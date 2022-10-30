Игрок «Барсы» рассмешил мир своим промахом. Но команду спас Левандовски!

После вылета из Лиги чемпионов главный тренер «Барселоны» Хави говорил, что команда продолжит борьбу за все возможные трофеи:

«Мы играем в Лиге Европы, Ла Лиге, Кубке Испании и Суперкубке страны. Убеждён, что мы сможем бороться за победу в этих турнирах. Я действительно считаю, что Ла Лига находится на том же уровне, что и английская Премьер-лига».

В чемпионате Испании, в отличие от ЛЧ, у «Барсы» только одно поражение – от «Реала» в Мадриде. Отставание от «сливочных» в три очка – ничто для дистанции в 38 туров.

Но уже через 22 секунды после начала встречи с «Валенсией» для Хави едва не продолжился кошмар матча с «Баварией». Команда Дженнаро Гаттузо создала момент и нанесла удар в створ в первой же атаке. Сине-гранатовые вообще плохо вошли в эту игру. Хотя хозяева, разыгрывавшие мяч в рискованном стиле под прессингом гостей, допускали потери на своей половине поля – например, грузинский голкипер Георгий Мамардашвили просто выкатил мяч сопернику, открыв двери в собственную штрафную. Но разумного, доброго и вечного каталонского в игре «Барселоны» было мало: хороших взаимодействий и красивых комбинаций не хватало.

Мало-помалу команда Хави забрала мяч и территорию. Очень старался проявить себя Ансу Фати, который, по слухам, задумался о смене клуба из-за недостатка игровой практики. Выскакивая один на один после гениального разрезающего паса Педри, вингер должен был забивать, но Мамардашвили исправился – отбил мяч… лицом! Потом Фати всё же поразил цель, однако его гол отменили то ли из-за офсайда, то ли из-за того, что Роберт Левандовски в ходе атаки подыграл себе рукой.

Что до самого Левандовского, то поляк опять получал мало передач в хороших позициях. Единственный удар за тайм он нанёс перед перерывом, когда наконец дождался кросса в нужную точку с левого фланга. От пропущенного гола «Валенсию» спасла штанга. В створ обе команды попали за 45 минут по разу. И, к слову, сделали по одной вынужденной замене: Гаттузо поменял получившего очередную травму Эдинсона Кавани, а Хави – Эрика Гарсию.

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Начало второго тайма не удалось «Барселоне», как и дебют первого. Уже на 50-й минуте «Валенсия» забила. Провалился левый фланг обороны сине-гранатовых, и после кросса Алекс Бальде проиграл один в один Самуэлу Лино. Тут каталонцам просто повезло. В эпизод вмешался, зачем-то вытянув руку и коснувшись мяча, Андре Алмейда. Неужели опоздавший к фланговой передаче португалец думал, что гол рукой засчитают? Глупость Алмейды лишила валенсийцев забитого мяча. Благодаря повтору судья принял верное решение, несмотря на активные протесты хозяев.

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Хави отреагировал на это тройной заменой, не дав сыграть даже часа Фати (четыре удара и ноль ключевых передач за матч), Усману Дембеле (ноль ударов и один ключевой пас) и Серхио Бускетсу. Скорости «Барселоне» должны были добавить Гави, Рафинья и Ферран Торрес. Вскоре после своего появления на поле Гави мог забить, когда Педри выдал ещё один шикарный разрезающий пас, но Хосе Луис Гайя снял мяч с ноги юного хавбека. А за 20 минут до конца главный тренер сине-гранатовых сделал последнюю замену – каталонцы потеряли второго центрального защитника! Жюль Кунде покинул поле из-за проблем с бедром.

Тем не менее все попытки Хави управлять игрой заменами и прочими решениями не приносили результата. «Барса» до 93-й минуты не нанесла ни одного удара в створ ворот «Валенсии» во втором тайме. Впрочем, сумасшедший момент имел Ферран Торрес. Вингер свободно бил с линии вратарской, но умудрился попасть самому себе в ногу – рассмешил, наверное, всех, кто видел этот эпизод. Один из самых курьёзных промахов сезона! Мяч даже до ворот не долетел.

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Когда казалось, что нулевой ничьей не избежать, сине-гранатовых вытащил Левандовски. Рафинья забросил мяч с правого фланга, защитники, как ни удивительно, потеряли поляка, и тот в падении переправил мяч в сетку. Это был лишь третий удар Роберта за матч.

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Поляк, конечно, великий. Благодаря Левандовскому «Барса» может оставаться в гонке за все трофеи, на которые нацелен Хави.