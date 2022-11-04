Самого дорогого игрока РПЛ обвиняли в трусости. Теперь он лучший по ценнейшему показателю

Самым дорогим игроком РПЛ остаётся Малком. Пусть Transfermarkt оценивает бразильца уже не в € 40 млн, как в августе 2019 года, когда вингер переходил из «Барселоны» в «Зенит», а всего лишь в € 22 млн, по стоимости до него не дотягивает ни один другой футболист нашего чемпионата. И есть все основания прогнозировать, что «ценник» на Малкома в ближайшем будущем только увеличится, несмотря на исключение России из еврокубков.

Малком проводит свой самый результативный сезон в «Зените». За первый круг РПЛ бразилец забил 11 мячей – столько же, сколько за два предыдущих чемпионата вместе взятых. Вдобавок за 15 туров выполнил норму всего прошлого сезона по голевым передачам. Это можно отчасти списать на снизившийся за последние месяцы из-за отъезда легионеров уровень лиги, но мы видим и обратные примеры, когда бомбардиры предыдущего чемпионата «молчат» в новом – достаточно вспомнить Матео Кассьерру, Гамида Агаларова или Владислава Сарвели. Значит, причины прогресса правого вингера сине-бело-голубых нужно искать и в нём самом.

От Малкома с его первых дней в «Зените» ждали того, что он показывает в нынешнем чемпионате. Но искал себя бразилец в петербургской команде и РПЛ мучительно долго. Во многом «благодаря» тому самому повреждению, полученному вскоре после переезда в Россию: из-за проблем с бедром Малком пропустил 130 дней и всю Лигу чемпионов сезона-2019/2020. В кулуарах говорили, что «Зениту» подсунули хронического больного футболиста, который будет либо травмы лечить постоянно, либо беречься на поле. Хотя ни в «Барсе», ни в «Бордо» бразилец не выбывал надолго.

Малкома уничтожали сравнениями с Халком. Дескать, у него нет ни физической силы, ни характера, ни харизмы самого крутого бразильца в истории «Зенита». Малкома жёстко критиковали некоторые экс-игроки сине-бело-голубых, а известный петербургский журналист Геннадий Орлов объяснял: «Проблемы Малкома начались с матча с «Динамо». Его тогда «убил» защитник, и он сдрейфил. Может быть, и правда какая-то боязнь появилась у бразильца».

Трансферная стоимость Малкома и его статус игрока «Барселоны» отодвигали на задний план тот факт, что на момент перехода в «Зенит» ему было лишь 22 года. В отличие от Халка, который оказался в петербургском клубе в 26, он приезжал в Россию незрелым футболистом. Халк в возрасте 22 лет ещё только из Японии в Европу отправлялся. Малкому требовалось время, чтобы возмужать и ментально подготовиться к роли лидера. Если бы не травма, то, возможно, это случилось бы быстрее.

Но теперь мы видим Малкома, который действительно может и хочет брать ответственность за результаты команды на себя. Хотя за последние месяцы у бразильца было много причин для снижения мотивации. Россию исключили из еврокубков. В сборной о Малкоме ни разу не вспомнили перед ЧМ-2022, несмотря на то что он забил победный гол на Олимпиаде. Кроме того, Малком продлил контракт с «Зенитом», так что солидные деньги будут капать на счёт до лета 2027-го при любом качестве игры.

Малком стал наконец-то лидером «Зенита» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Самое поразительное в статистике Малкома в нынешнем чемпионате даже не количество голов и голевых передач. В конце концов, делать разницу – его задача на поле. Поэтому лидерство бразильца в «Зените» по ударам (58, это лучший показатель и во всей РПЛ), попаданиям в створ (25) и голевым моментам (35) воспринимается как должное. Удивляет другое: Малком – лидер «Зенита» с большим отрывом по количеству единоборств! По данным InStat, вингер вступал в борьбу за мяч 256 раз, Дуглас Сантос – 214, Вильмар Барриос – 193, а остальные ещё меньше. Малком забрал 67 подборов и сделал 36 перехватов – это лучшие цифры в команде среди игроков группы атаки. Вдобавок заработал на себе 27 фолов (второй в «Зените» после Вендела).

Малком бьётся как лев. В защите в схеме 4-3-3, кажется, стал больше отрабатывать у своих ворот, чем тогда, когда «Зенит» играл 4-4-2 и на крайних полузащитников ложилась, по идее, более глубокая оборонительная работа. Даже если у Малкома что-то не получается, как в последнем матче с «Краснодаром», не скажешь, что бразилец не приносит пользу команде.

Трансформация Малкома из просто талантливого футболиста в большого игрока – долгожданное событие для «Зенита». Вне всяких сомнений, при желании чемпионы России продали бы бразильца за € 22 млн или даже дороже. Но петербургскому клубу это не нужно, а нам остаётся только радоваться, что такой яркий игрок украшает РПЛ.