Матч США и Ирана будет самым важным на групповом этапе ЧМ-2022. Это политическая история

Жеребьёвка ЧМ-2022 свела в одну группу США и Иран. С точки зрения политики матч именно этих сборных будет самым интересным на групповом этапе турнира. Однажды они уже встречались на чемпионате мира – в 1998 году. Тогда обе команды не смогли выйти в плей-офф, но иранцы чувствовали себя такими же победителями, как и взявшая золото Франция. Потому что уничтожили на футбольном поле «звёздно-полосатых» американцев.

Почему противостояние США и Ирана такое горячее

Конфликт Ирана и США на политическом уровне длится уже десятки лет. Ещё в августе 1953 года в азиатской стране произошёл государственный переворот: избранного премьер-министра Мохаммеда Моссадыка, который хотел национализировать иранскую нефть, сменил шах Мохаммед Реза Пехлеви. Этот переворот организовали спецслужбы США и Великобритании, поскольку тогда чёрное золото добывалось в Иране исключительно британскими компаниями.

Планы Моссадыка получили большую поддержку в стране на фоне недовольства политикой Пехлеви. В январе 1979 года всё это вылилось в Исламскую революцию, в результате которой к власти пришла оппозиция. Пехлеви, приговорённый на родине к смертной казни за репрессии и коррупцию, бежал из страны и спрятался от расправы в Штатах. Его не выдали. Возмущённые иранцы захватили посольство США в Тегеране. Более того, 52 сотрудника американского посольства удерживались в течение двух лет – до января 1981-го. На тему их освобождения был снят известный фильм «Операция Арго».

США разорвали дипломатические отношения с Ираном и наложили экономические санкции на эту страну. С годами санкционный список только увеличился. Естественно, давление со стороны Америки затрудняло жизнь иранцам. И на этом фоне жребий ЧМ-1998 соединил сборные двух недружественных стран в одной группе, где, помимо них, были Германия и Югославия. На момент начала чемпионата мира «звёздно-полосатые» занимали 11-е место в рейтинге ФИФА (намного ниже немцев и рядом с югославами), а сборная Ирана находилась на 42-й позиции и казалась явным аутсайдером квартета.

Как иранцы готовились к «самому важному матчу в жизни»

На ЧМ-1998 обе команды ожидаемо стартовали с поражений. Иранцы уступили Югославии (0:1), а на следующий день США проиграли Германии (0:2). Во втором туре принципиальные соперники встретились на стадионе «Жерлан» в Лионе. В заявке американцев было шесть человек из европейских клубов. У сборной Ирана почти все игроки выступали на родине, а в европейском футболе (точнее, в немецком) варились лишь трое – полузащитник Карим Багери и нападающий Али Даеи из «Арминии», а также форвард «Кёльна» Ходадад Азизи.

Эдди Поуп, Али Даеи и Фрэнки Хейдук Фото: Stu Forster/Getty Images

Любопытна судьба главного тренера иранцев на ЧМ-1998 Джалаля Талиби. До 1978 года он возглавлял молодёжную сборную страны, а в начале 1980-х вместе с семьёй убежал в США после того, как новые власти запретили на некоторое время футбол. В Америке Талиби долгое время работал со студенческой командой из Калифорнии, кроме того, уезжал в ОАЭ, Сингапур и Индонезию. В 1998 году Джалаль вернулся в Иран и занял должность технического директора в федерации. А за три недели до старта турнира, когда был отправлен в отставку хорватский тренер Томислав Ивич, ему предложили повезти национальную команду на чемпионат мира.

Перед матчем прошли несколько акций, которые только усилили витавшее в воздухе напряжение. На пресс-конференции Талиби группа беженцев развернула баннер с фото экс-капитана иранской сборной Хабиба Хабири, которого убили в 1984 году по политическим мотивам. В те же дни борцов из Ирана не пустили на соревнования в США, а на французском телевидении вышел фильм, в котором по сюжету американка и её дочка пытаются убежать из Ирана от мужа-деспота и средневековых порядков.

«В такой момент неправильно показывать ложь об иранской культуре, – скажет на пресс-конференции Талиби. – На чемпионате мира нужно говорить о любви и единении, а кто-то выпускает подобное кино. От этого никто не выиграл, зато многие расстроились».

До 1998 года Иран никогда не побеждал на чемпионатах мира, но игроки сборной верили в успех. Азизи заявлял: «Это самый важный матч в нашей жизни. Мы не проиграем его. Тысячи семей жертв войны ждут нашей победы – ради них мы обязательно выиграем». Форвард имел в виду военный конфликт с Ираком, длившийся с сентября 1980-го по август 1988-го и спровоцированный, по мнению иранцев, властями США. Он унёс жизни сотен тысяч персов.

Как Иран победил США на чемпионате мира

Впрочем, сами американцы не раскручивали эту игру как политическое событие. Более того, стороны даже объединились, узнав, что более 15% билетов на матч (около семи тысяч) выкупила «Организация моджахедов иранского народа», которую создал президент Ирака Саддам Хуссейн. В результате на трибунах была размещена большая группа представителей спецслужб США и Ирана, а количество полицейских увеличили в три раза. По правилам перед игрой условные гости (по жребию ими оказались иранцы) должны были подойти к условным хозяевам-американцам и пожать им руки. Но, естественно, игроки команды Талиби не согласились бы на это, так как на родине их никто бы не понял. Футболисты сборной США вошли в положение и сами сделали первый шаг. Иранцы, в свою очередь, вручили соперникам букеты из белых роз – символ мира в азиатской стране.

Мехди Махдавикия Фото: Marcus Brandt/Getty Images

Сама игра оправдала ожидания, при этом не была грубой. Швейцарский судья Урс Майер показал всего три жёлтые карточки. Сборная Ирана повела незадолго до перерыва – на 40-й минуте полузащитник Хамид Эстили точно пробил головой после кросса с правого фланга. Потом Штаты мощно давили. Тем не менее за 10 минут до финального свистка иранцы забили второй гол: Мехди Махдавикия реализовал выход один на один. Всё, что удалось «звёздно-полосатым», – отыграть один мяч в концовке благодаря угловому. Тогда после гола Брайана Макбрайда едва не возникла стычка между парой игроков сборных Ирана и США.

ВИДЕО МАТЧА

«На улицах Тегерана люди танцевали, открыто распивали алкоголь, а женщины снимали платки, – вспоминал пресс-офицер ФИФА Мердад Масуди, рассказывая о том, как в Иране праздновали футбольную победу над США. – Стражи революции ничего не делали, так как тоже пили вместе со всеми. В тот день они были в первую очередь футбольными фанатами, а потом уже солдатами. Власти Ирана были напуганы масштабами происходящего».

То, что команда Талиби в последнем туре проиграла Германии (0:2) и не вышла из группы, уже не имело особого значения для иранцев. Свой главный матч они выиграли. После этого, казалось, в отношениях двух стран началось потепление. И, например, Азизи, для которого матч с американцами был самым важным событием в карьере, уехал в 2000-м играть за «Сан-Хосе Эртквейкс». В том же году сборные США и Ирана провели товарищеский матч в Калифорнии.

Но потом старый конфликт разгорелся с новой силой. Заявление Джорджа Буша-младшего об Иране как о части «оси зла» очередные санкции Вашингтона против Тегерана из-за возобновления работ по обогащению урана, убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара ВВС США по аэропорту Багдада и прочие события привели к тому, что очередная встреча Ирана и Штатов на чемпионате мира воспринимается так же, как и в 1998-м. Белые розы в Катаре мы вряд ли увидим.