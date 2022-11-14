Роналду отреагировал на критику Руни в свой адрес
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду ответил на критику бывшего футболиста «красных дьяволов» Уэйна Руни.
«Я не знаю, почему он так сильно критикует меня. Наверное, потому что он завершил карьеру, а я всё ещё играю на высоком уровне». Я не собираюсь говорить, что выгляжу лучше, чем он. Что является правдой», — приводит слова Роналду The Sun.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2021 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в € 20 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата Англии Роналду принял участие в 10 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол. Также на его счету 2 гола и 2 результативные передачи в 6 матчах Лиги чемпионов.
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