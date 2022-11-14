У Карпина растёт ещё один будущий «сборник»? Лучшие молодые игроки 17-го тура РПЛ

Четыре с половиной десятка футболистов молодёжного возраста приняли участие в последнем туре Премьер-Лиги перед длинной зимней паузой. По традиции собрали пятёрку особо отличившихся — вот она.

Владислав Шитов, «Крылья Советов», 19 лет

Только с началом второго круга бывший спартаковец Шитов начал получать шансы в стартовом составе «КС». Но продлилось это недолго: уже через два тура чемпионат закрылся на зиму. Тем не менее забить один гол за это время Влад успел. Да, его ценность на выходе оказалась невысокой («Крылья» попали дома «Ростову»), но для молодого нападающего сейчас каждый результативный балл — бесценный вклад в копилку уверенности в себе.

Арсен Захарян, «Динамо», 19 лет

Динамовский плеймейкер обошёлся без результативных действий в заключительном туре 2022 года, но отработал его очень полезно. Instat насчитал у Захаряна целых пять ключевых передач. Даже если переквалифицировать первую из них в неудавшийся удар, показатель всё равно приличный. Столько же раз обострял ситуацию пасом только Обляков, до удаления явный кандидат на звание игрока матча. При этом Захарян не только созидал, но и разрушал достаточно успешно: из 20 единоборств выиграл больше половины (55%).

Арсен Захарян Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Николас Маричал, «Динамо», 21 год

Из многочисленной динамовской молодёжи заметнее всех в последнем дерби года был иностранец. Уругвайский защитник Маричал в воскресенье мелькал в обеих штрафных. Поставь судья пенальти за борцовский захват в исполнении Николаса в первом тайме, он, скорее, попал бы в другой рейтинг — неудачников тура. Но Безбородов защитника простил, а больше поводов для серьёзной критики тот не дал. По крайней мере, статистику Маричал набил очень приличную: семь выигранных единоборств вверху (больше всех), два отбора, три удара, два ключевых паса. На фоне неуклюжего армейца Фукса Маричал выглядел просто магистром обороны.

Николас Маричал Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ярослав Михайлов, «Пари НН», 19 лет

Карьерная траектория Михайлова напоминает синусоиду: дубль «Зенита» — основа «Шальке», вторая Бундеслига — ФНЛ-2 — РПЛ. Свою первую минуту в чемпионате России Ярослав провёл в сине-бело-голубой майке родного клуба, но заиграл на этом уровне в Нижнем Новгороде. Ещё в августе он выходил против питерских «Ядра» и «Звезды», а сегодня — основной в «Пари НН». Ассисты в Премьер-Лиге у Михайлова уже были (против «Спартака» и ЦСКА), а теперь появился и первый гол. При желании можно усмотреть некий символизм в том, что в последнем матче тренера Галактионова в Нижнем счёт открыл его самый молодой участник.

Виктор Мелёхин, «Ростов», 18 лет

На старте чемпионата статус Мелёхина полностью соответствовал его возрасту. В самом-то деле, кем ещё быть самому юному в обойме, если не игроком ротации? Например, у «Зенита» даже на лавке не найти 18-летних парней. Карпин постепенно увеличивал игровое время защитнику и уже осенью довёл его до очень солидных показателей. Большинство матчей первой части сезона Виктор отработал целиком, сформировав эффективный оборонительный дуэт с опытным Осипенко. А последний матч года оказался для Мелёхина не только юбилейным, 30-м в РПЛ, но и, возможно, самым успешным в чемпионате. 92% точных передач, 82% выигранных единоборств — по обоим показателям 18-летнему стопперу не было равных в Самаре. Ключевое же действие вечера 92-й номер «Ростова» совершил в концовке, выбив с ленточки мяч после удара Пиняева. В значительной степени за это спасение Мелёхин и получил звезду игрока матча от Whoscored.

Что ещё интересного случилось в туре

В своём последнем матче с «Пари НН» Галактионов задействовал целую шестёрку игроков молодёжного возраста. Двое из них оправдали доверие тренера результативными действиями (у Михайлова гол, у Шильцова — пас).

Ни одного игрока категории U21 не использовал в туре тренер «Ахмата» Ташуев.

За два предыдущих тура динамовец Гладышев набрал 2+1 по системе «гол+пас». В дерби с ЦСКА у него 1+1 по жёлтым карточкам.

19-летний вингер ЦСКА Ушаков впервые вышел в старте в РПЛ, получив от Федотова сразу 83 игровых минуты. Whoscored оценил его выступление оценкой 6,6.

Меньше пяти минут потребовалось форварду «Динамо» Тюкавину, чтобы заработать пенальти в дерби и подвести под удаление Облякова.

Молодые (до 21 года) игроки в 17-м туре РПЛ

Игрок Клуб Возр. Мин. Голы Асс. Уд. Отб. Сейвы Карт. WS Мелёхин «Ростов» 18 90 3 8,02 Михайлов «Пари НН» 19 90 1 1 7,8 Маричал «Динамо» 21 90 3 2 7,61 Захарян «Динамо» 19 90 1 2 7,47 Шитов «Крылья» 19 83 1 1 7,4 Литвинов «Спартак» 21 90 4 7,3 Хлусевич «Спартак» 21 90 4 7,25 Сазонов «Динамо» 20 90 1 1 7,1 Мантуан «Зенит» 21 19 1 1 1 7,07 Кравцов «Сочи» 20 62 2 2 жк 7 Пиняев «Крылья» 18 90 5 6,9 Александров «Пари НН» 20 90 1 3 6,87 Денисов «Спартак» 20 90 1 3 жк 6,87 Юлдошев «Пари НН» 21 79 1 6 6,86 Шильцов «Пари НН» 20 33 1 1 1 6,85 Щетинин «Ростов» 20 89 1 6,85 Карпукас «Локомотив» 20 90 5 6,68 Тюкавин «Динамо» 20 15 1 6,66 Ушаков ЦСКА 19 83 2 3 6,63 Кутицкий «Динамо» 20 90 2 1 6,61 Морозов «Факел» 21 90 3 6,54 Коваленко «Крылья» 19 83 5 6,49 Сильянов «Ростов» 21 90 6,47 Корнюшин «Пари НН» 21 90 1 жк 6,46 Боженов «Химки» 21 45 1 3 6,45 Ивахов «Факел» 19 19 2 6,42 Худяков «Локомотив» 18 90 5 6,35 Эркинов «Торпедо» 21 90 1 6,27 Бабкин «Крылья» 20 7 1 6,2 Агапов «Пари НН» 21 90 6,2 Литвинов «Краснодар» 21 78 6,16 Черняков «Факел» 21 71 2 6,07 Лангович «Ростов» 19 1 1 6,06 Рейхмен «Торпедо» 20 14 6,05 Сунгатуллин «Урал» 20 1 6,05 Волков «Краснодар» 20 45 жк 6 Соколов «Крылья» 19 1 6 Чиркович «Крылья» 21 7 1 6 Гбане «Химки» 21 21 1 5,88 Турищев «Торпедо» 20 45 5,81 Манелов «Краснодар» 20 45 1 5,77 Оганесян «Оренбург» 21 6 5,68 Кривцов «Краснодар» 20 28 1 жк 5,63 Казанцев «Химки» 21 89 1 1 кк 5 Гладышев «Динамо» 19 10 2жк 4,69

Обозначения. Возр. — возраст, мин. — минуты на поле, асс. — результативные передачи, уд. — удары, отб. — отборы, карт. — наказания (ЖК — жёлтая карточка, КК — красная), WS — оценка платформы WhoScored.

Использованы данные WhoScored и Instat.