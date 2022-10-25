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Самые популярные фамилии в РПЛ, какие они, какие футболисты их носят – мнение, таблица

В РПЛ у пяти игроков одинаковая или похожая фамилия. И она вряд ли пришла вам в голову
Константин Кринский
Самые популярные фамилии в РПЛ
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Есть даже экс-футболист сборной России!

Несмотря на потерю общего уровня, чемпионат России остается источником различных исследований. В этот раз мы составили рейтинг самых популярных фамилий (и их форм) в РПЛ. В нескольких случаях список отечественных игроков разбавили даже легионеры.

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У пяти игроков фамилия на одну тему. Почти все они – защитники

Согласно исследованию 2019 года, которое провела Археографическая комиссия уральского отделения РАН, самыми популярными фамилиями в России много лет остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов. Эта четвёрка неизменна долгие годы, внутренний рейтинг может меняться, но именно эти фамилии лидируют с большим отрывом. Это доказывает и чемпионат России: в заявках клубов РПЛ сразу два футболиста носят фамилию Смирнов: Александр представляет «Ростов», а Михаил – «Факел».

Но самая популярная фамилия в РПЛ – Чернов и некоторые её формы. Таких представителей сразу пять. Интересно, что почти все они действуют в обороне – за исключением Александра Черникова.

Самая популярная фамилия РПЛ – Чернов и некоторые её формы

Самая популярная фамилия РПЛ – Чернов и некоторые её формы

Следующий уровень популярности – фамилия (или её форма) у трёх футболистов. Подобных примеров несколько.

  • Братья Виталий и Владислав Шитовы заявлены за «Спартак» и «Крылья Советов» соответственно, а их однофамилец Антон тоже представляет красно-белых.
  • Юрий Ковалёв играет за «Оренбург», а Константин – за «Ростов». Тем временем Александр Коваленко вызывается из «Крыльев» в сборную России.
  • Андрей Савин ждёт шанса в «Локомотиве», Даниил Савиных – в «Зените», а босниец Игор Савич выступает за «Торпедо».
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В РПЛ сразу у двух человек одна и та же уникальная фамилия

Если вас не цепляют Смолов и Смольников, не удивляют двое Литвиновых, не интересуют Адамовы, то мимо Заболотных вы точно не пройдёте. Согласитесь, фамилия редкая, но в Премьер-Лиге её носят сразу двое: Антон и Николай. Интересно, что они даже пересекались в «Сочи», хотя первый сейчас играет за ЦСКА.

Антон Заболотный и Николай Заболотный

Антон Заболотный и Николай Заболотный

Фото: Дмитрий Голубович/Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Самые популярные фамилии в РПЛ – на тему животных, птиц, насекомых и рыб

Стандартная история. Возможно, у вас или ваших знакомых фамилия так или иначе связана с живыми существами, населяющими планету. В топе популярных фамилий РПЛ нашлись такие представители. Их 12 человек.

  • В чемпионате России сразу два Волкова: Сергей представляет «Краснодар», а Захар – «Химки».
  • Экс-легенда «Уфы» Вячеслав Кротов не единственный с такой фамилией – в «Урале» появился его однофамилец по имени Сергей.
  • Рыбную фамилию Карпов имеют Вадим из ЦСКА и Даниил из «Краснодара». Важно: фамилия Карпукас (хавбек «Локо») к родственным не относится – она берёт свое начало или от слова «плод» (karp), или появилась из-за речевых привычек якутских моряков.
  • Дмитрий Рыбчинский пылит в «Пари НН», а Мацей Рыбус с лета играет за «Спартак».
  • Мухиных тоже двое: Максим известен по игре за ЦСКА, а вот Александра из «Ростова» мы пока знаем плохо.
  • Куликовы: Артём представляет «Урал», а Даниил – «Локомотив» (кстати, когда-то за железнодорожников играли Денис и Юрий).
Таблица самых популярных фамилий в РПЛ

Таблица самых популярных фамилий в РПЛ

Как видите, легионеров в списке совсем мало. Ещё несколько лет назад могли найтись несколько Фернандесов, Сантосов, Родригесов или Кангва. А ещё хотелось бы вписать Гайча и Гаича, Мозеса и Мойзеса, но всë-таки это будет не совсем честно.

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