Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Лучшие молодые игроки 15-го тура РПЛ: Захарян, Тюкавин, Гладышев, Сильянов, Коваленко, Пиняев, «Динамо», ЦСКА

Забракованный в Москве талант зажигает у Карпина. А Пиняев достиг важного рубежа
Олег Лысенко
Лучшие молодые игроки 15-го тура РПЛ
Комментарии
Молодые круто выступили в 15-м туре РПЛ!

Молодёжь бодро провела концовку первого круга. В большинстве матчей футболисты до 21 года были на виду, а местами даже солировали. В «Динамо» таких набралось целых шесть, в «Ростове» — пять, в «Спартаке», ЦСКА и «Факеле» — по четыре. Ни одного потенциального клиента молодёжной сборной (хоть какой-нибудь) не наблюдается только в «Ахмате», а у «Зенита» даже появление в запасе 19-летнего юниора, вратаря Бязрова, уже можно считать маленькой победой клубной академии, какими бы мизерными ни были его шансы на игровые минуты.

Но в целом по лиге ситуация для молодых-перспективных выглядит достаточно оптимистично. Выйди сейчас две главные сборные страны из изоляции, ещё неизвестно, чья обойма оказалась бы интереснее. Причём у главного тренера национальной команды Карпина в клубе кандидатов в молодёжку чуть ли не больше всех в чемпионате.

А теперь — к персоналиям.

В «Спартаке» 18-летние отдают и забивают! У «Зенита» даже на лавке своих молодых нет В «Спартаке» 18-летние отдают и забивают! У «Зенита» даже на лавке своих молодых нет

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

Динамовский молодняк в полной мере оторвался на беспомощных «Химках». Нападающий Тюкавин в последнее время с переменным успехом использует предоставляемые тренером шансы, но тут сработал замечательно — забил сам и отдал голевую Гладышеву. И тем самым снова поставил Йокановича перед непростым выбором: опытный Смолов или молодой Тюкавин? Фёдор по факту сработал в «полудерби» менее продуктивно — «всего» один гол.

Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Александр Сильянов, «Ростов», 21 год

Защитник Сильянов не приглянулся немецкому менеджменту «Локомотива» и теперь полным ходом прогрессирует в «Ростове». У Карпина Александр здорово прокачал свои атакующие навыки: в течение одного календарного месяца дважды поразил чужие ворота самостоятельно и сделал классный результативный кросс в Петербурге. Сильянов и забил победный для южан мяч в Грозном, причём сделал это с изяществом матёрого бомбардира — ловко подстроился под навес другого защитника, Осипенко (как его занесло на левый фланг?), и в касание пробил мимо вратаря.

«Потенциал сумасшедший!» ЦСКА и «Локо» отказались от таланта, а Карпин — довёл до сборной «Потенциал сумасшедший!» ЦСКА и «Локо» отказались от таланта, а Карпин — довёл до сборной

Ярослав Гладышев, «Динамо», 19 лет

За три минуты в матче с «Химками» юный динамовский форвард забил вдвое больше голов, чем за предыдущие 18 выходов в РПЛ. Ну да, гости уже находились в состоянии грогги, но это же не Гладышева проблема. Футболист классно распорядился выделенными игровыми минутами и теперь вправе рассчитывать на их увеличение в дальнейшем.

Ярослав Гладышев

Ярослав Гладышев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Арсен Захарян, «Динамо», 19 лет

Эпопея с «Челси» если и вывела Захаряна из состояния душевного равновесия, то явно ненадолго. Беспристрастные цифры это наблюдение подтверждают. Третий тур подряд Арсен не уходит с поля без результативного действия, а всего в октябре набрал 1+3 по системе «гол+пас». За пол-лета было 1+1, а в сентябре — 0. Положительная динамика налицо.

Бонус

Егор Ушаков, ЦСКА, 19 лет

Из четвёрки юниоров Федотова в дерби ярче всех выступил Ушаков. Вот кому даже после победы ЦСКА должно быть дико обидно: мог стать героем вечера, а стал главным неудачником: на 82-й минуте вышел, а на 90+4-й отхватил вторую карточку и досрочно ушёл в раздевалку.

Егор Ушаков

Егор Ушаков

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Между этими двумя временными отсечками Егор забил редкий по исполнению гол — обманул Гильерме, поразив цель чуть ли не с нулевого угла. Но рефери после похода к монитору взятие ворот отменил, усмотрев в забеге армейца фол на Баринове, и выписал ему предупреждение. А вскоре ещё одно. Федотов так и не понял, почему молодого вингера лишили мини-шедевра.

Уникальная развязка дерби! Талант ЦСКА за три минуты превратился из героя в злодея Уникальная развязка дерби! Талант ЦСКА за три минуты превратился из героя в злодея

Что ещё интересного было в туре?

  • Самарский тинейджер Пиняев в последний раз вышел на поле несовершеннолетним. 2 ноября Сергею исполнится 18. По такому случаю (а может, и по какому-то другому) хавбек «КС» нанёс немыслимое количество ударов по воротам — восемь! Правда, пять из них защитники «Пари НН» блокировали.
  • В основе «Локомотива» после очередной смены вектора развития остался всего один футболист категории U21 — Карпукас. У него традиционно самый крупный «урожай» отборов в команде и в целом в дерби — пять штук.
  • В обороне ЦСКА круто дебютировал 18-летний воспитанник Матвей Лукин — сразу получил «игрока матча» от ТВ-экспертов. Объективности ради статистика у новичка достаточно средняя: 65% точность передач и всего два выигранных единоборства из восьми. С другой стороны, цифры ТТД не всегда объективно отражают вклад футболиста в командную работу. В любом случае теперь будем следить за Лукиным внимательнее.

Молодые (до 21 года) игроки в 15-м туре РПЛ

ИгрокКлубВозр.Мин.ГолыАсс.Уд.Отб.СейвыКарт.WS
Захарян«Динамо»19541238,18
Гладышев«Динамо»19192418,18
Тюкавин«Динамо»201911117,92
Сильянов«Ростов»21901327,88
Коваленко«Крылья»1990427,44
Сиссако«Сочи»2133117,44
Денисов«Спартак»2080137,38
Кутицкий«Динамо»209047,24
Пиняев«Крылья»179087,2
Мелёхин«Ростов»189027,13
Хлусевич«Спартак»219047,05
МухинЦСКА208936,85
Карпукас«Локомотив»209056,79
Маричал«Динамо»214136,75
Щетинин«Ростов»204516,61
ЕрмаковЦСКА194516,61
ЛукинЦСКА189016,57
Шитов«Крылья»193016,53
Волков«Краснодар»20602жк6,5
Эркинов«Торпедо»215626,48
Сазонов«Динамо»209012жк6,43
Казанцев«Химки»215516,38
Турищев«Торпедо»2060116,33
Агапов«Пари НН»219026,29
Башич«Оренбург»20166,28
Мельников«Ростов»2076,2
Зорин«Спартак»18206,16
Кривцов«Краснодар»2090226,14
Мантуан«Зенит»21146,1
Михайлов«Пари НН»193216,1
Корнюшин«Пари НН»2186
Александров«Пари НН»20816
Мелёшин«Спартак»1816
Сунгатуллин«Урал»2016
Ершов«Факел»20166
Ивахов«Факел»19166
Оганесян«Оренбург»21535,99
Кравцов«Сочи»2015,99
Морозов«Факел»2190125,98
Черняков«Факел»217412жк5,97
Лангович«Ростов»1915,96
Боженов«Химки»216115,69
УшаковЦСКА19122жк4,62

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Instat.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022