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«Факел» — «Краснодар» — 3:3, обзор, 16-й тур РПЛ, видео, Акбашев, Кордоба, Баньяц, Ионов, Квеквескири, 5 ноября 2022

Сафонов снова «привёз»! А потом в Воронеже начали залетать нереально красивые голы
Михаил Рождественский
Сафонов снова «привёз»!
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«Факел» и «Краснодар» устроили безумный матч. Что за камбэк!

Вы тоже включаете матчи в Воронеже в надежде на шоу? И ведь «Факел» не подводит! Матч 16-го тура с «Краснодаром», пожалуй, даже превзошёл предыдущие огненные встречи в этом футбольном городе.

Россия - Премьер-Лига. 16-й тур
05 ноября 2022, суббота. 16:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
3 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Акбашев – 11'   1:1 Кордоба – 29'   1:2 Баньяц – 43' (пен)   1:3 Ионов – 62'   2:3 Квеквескири – 72'   3:3 Квеквескири – 84'

«Факел» начал матч в своём стиле: агрессия, огорь, борьба. Давление хозяев дало плоды, причём «поплыл» Матвей Сафонов! Капитан «Краснодара» неудачно вынес на соперника, мяч добрался до Романа Акбашева, и тот вонзил мяч в сетку. Что творится с лучшим вратарём РПЛ?

После гола «Факел» не успокоился и продолжил зажигать. Особенно эта энергетика влияла на Кайо — защитник «Краснодара» играл нервно и выделялся на фоне партнёров, которые «пожарили», но не настолько явно. При этом гости отвечали своими атаками, однако уступали сопернику в остроте.

Примерно после получаса игры «Факел» всё же «наелся». А «Краснодар» этим моментально воспользовался и сравнял счёт. Подача с углового вызвала путаницу, и Джон Кордоба затолкал мяч в ворота. 1:1.

А в концовке тайма «Факел» ещё и «привёз» себе пенальти. Илья Свинов зачем-то побежал на Кордобу, рядом с которым бежал защитник, и влетел ему в ноги. Сергей Карасёв уверенно указал на «точку», а Михайло Баньяц забил. 1:2.

В перерыве футболисты «Факела» набрались сил и второй тайм начали так же огненно, как и первый. С интервалом в пару минут у хозяев возникло два голевых момента, но Хызыр Аппаев и Евгений Морозов чудом не забили.

У «Краснодара» тем временем закипал Кордоба. Нападающий пару раз получил в стыках и сам стал играть жёстче. Болельщики «Факела» чувствовали, что градус повышается, и после каждого фола колумбийца скандировали «удаляй».

Как и в первом тайме, «Факел» сбавил и сразу же пропустил. Сергей Божин не попал по мячу, Алексей Ионов выскочил один на один и идеально пробил под перекладину. 1:3!

Вскоре «Краснодар» заработал пенальти — как оказалось впоследствии, это был ключевой момент матча. Отличный шанс забить четвёртый и прибить интригу, но Свинов героически потащил удар Кристиана Рамиреса!

«Факел» очень чётко считал посыл игры. Раз соперник не реализует пенальти — это шанс на камбэк. У хозяев открылось второе дыхание: они насели на ворота «Краснодара» и принялись создавать моменты.

И тут включился Ираклий Квеквескири. 72-я минута: Квеквескири лупит в девятку после углового. Дикий удар!

84-я минута: Квеквескири оформляет дубль. Снова после углового, снова удар с лёта. Безумие!

Самое поразительное: «Факел» ничья не устроила. Воронежцы ломились вперёд, но голы на этом закончились. Шок для «Краснодара» и праздник для болельщиков соперника.

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