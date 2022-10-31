Забракованный в Москве талант зажигает у Карпина. А Пиняев достиг важного рубежа

Молодёжь бодро провела концовку первого круга. В большинстве матчей футболисты до 21 года были на виду, а местами даже солировали. В «Динамо» таких набралось целых шесть, в «Ростове» — пять, в «Спартаке», ЦСКА и «Факеле» — по четыре. Ни одного потенциального клиента молодёжной сборной (хоть какой-нибудь) не наблюдается только в «Ахмате», а у «Зенита» даже появление в запасе 19-летнего юниора, вратаря Бязрова, уже можно считать маленькой победой клубной академии, какими бы мизерными ни были его шансы на игровые минуты.
Но в целом по лиге ситуация для молодых-перспективных выглядит достаточно оптимистично. Выйди сейчас две главные сборные страны из изоляции, ещё неизвестно, чья обойма оказалась бы интереснее. Причём у главного тренера национальной команды Карпина в клубе кандидатов в молодёжку чуть ли не больше всех в чемпионате.
А теперь — к персоналиям.
Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет
Динамовский молодняк в полной мере оторвался на беспомощных «Химках». Нападающий Тюкавин в последнее время с переменным успехом использует предоставляемые тренером шансы, но тут сработал замечательно — забил сам и отдал голевую Гладышеву. И тем самым снова поставил Йокановича перед непростым выбором: опытный Смолов или молодой Тюкавин? Фёдор по факту сработал в «полудерби» менее продуктивно — «всего» один гол.
Константин Тюкавин
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Александр Сильянов, «Ростов», 21 год
Защитник Сильянов не приглянулся немецкому менеджменту «Локомотива» и теперь полным ходом прогрессирует в «Ростове». У Карпина Александр здорово прокачал свои атакующие навыки: в течение одного календарного месяца дважды поразил чужие ворота самостоятельно и сделал классный результативный кросс в Петербурге. Сильянов и забил победный для южан мяч в Грозном, причём сделал это с изяществом матёрого бомбардира — ловко подстроился под навес другого защитника, Осипенко (как его занесло на левый фланг?), и в касание пробил мимо вратаря.
Ярослав Гладышев, «Динамо», 19 лет
За три минуты в матче с «Химками» юный динамовский форвард забил вдвое больше голов, чем за предыдущие 18 выходов в РПЛ. Ну да, гости уже находились в состоянии грогги, но это же не Гладышева проблема. Футболист классно распорядился выделенными игровыми минутами и теперь вправе рассчитывать на их увеличение в дальнейшем.
Ярослав Гладышев
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Арсен Захарян, «Динамо», 19 лет
Эпопея с «Челси» если и вывела Захаряна из состояния душевного равновесия, то явно ненадолго. Беспристрастные цифры это наблюдение подтверждают. Третий тур подряд Арсен не уходит с поля без результативного действия, а всего в октябре набрал 1+3 по системе «гол+пас». За пол-лета было 1+1, а в сентябре — 0. Положительная динамика налицо.
Бонус
Егор Ушаков, ЦСКА, 19 лет
Из четвёрки юниоров Федотова в дерби ярче всех выступил Ушаков. Вот кому даже после победы ЦСКА должно быть дико обидно: мог стать героем вечера, а стал главным неудачником: на 82-й минуте вышел, а на 90+4-й отхватил вторую карточку и досрочно ушёл в раздевалку.
Егор Ушаков
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Между этими двумя временными отсечками Егор забил редкий по исполнению гол — обманул Гильерме, поразив цель чуть ли не с нулевого угла. Но рефери после похода к монитору взятие ворот отменил, усмотрев в забеге армейца фол на Баринове, и выписал ему предупреждение. А вскоре ещё одно. Федотов так и не понял, почему молодого вингера лишили мини-шедевра.
Что ещё интересного было в туре?
- Самарский тинейджер Пиняев в последний раз вышел на поле несовершеннолетним. 2 ноября Сергею исполнится 18. По такому случаю (а может, и по какому-то другому) хавбек «КС» нанёс немыслимое количество ударов по воротам — восемь! Правда, пять из них защитники «Пари НН» блокировали.
