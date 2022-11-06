Миранчук изменил расклад на поле одним действием. Но этого оказалось мало

«Торино» провёл матч 13-го тура Серии А на выезде с «Болоньей». Российский полузащитник Алексей Миранчук отметился очередным полезным действием.

«Болонья» создала убойный момент на первой минуте. Арнаутович оказался абсолютно один перед вратарём и в красивом прыжке направил мяч в лоб Ване Милинковичу-Савичу. Вместо гола всего лишь угловой. А через пару минут с поля ушёл одноклубник Миранчука — нападающий Пьетро Пеллегри. Итальянец получил травму, и матч для него завершился, едва начавшись.

Встреча проходила в неспешном темпе. А потом спокойное течение игры нарушил Миранчук и сделал это на пару с Милинковичем-Савичем. Вратарь запустил мяч на чужую половину поля, россиянин удрал от защитника, и тот завалил Алексея. Арбитр Антонио Джуа указал на «точку» и наградил Джона Лукуми жёлтой карточкой. Судьи проверили эпизод на предмет места нарушения и оставили первоначальное решение в силе.

Главный тренер «Торино» Иван Юрич в это время нервно ёрзал на трибуне. Он не мог руководить командой с кромки из-за дисквалификации. К мячу подошёл Саша Лукич и переиграл с 11 метров вратаря Лукаша Скорупского. Вратарь угадал направление удара, но не спас. А Миранчук отметился очередным полезным действием. Неделю назад Алексей оформил победный гол в игре с «Миланом» (2:1).

Кстати, перед матчем бывший полузащитник «Интера» и «Фиорентины» Борха Валеро отметил Алексея. Испанец сделал это в эфире DAZN: «Миранчук — один из основных футболистов в этом «Торино». В команде несколько классных игроков, но Алексей хорошо реагирует на доверие, которое получает от Юрича».

На 55-й минуте Миранчук снова оказался в центре внимания, но удар россиянина не достиг цели. Мяч пролетел мимо ворот, хотя у футболиста была не самая плохая позиция. А спустя девять минут «Болонья» отыгралась. Вышедший на замену Риккардо Орсолини откликнулся на классную передачу Эмануэля Виньято и в касание легко переиграл вратаря. Непонятно, чем в это время занималась оборона «Торино».

А чуть позже преимущество хозяев воплотилось во второй гол. В ходе голевой атаки «Болоньи» футболист «Торино» Самуэле Риччи оказался на газоне — соперник попал ему рукой в лицо. После подачи с левого фланга Орсолини головой сбросил на дальнюю штангу, откуда Стефан Пош в касание пробил под перекладину. Естественно, туринцы чуть ли не в полном составе кинулись на арбитра, а Милинкович-Савич наговорил на предупреждение. Риччи оказали помощь уже после завершения голевой атаки.

Судья накинул к основному времени шесть минут, но гости так и не отыгрались. Не помог даже забег Милинковича-Савича в чужую штрафную на последних секундах. А в самой концовке Орсолини откровенно простил соперника — пробил выше ворот из убойной позиции. В целом «Торино» показал не лучший футбол, а соперник создал гораздо больше. Миранчук всего лишь второй раз в сезоне провёл на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился. WhoScored поставил Алексею оценку 6,5 — третий результат в команде.

После финального свистка портал TMW отметил игру россиянина: «Миранчук смотрелся неплохо, особенно в первом тайме. Он грамотно перемещался между линиями и осложнил жизнь обороне «Болоньи». Заработанный пенальти — наглядное тому подтверждение».