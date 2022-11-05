Сократит ли «Спартак» отставание от «Зенита»? Онлайн тура РПЛ

А ЦСКА проведёт последний домашний матч в году.

Привет, друзья! Сегодня, 5 ноября, четырьмя матчами продолжится 1-й тур второго круга Российской Премьер-Лиги.



В стартовом матче игрового дня встретятся «Сочи» и «Спартак». У московского клуба будет возможность сократить отставание от лидирующего «Зенита».

Сразу после этого лидер чемпионата примет на своём стадионе «Ахмат». В первом круге лишь три команды отбирали очки у «Зенита», и грозненский клуб входит в их число.

«Краснодар» постарается обыграть на выезде неуступчивый «Факел». В последних четырёх матчах «быки» потерпели три поражения.

Заключительный матч игрового дня состоится в Москве, где ЦСКА встретится с «Пари НН». В первом круге армейцы упустили победу в Нижнем Новгороде, хотя вели с преимуществом в два мяча.