Куда пропал Буффон? У Джиджи глобальные планы на ближайшие несколько лет

Летом 2021 года Джанлуиджи Буффон покинул «Ювентус» на правах свободного агента. Спустя 20 лет легендарный вратарь вернулся в «Парму», где начинал карьеру и стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также Кубка УЕФА. Перед тем, как подписать контракт с командой Серии B, Буффон отказал сразу нескольким большим клубам – «Аталанте», «Барселоне», «Роме», «Фламенго» и другим. Джанлуиджи мечтал завершить карьеру в «Парме», и вот уже как полтора года он дома. Рассказываем, как дела у великого Джиджи.

Первый сезон Буффона после возвращения в «Парму»

В сезоне-2021/2022 Джанлуиджи сыграл 26 матчей. В них вратарь пропустил 27 голов и провёл восемь игр «на ноль». Буффон выходил на поле с капитанской повязкой и внёс свой вклад в семь побед «Пармы». Первый матч за родной клуб голкипер провёл спустя 7339 дней после ухода. Ещё перед стартом сезона Буффон всем показал, что готов быть первым номером, совершив блестящий сейв в товарищеском матче с «Сассуоло».

Джиджи не только играл за «Парму», но и регулярно высказывал свою экспертную точку зрения разным СМИ. Вратарь лично поздравил Игоря Акинфеева с 800-м матчем в карьере, рассказывал, как мог перейти в «Реал» или «Барселону» и почему решил вернуться в Серию B.

Джанлуиджи Буффон вратарь «Пармы» «Я возвращаюсь в Серию B во второй раз в карьере. Я отправился туда в 28 лет, когда был лучшим вратарём в мире. Почему бы мне не сделать это в 43 года? В 2006 году я выбрал «Ювентус», а теперь – «Парму». Я также мог бы играть и в любительской лиге. Мои ценности не изменились бы».

По ходу сезона-2021/2022 Буффон продлил контракт с «Пармой» до лета 2024 года. «Сегодня очень хороший день и для меня, и для моей семьи. Я продлил свой контракт с «Пармой» до 2024 года. Несколько месяцев назад я вернулся сюда из-за сильной привязанности, которая всегда была у меня к городу и к людям. Теперь эта связь стала ещё сильнее. Надеюсь, болельщики и весь город так же счастливы, как я и мои дети. Сегодня все четверо были со мной. Благодаря им, но прежде всего Иларии я никогда не чувствую тяжести возраста! Только запас энергии, свежей и позитивной энергии, а также прекрасные мечты, которые можно воплотить в жизнь вместе!» – написал Буффон в одной из соцсетей.

Джанлуиджи Буффон Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Агент легендарного вратаря отметил после подписания контракта его клиента, почему Буффон всё ещё так крут.

– Клуб решил провести переговоры о продлении контракта Буффона, потому что в свои 44 года он работает так, будто на 10 лет моложе. Он заслуживает регулярного игрового времени, но вполне естественно, что бóльшая часть клубов сосредотачивается на более молодых вратарях и строит свои планы на будущее. Если Буффон сохранит такую форму, он может продолжать играть до 50 лет. Конечно, очевидно, что в таком возрасте нельзя строить долгосрочные планы. Важно, что у него есть энтузиазм и страсть. Он помогает молодым футболистам, окружающим его.

В сезоне-2021/2022 «Парма» финишировала на 12-м месте, набрав 49 очков в 38 турах. Руководство клуба расценило этот результат как неудовлетворительный и уволило с поста главного тренера Джузеппе Якини, контракт которого был рассчитан до лета 2023 года.

Второй сезон Буффона в «Парме»

Летом Буффон готовился к новому сезону и делился планами на будущее. «Завершу ли я карьеру в 55 лет? Приблизительно так и будет. Буду ли я заниматься тренерской деятельностью после того, как повешу бутсы на гвоздь? Я уже достаточно долго думаю, чем буду заниматься после завершения карьеры. Я не уверен на 100 процентов, что останусь в футболе. Возможно, попробую себя на новом попроще, так как уже знаю всё в футболе. Мне интересно узнавать всё новое», – приводит слова Буффона журналист Альфредо Педулла.

Этот сезон у Буффона пока не задаётся. Вратарь пропустил старт чемпионата и вышел на поле только в трёх турах (пропустил пять голов). Джиджи получил травму подколенного сухожилия и восстанавливается больше месяца. Возможно, травмы и желание перейти на тренерский пост перевесят мечту играть до 55 лет. Буффон хочет возглавить сборную Италии, но пока у него соглашение с «Пармой». Сейчас его клуб идёт на шестом месте в турнирной таблице. 26 декабря 44-летний кипер сыграет с «Венецией», за которую выступает Денис Черышев.