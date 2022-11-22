Где живёт Месси на ЧМ-2022. Аргентина отказалась от люксового отеля по необычной причине

Условия гораздо скромнее, чем у сборных Англии и США. Но всё ради сплочения команды.

Сборная Аргентины проведёт первый матч на чемпионате мира сегодня, 22 ноября. Южноамериканские футболисты встретятся с Саудовской Аравией. Аргентинская команда отказалась от проживания в люксовом отеле и сделала это по необычной причине.

Аргентинские футболисты живут в студенческом кампусе. Там больше места для барбекю

Месси и компания прилетели в Доху ранним утром в четверг, 17 ноября. В отличие от большинства других сборных, они остановились не в роскошном отеле. Аргентинцы направились в более скромные апартаменты студенческого кампуса Катарского университета.

Холл университетского кампуса в Катаре Фото: qu.edu.qa

Комната кампуса в Катаре Фото: qu.edu.qa

Тренажёрный зал в кампусе Фото: qu.edu.qa

Чем обусловлен такой неожиданный выбор? Аргентинские футбольные чиновники решили, что обширный кампус позволит команде готовить аппетитные асадо. Это популярное блюдо из жаренного на гриле мяса, распространённое в Южной Америке. По этой причине аргентинцы отказались от проживания в роскошных отелях Катара.

На территории университета была создана специальная площадка для барбекю. Это позволит футболистам и членам тренерского штаба наслаждаться разнообразными стейками из говядины, которые приготовят традиционным аргентинским способом. Как правило, всё это сопровождается лёгким салатом и вином, но наверняка сейчас у игроков запрет на употребление алкоголя.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины привезла с собой в Катар почти тонну говядины, которая считается лучшей в мире. У сборной есть специальный шеф-повар — он позаботится о том, чтобы блюдо было приготовлено так, как в Аргентине. В общем, игроки должны чувствовать себя как на родине.

Катарский университет в Дохе Фото: qu.edu.qa

Вот что сказал источник из Футбольной ассоциации Аргентины для Daily Mail: «Мы несколько раз посещали кампус и выбрали его не только потому, что тут отличные условия, но и потому, что есть открытое пространство для асадо. Очень важная вещь для футболистов, ведь это часть аргентинской культуры. Мы хотим, чтобы ребята чувствовали себя как дома. Их задача — сосредоточиться на футболе, а мы сделаем всё, чтобы создать им благоприятные условия. Другие команды остановились в роскошных отелях, но у нас иные цели. Мы хотим выиграть чемпионат мира, а не переплюнуть остальные сборные с точки зрения качества проживания».

«Подобные ужины сплачивают коллектив. Это ведь не только еда, но и возможность поболтать, посмеяться, расслабиться. Благодаря таким мероприятиям мы повышаем командный дух», — объяснил главный тренер команды Лионель Скалони.

Часть кампуса Катарского университета, где располагается сборная Аргентины, состоит из 90 комнат. Там есть современные спортивные сооружения, бассейн олимпийских размеров и собственный футбольный стадион вместимостью 10 тысяч человек. Студенты сочтут условия в кампусе первоклассными, однако для футболистов сборной Аргентины это бюджетный вариант.

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес выложил небольшое видео и показал, как выглядит его комната в кампусе.

Для сравнения — игроки сборной Англии наслаждаются жизнью в роскошном пятизвёздочном отеле, где есть множество изысканных ресторанов, а также люксовые номера.

Американские футболисты наслаждаются прелестями другого отеля, расположенного на искусственном острове на западном побережье Арабского залива. Щедрые посетители могут оставить £ 15 тысяч за ночь в люксовом номере с джакузи. Кроме того, отель предоставляет услуги дворецкого и лимузин.

Отель, в котором остановилась сборная США, с высоты птичьего полёта Фото: qu.edu.qa

У Месси отдельная комната. Раньше он жил на сборах с Агуэро

Аргентинское издание Ole утверждает, что Месси живёт в номере один. Каждая комната пронумерована, и на двери висят таблички с фамилиями футболистов. Раньше Месси делил комнату с Серхио Агуэро, но тот завершил спортивную карьеру. Теперь Лео живёт в номере один — так было и во время отбора на ЧМ-2022. В соседней комнате с Месси живут Родриго де Пауль и Николас Отаменди, а напротив — Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. Журналисты не сомневаются, что эти ребята будут регулярно навещать Месси.

Кстати, Лео отсутствовал на первой командной тренировке сборной в Катаре. Ничего страшного не произошло — Месси работал индивидуально в тренажёрном зале. Но на тренировку сборной Аргентины пришли более 250 журналистов, которые сначала выглядели встревоженными, а потом раздражёнными. 15 минут, что выделили для корреспондентов, они вопрошали: «Где Месси?»

Сначала искали ответ в аргентинских СМИ, а затем интересовались у местных жителей, будто те в курсе. Ole пишет, что за открытой тренировкой сборной Франции следили примерно в три раза меньше журналистов, чем за занятием аргентинской команды. А на тренировке сборной Польши и последующей пресс-конференции Роберта Левандовского были примерно 40 человек. Месси продолжает оставаться магнитом для журналистов, даже когда пропускает командные тренировки. Позднее Лео пропустил ещё одно занятие, после чего всё-таки приступил к работе в общей группе.