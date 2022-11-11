Один из крупнейших скандалов ЧМ! Как капитана топ-сборной обвинили в воровстве

В известной песне Владимира Высоцкого про «мильон за Бышовцá» есть и такие слова:

«Муром занялась прокуратура.

Что ему – реклама! – он и рад.

Здесь бы Мур не выбрался из МУРа.

Если б был у нас чемпионат».

В этих четырех строчках отражена реальная история, случившаяся с капитаном сборной Англии Бобби Муром перед ЧМ-1970. Одного из лучших защитников в истории футбола, которого Пеле называл своим сильнейшим оппонентом за всю карьеру, обвинили в краже браслета в Боготе. Мур реально рисковал пролететь мимо чемпионата мира.

В 1966-м сборная Англии в первый и пока в последний раз выиграла мировое первенство. Мур был капитаном той команды, а Бобби Чарльтона признали лучшим игроком турнира. Спустя четыре года эти двое отправились в составе англичан защищать титул. Перед стартом на турнире в Мексике обладатели Кубка мира прилетели в Колумбию, чтобы в столице страны сыграть товарищеский матч с местной сборной.

Англичане остановились в пятизвёздочном отеле Tequendama. В помещении гостиницы находился ювелирный магазин Fuego Verde. Ожидая заселения, футболисты рассматривали его витрину, и Чарльтон, искавший подарок для жены, обратил внимание на изумрудное кольцо. Он вошёл в магазин вместе с Муром, спросил продавщицу о цене товара и поблагодарил её, после чего два товарища вернулись к партнёрам по команде. В этот момент продавщица Клара Падилья подняла шум, потом к ней присоединился владелец магазина Данило Рохас. Несколько человек стали что-то искать под креслами. Оказалось, из магазина пропал 18-каратный браслет, усыпанный 12 бриллиантами и 12 изумрудами. Его стоимость оценивалась в £ 650 тыс. Падилья указала на возможного вора – капитана сборной Англии.

Дежуривший в отеле полицейский отвёл Мура и Чарльтона в сторону, задал им несколько вопросов. Потом англичанам выдали ключи от номеров. Игроков не арестовали в тот же вечер, но на этом история не закончилась.

Мур сыграл с Колумбией, помог своей команде одержать крупную победу – 4:0. Тем временем владелец ювелирного магазина вместе с сотрудниками полиции приехал в посольство Великобритании в Боготе, чтобы заявить о преступлении со стороны футболиста. На следующий день после матча Бобби отправился в полицию. В ходе допроса расследовавшие дело сотрудники правоохранительных органов сравнивали размер кулака англичанина с зазором в шкафу, куда был помещён браслет. Кулак оказался больше – футболиста отпустили.

Сборная Англии улетела на товарищеский матч в Эквадор, а на пути в Мексику её ждала шестичасовая пересадка в Боготе. Тут-то Мур снова встретился с местными полицейскими. В этой истории появился новый свидетель – уличный торговец Альваро Суарес, подтвердивший версию продавщицы: он утверждал, что тоже видел, как Бобби положил браслет в карман своего спортивного костюма. Мур отрицал все обвинения. В сопровождении представителей службы безопасности футболист поехал в суд. Капитана сборной Англии отправили под домашний арест, за ним следили два детектива.

Для СМИ этот скандал был настоящей бомбой, но даже в Колумбии сомневались, что Мур мог что-то украсть. В дело вмешался премьер-министр Великобритании Гарольд Вильсон, добивавшийся освобождения капитана сборной перед чемпионатом мира. МИД Англии выразило протест МИД Колумбии, в защиту футболиста выступили коллеги-звёзды во главе с Пеле. Президент Колумбии накануне выборов вёл себя нерешительно: ограничился указанием расследовать дело в течение пяти дней — согласно закону. Главный тренер англичан Альф Рамсей заявлял: «Мур и кража – это несовместимо! Он при желании мог бы купить весь этот магазин вместе с отелем. У Бобби в Лондоне три больших ювелирных магазина, лично ему принадлежащих». К слову, у самого Рамсея украли в Колумбии € 400, перстень и документы.

Сборная Англии после победы в финале ЧМ-1966 Фото: Hulton Archive/Getty Images

Писали, что некий колумбийский меценат перевёл владельцу ювелирного магазина сумму стоимости браслета, чтобы тот отказался от иска, однако Рохас потребовал $ 10 тыс. за моральный ущерб. На повторном слушании аргументы продавщицы и уличного торговца разбил сам Мур, пришедший в том же спортивном костюме. Он поднял руки, и судья убедился – карманов, в которые Бобби мог положить браслет, просто нет. Оказалось, владелец магазина подкупил Суареса, чтобы тот соврал. Судья объявил, что улик против англичанина недостаточно. За четыре дня до старта ЧМ-1970 Мура отпустили.

Позже глава колумбийской полиции заявил: Бобби, видимо, попался на трюк мошенников. А сборная Англии с Муром в составе не смогла защитить титул чемпионов мира, проиграв в четвертьфинале ФРГ (2:3). Трофей достался Бразилии с Пеле.

Друг Мура и его биограф Джефф Пауэлл признался, что в 1993 году, незадолго до своего ухода из жизни, Бобби рассказал – история с браслетом действительно могла быть правдой: «Возможно, один из молодых парней команды сделал глупость, и это был пранк при неудачных обстоятельствах».

В начале 2000-х газета The Independent написала, что Государственный архив опубликовал документы правительства по делу Мура. Через несколько недель после обвинений в адрес Бобби посольству Великобритании сообщили: полиции известно, что вором оказалась женщина, а £ 650 тыс. «разошлись по преступному миру». Так закончилась та загадочная история.