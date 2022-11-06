После гола на 124-й минуте казалось, что судьба трофея решена. Но тут включился Гарет Бэйл

За океаном подошёл к концу очередной сезон в МЛС. Трофей разыграли ФК «Лос-Анджелес» и «Филадельфия Юнион», и матч подарил драматичную развязку.

Обе команды по итогам регулярного чемпионата одержали победу в своих конференциях: «Филадельфия» стала лучшей на востоке, «Лос-Анджелес» — на западе. Любопытно, что оба клуба набрали одинаковое количество очков — по 67. «Филадельфия» на пути к финалу обыграла в плей-офф ФК «Цинциннати» (1:0), а затем одержала волевую победу во встрече с «Нью-Йорк Сити» (3:1). «Лос-Анджелес» же в полуфинале конференции одолел «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:1), оформив победный гол на 90+3-й минуте. После этого калифорнийская команда уверенно обыграла «Остин» — 3:0.

Финальный матч состоялся на поле «Лос-Анджелеса», поскольку этот клуб опередил «Филадельфию» по дополнительным показателям в регулярном чемпионате. До перерыва зрители увидели всего один гол — Келлин Акоста отличился со стандарта. Мяч после удара игрока «Лос-Анджелеса» рикошетом от стенки влетел мимо опешившего вратаря Андре Блэйка. Гости отыгрались в начале второго тайма и сделали это усилиями Даниэля Газдага. Венгерский полузащитник воспользовался передачей Хосе Мартинеса (на самом деле это был удар) и хладнокровно переиграл голкипера.

«Лос-Анджелес» снова вышел вперёд на 83-й минуте и сделал это не без помощи Карлоса Велы. Бывший футболист «Арсенала» и «Реала Сосьедад» навесил от углового флажка, а Хесус Мурильо головой подрезал мяч в дальний угол. Правда, через пару минут стандарт пришёл уже на помощь «Филадельфии» — Джек Эллиотт головой пробил вратаря хозяева после навеса Кая Вагнера.

Основное время победителя не выявило, и встреча перешла в овертайм. А там событий тоже хватало. На 110-й минуте канадский вратарь хозяев Максим Крепо сбил соперника за пределами штрафной площади и получил от арбитра жёлтую карточку. Позднее судья изменит решение и удалит голкипера (спасибо VAR), а сам Крепо покинет поле на электромобиле, поскольку получит травму в результате столкновения. «Лос-Анджелес» остался вдесятером, а судья Исмаил Эльфат накинул девять минут.

На четвёртой добавленной Эллиотт оформил дубль — защитник затолкал мяч в суматохе перед воротами соперника. Болельщикам «Лос-Анджелеса» не оставалось ничего иного, кроме как бросить несколько бутылок в праздновавших гол игроков «Филадельфии». Казалось, что трофей уедет в Пенсильванию, но тут проснулся Гарет Бэйл. Валлиец в начале овертайма поменял Велу и забил самый важный мяч в заокеанской карьере. На восьмой добавленной минуте точно пробил головой после навеса Диего Паласиоса и привёл в восторг весь стадион.

Права на видео принадлежат МЛС. Посмотреть видео можно на официальном канале МЛС в YouTube.

Надо сказать, что Бэйл провёл 14-й матч в составе «Лос-Анджелеса» и забил всего лишь третий мяч. До этого он дважды отличился в регулярном чемпионате, а вот в плей-офф вообще не играл. Полуфинал конференции пропустил из-за травмы, а матч с «Остином» провёл в запасе. И тут выстрелил в самый нужный момент!

Серия пенальти началась для хозяев кошмарно — вратарь «Филадельфии» намертво забрал мяч после удара Кристиана Тельо. Правда, остальные три попытки футболистов «Лос-Анджелеса» оказались результативными, а вот соперник так ни разу и не забил. Газдаг вернул нас во времена московского финала Лиги чемпионов — у венгра поехала нога, и он запустил мяч выше ворот.

А потом пришло время Джона Маккарти — резервного вратаря «Лос-Анджелеса». Того самого, что вышел на замену на 117-й минуте после удаления Крепо. Он отразил два удара, прыгая по разным углам. Именно к нему первым бросился Илье Санчес, реализовавший последний удар в серии. Кстати, Маккарти признали самым ценным игроком финального матча. Всю свою карьеру он играл в низших дивизионах, но в главный её момент стал героем.

Права на видео принадлежат МЛС. Посмотреть видео можно на канале МЛС в YouTube.

ФК «Лос-Анджелес» основали всего восемь лет назад, а первые матчи в МЛС команда провела в 2018-м. До этого сезона она трижды выходила в плей-офф, но дважды проигрывала в первом раунде, а один раз добралась до финала конференции. В прошлом году клуб и вовсе остался за чертой плей-офф — лишь девятое место на Западе.

«Лос-Анджелес» с трофеем Фото: LAFC

В начале 2022-го команду возглавил бывший защитник сборной США Стив Черундоло. Всю профессиональную карьеру он провёл в немецком «Ганновере» (более 300 матчей в Бундеслиге), в составе сборной съездил на три чемпионата мира (в 2002 году просидел весь турнир в запасе из-за травмы). Установил рекорд по количеству побед (21) для тренера-новичка МЛС, а теперь и завоевал главный трофей лиги.