. Зато зрелище для болельщиков «Лилль» с «Монако» подготовили хорошее. На 71-й минуте хозяева забили четвёртый гол. Гости потеряли мяч, атакуя по центру, потом Головин проиграл ключевое единоборство, и команда Фонсеки разорвала непрочную оборону монегасков – Жонатан Бамба поразил цель, ворвавшись в штрафную через левый полуфланг.

Головина нередко меняют, но в Лилле он отыграл все 90 минут. Тем не менее не помог «Монако» спастись. Статистика Александра: 41 касание мяча, два удара по воротам (один в створ), ноль ключевых передач, 63% точных пасов, 15 потерь владения, три выигранных единоборства из шести, два совершённых фола и один заработанный, а также по одному отбору, перехвату и выносу мяча. В дриблинг россиянин не шёл. В общем, не блестящее выступление: сайт Sofascore.com оценил игру нашего полузащитника лишь на 6,5 балла.

Безвыигрышная серия «Монако» продлена до трёх матчей. Клеману нужно что-то делать с обороной. Допуская 20 ударов по своим воротам, как в Лилле, и пропуская по четыре гола, невозможно побеждать.