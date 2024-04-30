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Семшов рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче с «Динамо»

Семшов рассказал, чего не хватило «Зениту» в матче с «Динамо»
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о матче между московским «Динамо» и петербургским «Зенитом» в рамках 26-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоялась 28 апреля. Она завершилась со счётом 1:0 в пользу столичного клуба. Автором единственного гола стал нападающий бело-голубых Константин Тюкавин.

«Две достойные команды играли. «Зенит» имел преимущество во владении мячом, но каких-то явных голевых моментов практически не было. Не хватало остроты в завершающей фазе, не хватало острых передач, точного завершающего удара. Мне показалось, что «Зенит» очень медленно играл. Да, контроль мяча — это хорошо, но к выхлопу это не привело. «Динамо» выжидало свои шансы, особенно во втором тайме. Они использовали свои шансы, ещё и в концовке могли забить не один мяч», – приводит слова Семшова «Советский спорт».

Напомним, за 26 туров чемпионата России по футболу петербургский «Зенит» заработал 50 очков. Сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице, опережая «Краснодар», в активе которого тоже 50 очков, только по результатам личных встреч. На третьей строчке располагается московское «Динамо». Коллектив Марцела Лички набрал 47 очков.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 19:15 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Тюкавин – 77'    
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