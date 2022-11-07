Самые вероятные пары плей-офф Лиги чемпионов уже предсказали. Вот расклады на жеребьёвку

Ежегодно перед жеребьёвкой 1/8 финала Лиги чемпионов в Сети появляются предсказания на возможные пары: энтузиасты-математики просчитывают, с какой вероятностью та или иная команда сыграет в плей-офф с одним из соперников.

Модель полностью построена на математических правилах с учётом исключений, которые применяются для жеребьёвки этого этапа. Напоминаем:

Команды из одного национального чемпионата не могут встретиться; Клубы, игравшие в одной группе Лиги чемпионов в этом сезоне, также не могут попасть друг на друга; Команды делятся на сеяные (победители групп) и несеяные (вторые места).

Из-за этих правил сразу две команды оказались ограничены в потенциальных соперниках: «Ливерпуль» и «Бавария» могут встретиться только с одной из четырёх команд. Для английского клуба это «Порту», «Бавария», «Реал» или «Бенфика». Для немецкого – «Ливерпуль», «Брюгге», «Милан» и «ПСЖ».

Именно поэтому шанс, что именно эти команды всё же встретятся друг с другом, самый максимальный из всех, – под 40%. Почему не по 25% на каждую? Потому что у оппонентов «Ливерпуля» и «Баварии» вариантов для потенциальных соперников больше – у того же «Порту» есть семь команд, с которыми он может сыграть. Есть ещё одна важная вещь: вероятность того, что «Бавария» сыграет с «Ливерпулем», зависит от вероятности, сыграет ли «Ливерпуль» с «Реалом», которая зависит от вероятности, встретится ли «Реал» с «Айнтрахтом», и так далее.

Отсюда и получается, что, например, для «ПСЖ» самый вероятный исход – это встреча с «Баварией». А для «Баварии» же, наоборот, пара с французским клубом наименее вероятна, равно как и с «Брюгге».

Вероятные исходы жеребьёвки Лиги чемпионов

Наименее вероятны два расклада – «Порту» – «ПСЖ» и «Бенфика» – «Брюгге». Тут важно понимать, что первой жеребится несеяная команда, и каждый раз компьютер пересчитывает допустимые варианты, исходя из того, с кем клуб может встретиться. Он автоматически отсеивает расклад, который потенциально может нарушить процедуру для других команд (условно – чтобы не встретились две команды из одного чемпионата).



Звучит, конечно, очень сложно, и это действительно так – в деле замешаны алгоритмы и тысячи вариаций с учётом исключений и порядка жеребьёвки. Но при тестировании модели можно приблизиться к максимально близкому к реальности варианту. Потому что все расклады тоже просчитывает компьютер по формуле. Главное – правильно её построить.