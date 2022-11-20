Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Маскот чемпионата мира — 2018 в России Забивака попал в церемонию открытия ЧМ-2022 в Катаре на стадионе «Эль-Байт»

Маскота из России всё же допустили до ЧМ-2022. Хотя ещё недавно его «отменили»
Григорий Телингатер
Маскота из России всё же допустили до ЧМ-2022
Комментарии
Многие обратили внимание на то, с кем рядом оказался Забивака.

В Дохе прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Перед матчем Катар – Эквадор на стадионе «Эль-Байт» организаторы устроили шоу. Оно было наполнено отсылками к предыдущим мундиалям. Звучали песни, символизирующие предыдущие турниры.

Кроме того, на поле появились все маскоты в истории турнира, начиная с львёнка, который стал символом ЧМ-1966. Среди прочих маскотов нашлось место и Забиваке – талисману ЧМ-2018, проходившему в России. Присутствие Забиваки в Катаре было не так очевидно, как могло показаться.

Забивака

Забивака

Фото: Кадр из трасляции

В июне вышел ролик ФИФА, посвящённый маскоту ЧМ-2022. В нём присутствовали маскоты других мундиалей, но не Забивака. Сообщалось, что в изначальном видео Забивака не просто присутствовал, но и выполнял функцию «мостика» от чемпионата мира в России к турниру в Катаре.

Итоговая версия ролика без российского талисмана выглядела так:

Отметим, что маскот России оказался рядом с маскотом США. Неизвестно, было ли это задумкой организаторов или случайностью, но во время церемонии открытия говорилось о необходимости объединяться.

46
3
11
1
5
1
Поделиться
Теги Футбол ЧМ по футболу 2022 ЧМ-2022 Катар •••

Заглавное фото: Alex Livesey/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022