Коллапс перед открытием ЧМ. Болельщикам пришлось бежать на стадион через заборы! Видео

В день открытия чемпионата мира всё было спокойно: Доха медленно оживала с утра, разогреваясь к обеду — часа в три историческая часть города начала раскрашиваться в цвета различных сборных. Больше всего было аргентинцев, громче всех были ребята из Туниса – им было настолько весело, что не мешали даже костыли.

До стадиона «Эль-Байт», где прошёл матч открытия чемпионата мира, добраться из Дохи можно было тремя способами:

на машине;

на метро с двумя пересадками, а потом на шаттле, потому что рядом нет станции в пешей доступности;

на шаттле, который ходит из четырёх точек в городе (одна из них – базар Сук Вакиф — для болельщиков, а другая – для журналистов из главного медиацентра).

Среднее время в пути – 40 минут на машине, около двух часов на метро и шаттле, потому что «Эль-Байт» находится дальше всех арен от Дохи. Вариант с прямым автобусом выглядел крайне заманчиво, поэтому мы, как и многие болельщики и журналисты, выбрали именно его. Кто же мог предположить, что 40 минут времени увеличатся в два раза, из-за чего мы опоздаем на церемонию открытия.

К стадиону есть несколько заездов, но все шаттлы – что для журналистов, что для болельщиков – приезжают к своему отдельному въезду. И так получилось, что поворот к нему – только в одну полосу. Это привело к трансферному коллапсу. Автобусы стояли с видом на стадион от получаса до часа, пока регулировщики пытались как-то распределить потоки машин. Усложнялось всё тем, что водители влезали в полосу на поворот, создавая второй, а потом и третий ряд. В какой-то момент дорогу вообще перекрыли, потому что ехал кортеж с мигалками. Почему для шаттлов нет отдельной полосы на съезд – вопрос, конечно, интересный, но ответа на него нет. А машин здесь в принципе много, потому что вся страна в основном передвигается на личных автомобилях – здесь до ЧМ не было даже нормальных пешеходных дорожек, потому что по ним особо некому было ходить. Метро, кстати, тоже не было.

В итоге наш автобус приехал за 10 минут до начала церемонии открытия, поэтому болельщики, с которыми мы ехали вместе, побежали, чтобы успеть хотя бы что-то зацепить. От парковки, где останавливается автобус, до ближайшего входа пешим шагом примерно десять минут, поэтому на концовку они точно должны были успеть.

Около стадиона – очень приятный парк с гусями и лебедями, а ещё заборы. Вероятно, они здесь для того, чтобы регулировать потоки зрителей, но к тому моменту у стадиона уже почти никого не было – только опаздывающие к началу церемонии.

ЧМ-2022 Фото: Полина Куимова, «Чемпионат»

Главное, что к началу матча стадион целиком заполнился, несмотря на все коллапсы, и открытие чемпионата мира не было испорчено пустыми местами.