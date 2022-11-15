Критика Роналду в адрес «Манчестер Юнайтед» оправданна. Он сказал то, о чём молчали другие

Криштиану Роналду снова в центре внимания. Португалец долго молчал о проблемах, которые его окружали, и вдруг высказался. В середине недели выйдет его большое резонансное интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, но вы уже наверняка видели опубликованный тизер, из которого стало понятно, о чём пойдёт речь. Легендарный игрок «Манчестер Юнайтед» вернулся в клуб прошлым летом, чтобы брать трофеи, но попал в команду, которая стагнирует много лет и не меняется. Португалец открыто заявил об этом, но в интернете теперь его многие уничтожают. Разберём цитаты футболиста и убедимся, почему он прав.

Зачем «Манчестер Юнайтед» вообще пригласил Рангника?

Приход немца остаётся загадкой. Зачем «Манчестер Юнайтед» взял тренера, который не работал два с половиной года (возглавлял «РБ Лейпциг» с 9 июля 2018 года по 30 июня 2019 года), всего на шесть месяцев? За такой короткий период немецкий специалист ничего не дал новому клубу, не поставил игру и чудом попал в Лигу Европы – во многом благодаря Роналду, который при нём забил 12 голов и принёс ими столько же очков. Без них «МЮ» финишировал бы на 13-м месте. Как такой именитый клуб может назначать таких тренеров? А главное – зачем?

Криштиану Роналду нападающий «Манчестер Юнайтед» «Рангник даже не тренер, как он собирался возглавлять «Манчестер Юнайтед»? Я даже никогда о нём не слышал».



«МЮ» ближе к середняку, чем к гранду. Роналду сказал то, что в клубе боятся признать

За девять с половиной лет без Фергюсона «Манчестер Юнайтед» выиграл два Суперкубка Англии, Кубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы. Чемпионских титулов – ноль, а попаданий в тройку – всего три. Но за это время боссы потратили на трансферы € 1,595 млрд. Сумасшедшие деньги, которые толком не принесли ожидаемого результата. Конечно, Роналду это расстраивает. Он приехал в Манчестер за победами, но попал в клуб, который уже ближе к середняку, чем к топу. А некоторые игроки при этом не понимают, что выступают за самый титулованный клуб Англии.

Так выглядит статистика «Манчестер Юнайтед» с топ-клубами Англии в рамках АПЛ после ухода Алекса Фергюсона:

«Манчестер Сити»: шесть побед, три ничьих, десять поражений;

«Ливерпуль»: семь побед, шесть ничьих, семь поражений;

«Челси»: три победы, 11 ничьих, пять поражений;

«Тоттенхэм»: десять побед, три ничьих, шесть поражений;

«Арсенал»: семь побед, шесть ничьих, шесть поражений.

Итого: 96 матчей, 33 победы, 29 ничьих, 34 поражения. Винрейт – 34%. Грустно, не правда ли?

Криштиану Роналду нападающий «Манчестер Юнайтед» «Прогресс – нулевой. Как ушёл сэр Алекс, я не увидел эволюции в клубе. Ничего не изменилось в лучшую сторону. Фергюсон знает лучше, чем кто-либо, что клуб идёт не тем путём, которого заслуживает. Он это знает. Да и все знают. Болельщики должны знать правду. Я хочу для клуба самого лучшего, поэтому я и пришёл в «МЮ». Но некоторые вещи внутри мешают нам достичь такого же топ-уровня, как в «Ман Сити», «Ливерпуле» и даже в нынешнем «Арсенале». Клуб такого калибра, как «МЮ», должен быть в топ-3, но, к сожалению, нас там нет».

У «Манчестер Юнайтед» проблемы с инфраструктурой. А такое возможно?

«МЮ» зарабатывает много денег, и это не секрет. Так, например, за первые 12 часов после возвращения Роналду клуб выручил € 45 млн с продаж футболок с его фамилией, а через неделю сумма достигла почти € 200 млн. После прихода в клуб американских бизнесменов деньги тратятся очень хорошо, но, похоже, не по назначению. Неужели у клуба, который продаёт почти все абонементы, зарабатывает миллионы на атрибутике, нет денег на спортивное оборудование для тренировочной базы? Остаётся дождаться подтверждения этих слов.

Криштиану Роналду нападающий «Манчестер Юнайтед» «Ничего не меняется. Не только джакузи, бассейн, даже тренажёрный зал. Даже некоторые технологические моменты, кухня, повара – которых я ценю, они прекрасные люди! Всё это замерло во времени, что меня очень удивило. Я думал, что увижу другие вещи, технологии, инфраструктуру. К сожалению, мы видим многое из того, что я видел в 21, 22, 23 года. Это меня очень удивило».

По данным ESPN, бассейн, столовая и зоны для восстановительных процедур были обновлены, но фотоподтверждений этому нет. Зато в начале сезона «Ман Юнайтед» потратил £ 200 тыс. для Эрика тен Хага – по его просьбе был создан ультрасовременный зал для аналитических занятий и конференц-зал. Уже неплохо.

Конференц-зал, на который, по данным ESPN, потратили £ 200 тыс. Фото: «Манчестер Юнайтед»

Роналду готов уйти, если это нужно «Манчестер Юнайтед»

Криштиану всегда был лидером. Он хочет побеждать и требует этого от игроков «Манчестер Юнайтед». Именно постоянная мотивация сделала его таким титулованным. Бороться за вторые-третьи места – это не про Роналду. Он знает историю клуба. «МЮ» – это должно быть про победы. И если для этого нужно уйти, португалец сделает этот шаг. Но тоже уйдёт выигрывать.

Криштиану Роналду нападающий «Манчестер Юнайтед» «Как говорил Пикассо, вы должны разрушить что-то, чтобы восстановить (точная цитата художника: «Каждый акт творения — изначально — акт разрушения». – Прим. «Чемпионата»), и, если в «Манчестер Юнайтед» начнут с меня, это не проблема. Я люблю этот клуб и его болельщиков, они всегда на моей стороне. Но если в клубе хотят что-то изменить… Они должны сделать многое, очень многое».

Роналду не терпит критику — и это плохо

Роналду неидеален. Как показывает этот сезон, он тяжело переносит критику: например, не жмёт руку Джейми Каррагеру и резко реагирует на слова экс-футболистов «Ман Юнайтед». У Криштиану конфликт с Эриком тен Хагом, который ведёт себя достойно: почти сразу возвращает футболиста из дубля, даёт ему игровое время и назначает капитаном. Что это, если не уважение? К сожалению, Роналду не может ответить ему тем же. Зато может наехать через СМИ.

Криштиану Роналду нападающий «Манчестер Юнайтед» «Тен Хаг? Я не испытываю к нему уважения, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если ты не будешь уважать меня, я буду отвечать тем же».

В словах Роналду кричат эмоции и обида. Но в главных тезисах своего интервью, кроме жёстких наездов на своего тренера и бывших коллег, он прав. Хотя такая реакция на критику от «ветеранов» свойственна не только легендарному Криштиану.