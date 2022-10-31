«Милан» должен его купить». Миранчук поразил Италию голом в ворота чемпиона

Алексей Миранчук попал в основу «Торино» пятый раз подряд. В прошлом туре к одному голу за «быков», забитому ещё в дебютной игре, россиянин добавил и первую голевую передачу. Перед встречей с чемпионом Италии «Миланом» можно было сказать: жизнь налаживается!

Миранчук и экс-полузащитник ЦСКА Никола Влашич, как обычно, вышли на позициях инсайдов в схеме 3-4-2-1. Россиянин старательно участвовал в прессинге «Торино», которым команда Ивана Юрича славится, как и «Аталанта» (напомним, Алексей арендован туринцами у бергамасков). «Быки» по ситуации то включались в высокий отбор, то встречали «россонери» в среднем блоке. При этом начало матча у «Торино» совсем не получилось. За первые 10 минут звезда «Милана» Рафаэл Леау загубил два верных момента и едва не создал сам себе третий, напугав капитана хозяев Алессандро Буонджорно: защитник с фамилией-приветствием ошибся под давлением Леау.

При счёте 0:0 борьбы на поле было больше, чем футбола. Очевидно, что это скорее устраивало «Торино», нежели «Милан». Хотя Миранчук в одном из эпизодов получил болезненный удар по ногам от хавбека сборной Италии Томмазо Побеги. Зато Алексей поучаствовал в атаке, которая завершилась первым ударом «Торино» в створ (миланцы до перерыва в створ вообще не попадали). А на 35-й минуте «быки» без помощи россиянина вышли вперёд. После подачи со штрафного Коффи Джиджи пробил головой, и мяч влетел в сетку от штанги.

Но ещё через две минуты Миранчук забил свой второй гол в этом сезоне Серии А. Голевая атака началась с выноса от вратаря Вани Милинковича-Савича. Туринцы выиграли ключевое единоборство, а потом сработала связка бывшего армейца и бывшего железнодорожника. Влашич протолкнул мяч на Алексея, Миранчук подобрал, подработал правой и нанёс точный удар в дальний угол с левой ноги. Всё классно исполнил российский легионер!

«Торино» успешно пользовался тем, что «Милан» после Лиги чемпионов не был стопроцентно сконцентрирован на встрече Серии А. Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли был настолько разозлён игрой своей команды, что сделал тройную замену в перерыве. Убрал с поля даже Леау. Естественно, во втором тайме чемпионы Италии постарались оказать максимальное давление на оборону «быков», чтобы спасти матч. Дать лидеру «Наполи» фору в шесть очков – слишком щедрый подарок, учитывая, какой футбол показывает команда Лучано Спаллетти и Хвичи Кварацхелии.

Миранчук по такой игре вынужден был много работать без мяча, тем не менее на 51-й минуте россиянин создал хорошей передачей момент для Пьетро Пеллегри. Удар нападающего заблокировали, так что Алексей остался без второго результативного действия. А в середине тайма наш легионер своим перехватом организовал ещё одну опасную атаку «Торино». Но команда Юрича не реализовала момент и вскоре после этого пропустила из-за новой ошибки Буонджорно. Впрочем, судя по повтору, Жуниор Мессьяс забил с фолом – подтолкнул в спину защитника. Судья Розарио Абиссо, как ни странно, засчитал гол, а видеоассистент его поддержал, после чего тренер «Торино» заработал удаление за споры.

Миранчука хватило почти на весь матч – Юрич поменял россиянина на 84-й минуте. Статистика Алексея: 39 касаний мяча, один удар, один пас под удар, 23 точные передачи из 26, два выигранных единоборства из семи, а также девять потерь владения (включая одну неудачную обводку), по одному заработанному фолу, перехвату и отбору мяча. Миранчук заработал от сайта Sofascore.com высокую оценку – 7,3 балла. Это лучший результат у «Торино».

Поразительно, но точный удар Мессьяса так и остался единственным попаданием «Милана» в створ. Чемпион выдал неудачный матч и прервал серию из четырёх выигрышей подряд в Серии А. А в итоге гол Миранчука стал победным.

А вот первая реакция на гол в «Твиттере» от итальянских болельщиков:

Luckumoon: «Голасо от Миранчука, хорош наш Алексей».

Jakopo Formia: «Миранчук – топ, важный. Влашич – гранит».

Malak SJ: «Думаю, «Милан» должен купить Джиджи и Миранчука у «Торино». Мне так кажется».