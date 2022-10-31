Забракованный в Москве талант зажигает у Карпина. А Пиняев достиг важного рубежа

Молодёжь бодро провела концовку первого круга. В большинстве матчей футболисты до 21 года были на виду, а местами даже солировали. В «Динамо» таких набралось целых шесть, в «Ростове» — пять, в «Спартаке», ЦСКА и «Факеле» — по четыре. Ни одного потенциального клиента молодёжной сборной (хоть какой-нибудь) не наблюдается только в «Ахмате», а у «Зенита» даже появление в запасе 19-летнего юниора, вратаря Бязрова, уже можно считать маленькой победой клубной академии, какими бы мизерными ни были его шансы на игровые минуты.

Но в целом по лиге ситуация для молодых-перспективных выглядит достаточно оптимистично. Выйди сейчас две главные сборные страны из изоляции, ещё неизвестно, чья обойма оказалась бы интереснее. Причём у главного тренера национальной команды Карпина в клубе кандидатов в молодёжку чуть ли не больше всех в чемпионате.

А теперь — к персоналиям.

Константин Тюкавин, «Динамо», 20 лет

Динамовский молодняк в полной мере оторвался на беспомощных «Химках». Нападающий Тюкавин в последнее время с переменным успехом использует предоставляемые тренером шансы, но тут сработал замечательно — забил сам и отдал голевую Гладышеву. И тем самым снова поставил Йокановича перед непростым выбором: опытный Смолов или молодой Тюкавин? Фёдор по факту сработал в «полудерби» менее продуктивно — «всего» один гол.

Константин Тюкавин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Александр Сильянов, «Ростов», 21 год

Защитник Сильянов не приглянулся немецкому менеджменту «Локомотива» и теперь полным ходом прогрессирует в «Ростове». У Карпина Александр здорово прокачал свои атакующие навыки: в течение одного календарного месяца дважды поразил чужие ворота самостоятельно и сделал классный результативный кросс в Петербурге. Сильянов и забил победный для южан мяч в Грозном, причём сделал это с изяществом матёрого бомбардира — ловко подстроился под навес другого защитника, Осипенко (как его занесло на левый фланг?), и в касание пробил мимо вратаря.

Ярослав Гладышев, «Динамо», 19 лет

За три минуты в матче с «Химками» юный динамовский форвард забил вдвое больше голов, чем за предыдущие 18 выходов в РПЛ. Ну да, гости уже находились в состоянии грогги, но это же не Гладышева проблема. Футболист классно распорядился выделенными игровыми минутами и теперь вправе рассчитывать на их увеличение в дальнейшем.

Ярослав Гладышев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Арсен Захарян, «Динамо», 19 лет

Эпопея с «Челси» если и вывела Захаряна из состояния душевного равновесия, то явно ненадолго. Беспристрастные цифры это наблюдение подтверждают. Третий тур подряд Арсен не уходит с поля без результативного действия, а всего в октябре набрал 1+3 по системе «гол+пас». За пол-лета было 1+1, а в сентябре — 0. Положительная динамика налицо.

Бонус

Егор Ушаков, ЦСКА, 19 лет

Из четвёрки юниоров Федотова в дерби ярче всех выступил Ушаков. Вот кому даже после победы ЦСКА должно быть дико обидно: мог стать героем вечера, а стал главным неудачником: на 82-й минуте вышел, а на 90+4-й отхватил вторую карточку и досрочно ушёл в раздевалку.

Егор Ушаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Между этими двумя временными отсечками Егор забил редкий по исполнению гол — обманул Гильерме, поразив цель чуть ли не с нулевого угла. Но рефери после похода к монитору взятие ворот отменил, усмотрев в забеге армейца фол на Баринове, и выписал ему предупреждение. А вскоре ещё одно. Федотов так и не понял, почему молодого вингера лишили мини-шедевра.

Что ещё интересного было в туре?

Самарский тинейджер Пиняев в последний раз вышел на поле несовершеннолетним. 2 ноября Сергею исполнится 18. По такому случаю (а может, и по какому-то другому) хавбек «КС» нанёс немыслимое количество ударов по воротам — восемь! Правда, пять из них защитники «Пари НН» блокировали.

В основе «Локомотива» после очередной смены вектора развития остался всего один футболист категории U21 — Карпукас. У него традиционно самый крупный «урожай» отборов в команде и в целом в дерби — пять штук.

В обороне ЦСКА круто дебютировал 18-летний воспитанник Матвей Лукин — сразу получил «игрока матча» от ТВ-экспертов. Объективности ради статистика у новичка достаточно средняя: 65% точность передач и всего два выигранных единоборства из восьми. С другой стороны, цифры ТТД не всегда объективно отражают вклад футболиста в командную работу. В любом случае теперь будем следить за Лукиным внимательнее.

Молодые (до 21 года) игроки в 15-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Сейвы Карт. WS Захарян «Динамо» 19 54 1 2 3 8,18 Гладышев «Динамо» 19 19 2 4 1 8,18 Тюкавин «Динамо» 20 19 1 1 1 1 7,92 Сильянов «Ростов» 21 90 1 3 2 7,88 Коваленко «Крылья» 19 90 4 2 7,44 Сиссако «Сочи» 21 33 1 1 7,44 Денисов «Спартак» 20 80 1 3 7,38 Кутицкий «Динамо» 20 90 4 7,24 Пиняев «Крылья» 17 90 8 7,2 Мелёхин «Ростов» 18 90 2 7,13 Хлусевич «Спартак» 21 90 4 7,05 Мухин ЦСКА 20 89 3 6,85 Карпукас «Локомотив» 20 90 5 6,79 Маричал «Динамо» 21 41 3 6,75 Щетинин «Ростов» 20 45 1 6,61 Ермаков ЦСКА 19 45 1 6,61 Лукин ЦСКА 18 90 1 6,57 Шитов «Крылья» 19 30 1 6,53 Волков «Краснодар» 20 60 2 жк 6,5 Эркинов «Торпедо» 21 56 2 6,48 Сазонов «Динамо» 20 90 1 2 жк 6,43 Казанцев «Химки» 21 55 1 6,38 Турищев «Торпедо» 20 60 1 1 6,33 Агапов «Пари НН» 21 90 2 6,29 Башич «Оренбург» 20 16 6,28 Мельников «Ростов» 20 7 6,2 Зорин «Спартак» 18 20 6,16 Кривцов «Краснодар» 20 90 2 2 6,14 Мантуан «Зенит» 21 14 6,1 Михайлов «Пари НН» 19 32 1 6,1 Корнюшин «Пари НН» 21 8 6 Александров «Пари НН» 20 8 1 6 Мелёшин «Спартак» 18 1 6 Сунгатуллин «Урал» 20 1 6 Ершов «Факел» 20 16 6 Ивахов «Факел» 19 16 6 Оганесян «Оренбург» 21 5 3 5,99 Кравцов «Сочи» 20 1 5,99 Морозов «Факел» 21 90 1 2 5,98 Черняков «Факел» 21 74 1 2 жк 5,97 Лангович «Ростов» 19 1 5,96 Боженов «Химки» 21 61 1 5,69 Ушаков ЦСКА 19 12 2жк 4,62

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Instat.