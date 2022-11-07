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Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы — 2022/2023, время, текстовая онлайн-трансляция, кто с кем сыграет в плей-офф

Кому не повезёт в Лиге чемпионов? С кем сыграет Головин в Лиге Европы? Онлайн жеребьёвки
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы. Онлайн
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«Бавария», «Реал» и «Манчестер Сити» дружно потирают руки. Но даже у них есть риски.

Друзья, всем привет! Насыщенный групповой этап еврокубков остался позади, и настал судьбоносный момент. Сегодня, 7 ноября, мы узнаем, кто с кем сыграет весной в плей-офф. Жеребьёвка Лиги чемпионов и Лиги Европы традиционно пройдёт в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

В 14:00 мск начнётся жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды после шести туров в группах традиционно поделились на две категории.

Сеяные: «Бавария» (Германия), «Бенфика», «Порту» (оба — Португалия), «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Челси» (все — Англия), «Наполи» (Италия), «Реал» (Испания).

Несеяные: «Айнтрахт», «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг» (все — Германия), «Брюгге» (Бельгия), «Интер», «Милан» (оба — Италия), «Ливерпуль» (Англия), «ПСЖ» (Франция).

Как же повезло «Ливерпулю»! Расклады перед жеребьёвкой плей-офф Лиги чемпионов Как же повезло «Ливерпулю»! Расклады перед жеребьёвкой плей-офф Лиги чемпионов

А следом, в 15:00 мск, стартует жеребьёвка стадии плей-офф Лиги Европы. На этом этапе встретятся команды, занявшие вторые места в группах, и те, кто вылетел из Лиги чемпионов с третьих мест. Здесь тоже будет две корзины.

Сеяные: «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Мидтьюлланн» (Дания), «Монако», «Нант», «Ренн» (все — Франция), ПСВ (Нидерланды), «Рома» (Италия), «Унион» (Германия).

Несеяные: «Аякс» (Нидерланды), «Байер» (Германия), «Барселона», «Севилья» (обе — Испания), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Спортинг» (Португалия), «Шахтёр» (Украина), «Ювентус» (Италия).

Головин может сыграть с «Барсой» или «Ювентусом». Расклады перед жеребьёвкой Лиги Европы Головин может сыграть с «Барсой» или «Ювентусом». Расклады перед жеребьёвкой Лиги Европы

Оставайтесь с нами и будьте в курсе! В этом материале мы будем оперативно сообщать о ходе жеребьёвки.

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