- В основе «Локомотива» после очередной смены вектора развития остался всего один футболист категории U21 — Карпукас. У него традиционно самый крупный «урожай» отборов в команде и в целом в дерби — пять штук.
- В обороне ЦСКА круто дебютировал 18-летний воспитанник Матвей Лукин — сразу получил «игрока матча» от ТВ-экспертов. Объективности ради статистика у новичка достаточно средняя: 65% точность передач и всего два выигранных единоборства из восьми. С другой стороны, цифры ТТД не всегда объективно отражают вклад футболиста в командную работу. В любом случае теперь будем следить за Лукиным внимательнее.
Молодые (до 21 года) игроки в 15-м туре РПЛ
|Игрок
|Клуб
|Возр.
|Мин.
|Голы
|Асс.
|Уд.
|Отб.
|Сейвы
|Карт.
|WS
|Захарян
|«Динамо»
|19
|54
|1
|2
|3
|8,18
|Гладышев
|«Динамо»
|19
|19
|2
|4
|1
|8,18
|Тюкавин
|«Динамо»
|20
|19
|1
|1
|1
|1
|7,92
|Сильянов
|«Ростов»
|21
|90
|1
|3
|2
|7,88
|Коваленко
|«Крылья»
|19
|90
|4
|2
|7,44
|Сиссако
|«Сочи»
|21
|33
|1
|1
|7,44
|Денисов
|«Спартак»
|20
|80
|1
|3
|7,38
|Кутицкий
|«Динамо»
|20
|90
|4
|7,24
|Пиняев
|«Крылья»
|17
|90
|8
|7,2
|Мелёхин
|«Ростов»
|18
|90
|2
|7,13
|Хлусевич
|«Спартак»
|21
|90
|4
|7,05
|Мухин
|ЦСКА
|20
|89
|3
|6,85
|Карпукас
|«Локомотив»
|20
|90
|5
|6,79
|Маричал
|«Динамо»
|21
|41
|3
|6,75
|Щетинин
|«Ростов»
|20
|45
|1
|6,61
|Ермаков
|ЦСКА
|19
|45
|1
|6,61
|Лукин
|ЦСКА
|18
|90
|1
|6,57
|Шитов
|«Крылья»
|19
|30
|1
|6,53
|Волков
|«Краснодар»
|20
|60
|2
|жк
|6,5
|Эркинов
|«Торпедо»
|21
|56
|2
|6,48
|Сазонов
|«Динамо»
|20
|90
|1
|2
|жк
|6,43
|Казанцев
|«Химки»
|21
|55
|1
|6,38
|Турищев
|«Торпедо»
|20
|60
|1
|1
|6,33
|Агапов
|«Пари НН»
|21
|90
|2
|6,29
|Башич
|«Оренбург»
|20
|16
|6,28
|Мельников
|«Ростов»
|20
|7
|6,2
|Зорин
|«Спартак»
|18
|20
|6,16
|Кривцов
|«Краснодар»
|20
|90
|2
|2
|6,14
|Мантуан
|«Зенит»
|21
|14
|6,1
|Михайлов
|«Пари НН»
|19
|32
|1
|6,1
|Корнюшин
|«Пари НН»
|21
|8
|6
|Александров
|«Пари НН»
|20
|8
|1
|6
|Мелёшин
|«Спартак»
|18
|1
|6
|Сунгатуллин
|«Урал»
|20
|1
|6
|Ершов
|«Факел»
|20
|16
|6
|Ивахов
|«Факел»
|19
|16
|6
|Оганесян
|«Оренбург»
|21
|5
|3
|5,99
|Кравцов
|«Сочи»
|20
|1
|5,99
|Морозов
|«Факел»
|21
|90
|1
|2
|5,98
|Черняков
|«Факел»
|21
|74
|1
|2
|жк
|5,97
|Лангович
|«Ростов»
|19
|1
|5,96
|Боженов
|«Химки»
|21
|61
|1
|5,69
|Ушаков
|ЦСКА
|19
|12
|2жк
|4,62
Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.
Использованы данные WhoScored и Instat.
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