Маскота из России всё же допустили до ЧМ-2022. Хотя ещё недавно его «отменили»

В Дохе прошла церемония открытия чемпионата мира по футболу. Перед матчем Катар – Эквадор на стадионе «Эль-Байт» организаторы устроили шоу. Оно было наполнено отсылками к предыдущим мундиалям. Звучали песни, символизирующие предыдущие турниры.
Кроме того, на поле появились все маскоты в истории турнира, начиная с львёнка, который стал символом ЧМ-1966. Среди прочих маскотов нашлось место и Забиваке – талисману ЧМ-2018, проходившему в России. Присутствие Забиваки в Катаре было не так очевидно, как могло показаться.
Забивака
Фото: Кадр из трасляции
В июне вышел ролик ФИФА, посвящённый маскоту ЧМ-2022. В нём присутствовали маскоты других мундиалей, но не Забивака. Сообщалось, что в изначальном видео Забивака не просто присутствовал, но и выполнял функцию «мостика» от чемпионата мира в России к турниру в Катаре.
Итоговая версия ролика без российского талисмана выглядела так:
Отметим, что маскот России оказался рядом с маскотом США. Неизвестно, было ли это задумкой организаторов или случайностью, но во время церемонии открытия говорилось о необходимости объединяться.
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