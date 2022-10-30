Странная ситуация российского вратаря. Почему он играет только в еврокубках?

Российских футболистов не так много в еврокубках в этом сезоне, а один из них оказался в поистине уникальной ситуации. Голкипер Александр Васютин – основной в Лиге конференций и… запасной в чемпионате Швеции! 27-летний воспитанник «Зенита», который по-прежнему принадлежит петербургскому клубу и выступает за «Юргорден» на правах аренды, помог своей команде выиграть группу с норвежским «Мольде», бельгийским «Гентом» и ирландским «Шэмрок Роверс».

Лига конференций. Сезон-2022/2023. Таблица группы F

Так вышло, что Васютин не пригодился «Зениту». В течение нескольких лет Александр многократно попадал в заявку сине-бело-голубых на игры Лиги чемпионов и чемпионата России, но почти всегда оставался на скамейке запасных. Провёл за родную команду всего три матча. В октябре 2019-го «Зенит» с Александром в воротах разгромил в Кубке России «Томь» (4:0). В июле 2020-го Васютин сыграл в последних турах РПЛ с «Оренбургом» (4:1) и «Ростовом» (2:1), когда петербуржцы уже оформили чемпионство и Сергей Семак дал поиграть резервистам.

В карьере Васютина были три аренды, причём все – в зарубежные клубы. Сначала он уехал в финский «Лахти», где вошёл в историю забитым мячом, потом в норвежский «Сарпсборг», а с февраля 2021-го Александр играет за «Юргорден». При этом шведский клуб включил в договор опцию выкупа прав на российского легионера.

Приехав в Швецию, Васютин сразу завоевал место в основе. В первых 11 матчах за «Юргорден» в чемпионате и Кубке Швеции пропустил всего восемь мячей и выдал пять «сухарей». Команда с российским голкипером включилась в борьбу за титул, которую в итоге проиграла – финишировала третьей, отстав от взявшего золото «Мальмё» лишь на два очка. Но со второй половины мая «Юргорден» играл уже без Васютина. Арендованный у «Зенита» голкипер получил серьёзную травму, из-за которой выбыл на пять месяцев, и на поле стал выходить сменщик россиянина – двухметровый швед Якоб Виделль-Зеттерстрём.

В октябре Васютин вернулся в строй, даже принял участие в трёх матчах чемпионата Швеции: два на ноль, пропустил лишь один мяч. Однако в ноябре получил новое повреждение и не сыграл в двух последних турах. Тем не менее в январе 2022-го «Юргорден» продлил аренду Александра – это доказывало, что клуб из Стокгольма всерьёз рассчитывал на нашего голкипера.

Тем не менее в сезоне-2022 (шведы проводят чемпионат по системе «весна-осень») Васютин почти не играет. Попадал в состав только в двух августовских матчах с «Вернаму» (0:0) и «Варбергом» (2:2). Очевидно, Виделль-Зеттерстрём не давал повода убрать себя из основы. За два тура до финиша «Юргорден» занимает второе место, отставая от лидера «Хакена» на шесть очков. Хотя 24-летний конкурент россиянина и сам был прежде подвержен травмам: даже брал «творческий отпуск» на год после серии повреждений и двух сотрясений мозга.

Александр Васютин Фото: Eóin Noonan/Getty Images

«Несколько факторов неудачно сложились, смазал начало сезона, – рассказывал сам Васютин в интервью для Euro-football.ru. – Я хорошо провёл сборы, чувствовал, что кондиции набираю быстро, но… В последнюю ночь перед отъездом я плохо себя почувствовал, проснулся с температурой 39,5. Разбудил нашего врача, мы быстро сделали тест на «корону». За полчаса сдал два положительных экспресс-теста, через два часа сделали ПЦР-тест. Вся команда уже улетела в Стокгольм, а я сидел в номере, дожидался результатов. Вечером мне опять приходит положительный тест.

Я был вынужден самоизолироваться в отеле в Испании, болел, соблюдал все рекомендации испанского правительства. Мне нельзя было выходить за пределы своего номера. И тут я провёл ещё полторы недели, пока команда в Стокгольме готовилась к чемпионату. В общую группу я вернулся за несколько дней до первой официальной игры. Мне сказали, что мне нужно набирать форму после болезни…

Это было, мягко говоря, неприятно. Я набрал хорошую форму – и тут болезнь, которая отбросила меня в точку, с которой я начал. Может, даже ещё дальше. Все эти истории, что «хуже дышится, полторы недели не можешь откашляться» – они тоже дают о себе знать в момент тренировок. Первую игру на Кубок я застал в заявке, и мне сказали готовиться к следующей игре. Это всё за несколько дней до 24 февраля… 22 февраля мне говорят готовиться к следующей игре, а после сложившейся ситуации перед игрой мне говорят, что хотят оставить меня в запасе. Хотят обезопасить команду, меня от лишнего давления, возможных провокаций. И хочу отметить, что клуб действовал из лучших побуждений, с заботой».

Тем удивительнее, что на групповом этапе Лиги конференций Васютин стал первым номером, а Виделль-Зеттерстрём – его сменщиком. Александр выходил в основе в гостевой игре с «Шэмрок Роверс» (0:0) и домашних с «Мольде» (3:2) и «Гентом» (4:2). Швед в стартовых четырёх турах сыграл только однажды, появившись на поле во встрече с «Гентом» (1:0) на выезде. Показатель надёжности у Васютина по итогам пяти матчей в Лиге конференций и чемпионата Швеции не выдающийся – 68% отбитых ударов (13 из 19), но ни в одном из пропущенных мячей наш голкипер не виноват.

В прошедший четверг в матче с «Мольде» (3:2) в Норвегии тоже наверняка вышел бы россиянин, если бы внезапно не пропал из заявки команды в последние дни. Что случилось – непонятно. Судя по всему, Васютин не останется в Швеции, так как спортивный директор клуба Боссе Андерссон заявил, что в «нынешних обстоятельствах клуб не сможет рассчитывать на Александра». По словам Андерссона, отправить деньги в Россию – большая проблема. Контракт Васютина с «Зенитом» действует до лета 2023-го.