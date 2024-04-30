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Стало известно, когда «Наполи» определится с новым главным тренером команды

Стало известно, когда «Наполи» определится с новым главным тренером команды
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Руководство «Наполи» примет решение по новому главному тренеру клуба после окончания сезона 2023/2024 итальянской Серии А, сообщает Corriere Dello Sport. Ранее Rai Sport сообщил, что клуб может возглавить экс-наставник «Интера» и сборной Италии Антонио Конте.

По данным источника, президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса не устраивает работа нынешнего главного тренера команды Франческо Кальцоны. Руководство клуба планирует определиться с главным кандидатом на пост нового наставника клуба после последнего матча итальянского чемпионата команды с «Лечче» 26-го мая. Отмечается, что шорт-лист возможных тренеров «Наполи» включает в себя, в том числе, имена возглавляющего «Аталанту» Джан Пьеро Гасперини, тренера «Милана» Стефано Пиоли и наставника «Фиорентины» Винченцо Итальяно.

Нынешний наставник «Наполи» Франческо Кальцона возглавил неаполитанцев в феврале 2024 года, подписав контракт до лета этого года. «Наполи» в нынешнем сезоне итальянской Серии А набрал 50 очков после 34 матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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