В РПЛ у пяти игроков одинаковая или похожая фамилия. И она вряд ли пришла вам в голову

Несмотря на потерю общего уровня, чемпионат России остается источником различных исследований. В этот раз мы составили рейтинг самых популярных фамилий (и их форм) в РПЛ. В нескольких случаях список отечественных игроков разбавили даже легионеры.
У пяти игроков фамилия на одну тему. Почти все они – защитники
Согласно исследованию 2019 года, которое провела Археографическая комиссия уральского отделения РАН, самыми популярными фамилиями в России много лет остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов. Эта четвёрка неизменна долгие годы, внутренний рейтинг может меняться, но именно эти фамилии лидируют с большим отрывом. Это доказывает и чемпионат России: в заявках клубов РПЛ сразу два футболиста носят фамилию Смирнов: Александр представляет «Ростов», а Михаил – «Факел».
Но самая популярная фамилия в РПЛ – Чернов и некоторые её формы. Таких представителей сразу пять. Интересно, что почти все они действуют в обороне – за исключением Александра Черникова.
Самая популярная фамилия РПЛ – Чернов и некоторые её формы
Следующий уровень популярности – фамилия (или её форма) у трёх футболистов. Подобных примеров несколько.
- Братья Виталий и Владислав Шитовы заявлены за «Спартак» и «Крылья Советов» соответственно, а их однофамилец Антон тоже представляет красно-белых.
- Юрий Ковалёв играет за «Оренбург», а Константин – за «Ростов». Тем временем Александр Коваленко вызывается из «Крыльев» в сборную России.
- Андрей Савин ждёт шанса в «Локомотиве», Даниил Савиных – в «Зените», а босниец Игор Савич выступает за «Торпедо».
В РПЛ сразу у двух человек одна и та же уникальная фамилия
Если вас не цепляют Смолов и Смольников, не удивляют двое Литвиновых, не интересуют Адамовы, то мимо Заболотных вы точно не пройдёте. Согласитесь, фамилия редкая, но в Премьер-Лиге её носят сразу двое: Антон и Николай. Интересно, что они даже пересекались в «Сочи», хотя первый сейчас играет за ЦСКА.
Антон Заболотный и Николай Заболотный
Фото: Дмитрий Голубович/Эдгар Брещанов, «Чемпионат»
Самые популярные фамилии в РПЛ – на тему животных, птиц, насекомых и рыб
Стандартная история. Возможно, у вас или ваших знакомых фамилия так или иначе связана с живыми существами, населяющими планету. В топе популярных фамилий РПЛ нашлись такие представители. Их 12 человек.
- В чемпионате России сразу два Волкова: Сергей представляет «Краснодар», а Захар – «Химки».
- Экс-легенда «Уфы» Вячеслав Кротов не единственный с такой фамилией – в «Урале» появился его однофамилец по имени Сергей.
- Рыбную фамилию Карпов имеют Вадим из ЦСКА и Даниил из «Краснодара». Важно: фамилия Карпукас (хавбек «Локо») к родственным не относится – она берёт свое начало или от слова «плод» (karp), или появилась из-за речевых привычек якутских моряков.
- Дмитрий Рыбчинский пылит в «Пари НН», а Мацей Рыбус с лета играет за «Спартак».
- Мухиных тоже двое: Максим известен по игре за ЦСКА, а вот Александра из «Ростова» мы пока знаем плохо.
- Куликовы: Артём представляет «Урал», а Даниил – «Локомотив» (кстати, когда-то за железнодорожников играли Денис и Юрий).
Таблица самых популярных фамилий в РПЛ
Как видите, легионеров в списке совсем мало. Ещё несколько лет назад могли найтись несколько Фернандесов, Сантосов, Родригесов или Кангва. А ещё хотелось бы вписать Гайча и Гаича, Мозеса и Мойзеса, но всë-таки это будет не совсем честно.
- 25 октября 2022
-
08:53
-
08:37
-
07:19
-
06:44
-
06:19
-
04:53
-
04:05
-
04:04
-
03:50
-
03:37
-
03:19
-
03:17
-
03:08
-
02:53
-
02:50
-
02:40
-
02:36
-
02:16
-
02:08
-
01:55
-
01:43
-
01:35
-
01:31
-
01:17
-
01:14
-
00:59
-
00:52
-
00:33
-
00:27
-
00:26
-
00:15
-
00:13
-
00:03
-
00:01
- 24 октября 2022
-
23:57