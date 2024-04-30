Дюков: финансирование футбольных клубов госкомпаниями оправдано с точки зрения бизнеса

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос, зачем государственным компаниям финансировать футбольные клубы.

«Мы конкурируем с другими компаниями — «Лукойлом», «Татнефтью». Не только по заправкам, но и по сопутствующим товарам, продавая, например, кофе на заправках.

Вышла реклама, люди её увидели, наши продажи выросли. На футболках «Зенита» есть промо G Drivе — это наше топливо, кофе, которые вы можете купить на заправках. Мы продаём более 40 миллионов чашек кофе в год.

Оправдано ли финансирование футбольных клубов госкомпаниями с точки зрения бизнеса? Две истории. Первая — с точки зрения продвижения бренда это действительно работает, это увеличивает продажи. Мы на рынке, нам нужно конкурировать. И вторая задача — социальная, которую помогает решать спорт. Если брать матчи «Зенита», они важны для жителей Петербурга», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, после 26 туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 50 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 50 очков. Замыкает тройку лидеров чемпионата России московское «Динамо», имеющее в своё активе 47 очков.

Ранее Дюков также говорил, что в Российской Премьер-Лиге выступают много качественных иностранных футболистов, делающие её яркой и позволяющие прогрессировать отечественным игрокам.

С конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Недавно в РФС назвали ориентир для возвращения сборной России к международным матчам. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го.