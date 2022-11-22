За Саудовскую Аравию болел весь Катар. Как чудо в матче с Аргентиной выглядело вживую

Главная сенсация чемпионата мира (окей, на данный момент) случилась. Саудовская Аравия совершила камбэк после первого тайма и обыграла Аргентину – команду, которой многие предрекали победу на турнире.

Месси и компании не помог даже катарский отряд фанатов, который, видимо, местные организаторы нарядили в форму Лионеля, чтобы увеличить посещаемость и улучшить ТВ-картинку. Хотя непонятно, зачем это было нужно делать – аргентинцев в Катар приехало очень много. И они здорово поддерживали свою сборную с помощью барабанов.

Но шоком для меня стало, что крутые аргентинцы по всем статьям проиграли саудовцам в шумовой поддержке! Болельщики Саудовской Аравии заполнили весь свой фанатский сектор и часть центральной трибуны. Они постоянно заряжали кричалки, размахивали флагами, обнимались с катарцами и перекрикивали огромный аргентинский сектор. Всё это при том, что отношения между Катаром и Саудовской Аравией максимально напряжённые. Но это не мешало местным фанатам фотографироваться с флагом своего «врага».

Болельщики Саудовской Аравии Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Катарцы, особенно во втором тайме, точно определились, за кого они болеют. И стали освистывать Аргентину и хлопать каждому удачному действию игроков Саудовской Аравии.

А за Аргентиной во второй тайме наблюдать было забавно. В какой-то момент всё свелось к тактике: «Отдадим мяч Месси, даже если это будет навес в штрафную, где его окружают два центральных защитника». Сам Лео с понурой головой ходил от чужой штрафной до центра поля в поисках мяча, но так и не смог придумать что-то гениальное, что спасло бы аргентинцев.

Лионель Месси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Концовка матча и вовсе вышла феерической. Из-за тяжёлой травмы, которую вратарь Саудовской Аравии нанёс своему же партнёру, команды играли 14 минут вместо добавленных восьми. Это привело в бешенство всех саудовцев, сидевших за мной. Но они дотерпели.

У каждой страны должна быть своя Испания, которая была у сборной России. И Саудовская Аравия сегодня это получила. За них сейчас счастлив весь Катар. Чемпионат мира по-настоящему начался только сегодня.