Роналду отреагировал на критику Руни в свой адрес

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на критику бывшего футболиста «красных дьяволов» Уэйна Руни.

«Я не знаю, почему он так сильно критикует меня. Наверное, потому что он завершил карьеру, а я всё ещё играю на высоком уровне». Я не собираюсь говорить, что выгляжу лучше, чем он. Что является правдой», — приводит слова Роналду The Sun.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2021 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол. Также на его счету 2 гола и 2 результативные передачи в 6 матчах Лиги чемпионов.

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